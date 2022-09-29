Cách làm bánh sữa chua thơm ngon hấp dẫn tại nhà

Nấu gì hôm nay 29/09/2022 11:20

Bánh sữa chua là một trong những món bánh ăn vặt đang rất đựơc ưa chuộng. Thay vì tốn tiền mua ngoài hàng, hãy tự tay làm ở nhà với hướng dẫn cách làm bánh sữa chua vừa ngon vừa lạ miệng sau đây.

Bánh sữa chua là bánh gì?

Bánh có nhân sữa chua tan chảy khiến nhiều người thích thú
Bánh có nhân sữa chua tan chảy khiến nhiều người thích thú

Bánh sữa chua hay còn được gọi là bánh sandwich sữa chua, bánh mini pocket, bánh sữa chua Hong Kong. Món bánh này được nhập khẩu trực tiếp từ Hong Kong rất hấp dẫn. Phần nhân sốt sữa chua quyện phô mai mang vị chua ngọt, béo ngậy thêm vào đó là lớp vỏ dai dai, mềm mềm từ lúa mạch nguyên cám ăn nhiều cũng không ngán. Đây là món bánh rất hợp khẩu vị của nhiều lứa tuổi người Việt, đặc biệt là các bé nhỏ.

Bánh sữa chua là món bánh rất hợp khẩu vị của nhiều lứa tuổi người Việt
Bánh sữa chua là món bánh rất hợp khẩu vị của nhiều lứa tuổi người Việt

Nhờ vào thành phần dễ tìm cùng cách chế biến đơn giản, các chị em hoàn toàn có thể tự tay chế biến những chiếc bánh sữa chua chất lượng như ngoài tiệm tại nhà với 2 cách làm siêu đơn giản, được chia sẻ dưới đây nhé!

2 Cách làm bánh sữa chua đơn giản, chuẩn ngon tại nhà

1. Cách làm bánh sữa chua thông dụng nhất

Đây là cách làm bánh sữa chua tận dụng từ vỏ bánh sandwich đơn giản mà vẫn cho vị ngon không kém.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nguyên liệu để làm bánh sữa chua
Nguyên liệu để làm bánh sữa chua

– 1 bịch bánh mì Sandwich

– 1 lòng đỏ trứng + 1/2 lòng trắng

– 1 hộp sữa chua

– 1/2 quả chanh

– 1 thìa cà phê chiết xuất vani

– Dầu ăn, đường, muối

Các bước thực hiện món bánh sữa chua:

- Bước 1: Lần lượt cho đường, muối, lòng trắng, lòng đỏ vào âu và đánh cho hỗn hợp đều lên.

Cho nguyên liệu vào âu, sau đó cho sữa chua vào và đánh cho hỗn hợp đều lên
Cho nguyên liệu vào âu, sau đó cho sữa chua vào và đánh cho hỗn hợp đều lên

- Bước 2: Cho 1/2 hộp sữa chua vào trộn chung với hỗn hợp, 1 nửa còn lại đem cất trong tủ lạnh.

- Bước 3: Cho dầu ăn vào hỗn hợp sữa chua, đánh đến khi hỗn hợp đặc lại.

- Bước 4: Sau đó, cho một thìa vani và vắt nửa quả chanh vào hỗn hợp, khuấy đều lên

- Bước 5: Bảo quản hỗn hợp này trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 tiếng. Chờ cho đến lúc hỗn hợp này đặc lại thì hòa nửa hũ sữa chua còn lại vào và khuấy thật đều.

Cắt bỏ phần viền của bánh sandwich và cán nhẹ cho bánh hơi xẹp xuống
Cắt bỏ phần viền của bánh sandwich và cán nhẹ cho bánh hơi xẹp xuống

- Bước 6: Cắt bỏ phần viền của bánh sandwich và cán nhẹ cho bánh hơi xẹp xuống. Tránh mạnh tay vì sẽ khiến bánh bị chai và không có độ dai mềm.

Cho một ít sốt quanh viền bánh
Cho một ít sốt quanh viền bánh

- Bước 7: Cho một ít sốt quanh viền bánh và ép cả hai mặt để không bị bung ra. Nhấn dẹt một viền ngắn một viền dài, chừa một khoảng nhỏ để cho sốt vào và ấn tiếp phần viền còn lại.

Cách làm bánh sữa chua thơm ngon
Cách làm bánh sữa chua thơm ngon

- Bước 8: Cho bánh vào túi hoặc hộp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách này, có thể bảo quản được trong 3 ngày.

2. Cách làm bánh sữa chua Đài Loan 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 6-8 lát bánh mì sandwich

- 50ml sữa đặc

Sữa chua không đường
Sữa chua không đường

- 150ml sữa chua không đường

- 100ml sữa tươi không đường

- 25gr đường

Nguyên liệu chuẩn bị để làm bánh nhân sữa chua
Nguyên liệu chuẩn bị để làm bánh nhân sữa chua

- 30gr phô mai 

- 1/3 muỗng cà phê vanilla

- 15gr tinh bột bắp

Các bước tiến hành làm bánh sữa chua Đài Loan chuẩn vị, ăn là mê tại nhà

Bước 1: Làm nhân bánh

- Cho sữa tươi, bột bắp cùng tất cả các nguyên liệu phía trên (ngoại trừ bánh mì) vào nồi và hòa tan.

Cho nguyên liệu vào nồi và hòa tan
Cho nguyên liệu vào nồi và hòa tan

- Tiếp theo, bắc lên bếp nấu với lửa nhỏ.Kết hợp nấu và khuấy thật đều tay để hỗn hợp sữa chua sánh mịn, còn hơi lỏng và tắt bếp.

- Để hỗn hợp này trong ngăn mát tủ lạnh chừng 1-2 tiếng để có độ sánh mịn.

- Sau đó, bạn chỉ việc đổ sữa chua vào bịch nilon là được nhé.

Bước 2: Chuẩn bị phần vỏ bánh

Cắt bỏ rìa của bánh mì và kẹp đôi bánh mì
Cắt bỏ rìa của bánh mì và kẹp đôi bánh mì

- Đến đây thì bạn cắt bỏ rìa của bánh mì và kẹp đôi bánh mì lại, rồi dùng hộp hay dĩa kẹp dính 2 góc lại như hình nhé.

Bước 3: Bơm nhân vào bánh

- Bơm sữa chua vào bánh và kẹp luôn phần còn lại của vỏ bánh.

Bánh sữa chua Đài Loan dùng làm món tráng miệng hay ăn chơi đều rất ngon
Bánh sữa chua Đài Loan dùng làm món tráng miệng hay ăn chơi đều rất ngon

Trình bày:

  • Cho bánh sữa chua ra dĩa để dùng làm món tráng miệng hay ăn chơi đều rất ngon.
  • Món bánh sữa chua mềm bên ngoài, bên trong tan chảy tạo nên hương vị vừa quen vừa lạ, lại béo ngậy hấp dẫn vô cùng.
Món bánh sữa chua mềm bên ngoài, bên trong tan chảy tạo nên hương vị đặc sắc
Món bánh sữa chua mềm bên ngoài, bên trong tan chảy tạo nên hương vị đặc sắc
  • Nếu dùng bánh sữa chua Đài Loan không hết thì có thể dùng bọc màng thực phẩm và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Thành phẩm

Cách làm bánh sữa chua thơm ngon hấp dẫn tại nhà - Ảnh 14
 Bánh sữa chua mềm thơm hấp dẫn, ăn là ghiền!

Chỉ với vài công đoạn đơn giản ở 2 công thức trên, là bạn đã có ngay những chiếc bánh sữa chua đẹp - ngon - hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà rồi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được lớp vỏ bánh mềm dai, kết hợp với nhân sữa chua chua ngọt, béo ngậy mát lạnh tan ngay trong miệng, đảm bảo nếm thử thôi là thích mê nhé!

Trên đây là 2 công thức siêu đơn giản cho món bánh sữa chua thơm ngon, đốn tim cả trẻ em và người lớn. Nếu bạn đang cần tìm một món bánh vừa thơm ngon, dinh dưỡng lại không quá tốn sức làm, thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn hợp lý nhé. Chiều chiều đi làm về, hay sau bữa ăn dư đầy thịt cá, mà được tráng miệng với vị mềm béo, mát lạnh của chiếc bánh sữa chua này thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!

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