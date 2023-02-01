Cách làm bánh kem Fraisier cake ngọt béo, thơm ngon cho ngày Valentine thêm ngọt ngào!

Nấu gì hôm nay 01/02/2023 11:30

Bên cạnh những bó hoa hồng tươi xinh, những thỏi socola ngọt ngào xen chút vị đắng, thì một chiếc bánh gato nhỏ xinh, hấp dẫn luôn là một lựa chọn vừa ngọt ngào vừa đáng yêu cho nửa kia của bạn. 

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Ngoài những loại bánh kem truyền thống, bạn có thể tăng thêm sự mới mẻ và chút ngọt ngào đầy tươi mới cùng bánh Fraisier Cake - loại bánh kem dâu tươi ngon của ẩm thực Pháp, hút hồn người thưởng thức ở cả phần nhìn lẫn hương vị nhé! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi thử sức ngay cùng món bánh trứ tranh của Pháp này nhé! 

Cách làm bánh kem dâu tây Fraisier cake kiểu Pháp chuẩn đẹp ngon và đơn giản tại nhà

Cách làm bánh kem Fraisier cake ngọt béo, thơm ngon cho ngày Valentine thêm ngọt ngào! - Ảnh 1
 Nguyên liệu hấp dẫn cho món bánh kem dâu tây tươi kiểu Pháp!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  •  Gelatin (dạng bột hoặc lá) 4 gr
  •  Lòng đỏ trứng gà 2 cái
  •  Đường bột 50 gr
  •  Bột bắp 15 gr
  •  Sữa tươi không đường 200 ml
  •  Tinh chất vani 2 ml
  •  Kem tươi (để lạnh) 100 ml
  •  Bánh quy 2 cái
  •  Dâu tây tươi 200 gr 
  •  Dụng cụ cần thực hiện: bếp, phới lồng, nồi, tô, ly,...

Các bước tiến hành làm bánh kem kiểu Pháp tươi ngon, chuẩn đẹp

Bước 1: Khuấy hỗn hợp trứng sữa

Cách làm bánh kem Fraisier cake ngọt béo, thơm ngon cho ngày Valentine thêm ngọt ngào! - Ảnh 2
 Công đoạn chuẩn bị gelatin và tạo hỗn hợp bột trứng đường!

- Đầu tiên, tiến hành hòa tan 4gr gelatin vào 100ml nước.

- Sau đó chia 50gr đường bột khuấy cùng với 2 cái lòng đỏ trứng gà thành nhiều lần, đến khi tạo thành hỗn hợp mịn sệt, đồng nhất là đạt.

- Cuối cùng, cho bột bắp vào khuấy đều với hỗn hợp trứng đường mới tạo thành ở trên là đã hoàn tất khâu chuẩn bị rồi nhé.

Bước 2: Nấu kem Custard

Cách làm bánh kem Fraisier cake ngọt béo, thơm ngon cho ngày Valentine thêm ngọt ngào! - Ảnh 3
 Các bước tiến hành nấu hỗn hợp kem Custard béo ngậy, thơm ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đặt nồi lên bếp và cho vào 200ml sữa tươi vào đun trên lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều tay đến khi sữa hơi âm ấm thì đổ từ từ vào tô hỗn hợp bột trứng ở bước 1, vừa đổ sữa vừa khuấy đều để hỗn hợp không bị vón cục.

- Kế đến, đổ hỗn hợp vừa tạo thành vào nồi, đun trên lửa vừa và khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp vừa chuyển đặc thì tắt bếp, vẫn tiếp tục khuấy cho hỗn hợp mịn và đặc sệt lại.

- Sau đó, bạn bắc nồi ra khỏi bếp và tiến hành đổ gelatin vào khuấy đều, rồi cho tinh chất vani vào, tiếp tục khuấy để được hỗn hợp đồng nhất.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đổ hỗn hợp ra tô, dùng màng bọc thực phẩm bọc sát mặt hỗn hợp kem Custard và để nguội ở nhiệt độ phòng là được nhé.

Bước 3: Đánh bông kem tươi

Cách làm bánh kem Fraisier cake ngọt béo, thơm ngon cho ngày Valentine thêm ngọt ngào! - Ảnh 4
 Đánh bông kem tươi và đem trộn đều cùng hỗn hợp kem Custard!

- Trước tiên, đổ 100ml kem tươi ra tô, rồi dùng phới lồng đánh bông mềm lên.

- Sau đó chia kem tươi thành nhiều phần nhỏ và đem trộn nhẹ nhàng với hỗn hợp kem Custard thành nhiều lần, để hỗn hợp được hòa quyện thật đều.

Bước 4: Trang trí bánh

Cách làm bánh kem Fraisier cake ngọt béo, thơm ngon cho ngày Valentine thêm ngọt ngào! - Ảnh 5
 Tạo hình xinh lung linh cho bánh kem dâu tươi kiểu Pháp!

- Ở công đoạn chế biến cuối cùng này, đầu tiên, bạn bẻ vụn bánh quy xếp vào dưới đáy ly.

- Kế đến, đổ từ từ hỗn hợp kem trứng Custard lên che kín bánh quy rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh 10 - 15 phút để hỗn hợp vừa đông lại.

- Với dâu tây thì bạn tiến hành cắt nhỏ, một nửa bạn cắt lát, còn một nửa thì cắt hạt lựu.

- Sau đó bạn lấy ly bánh ra, xếp dâu tây cắt lát xung quanh thành ly, còn dâu tây cắt hạt lựu bạn cho vào giữa ly.

- Cuối cùng, tiến hành đổ đầy hỗn hợp kem trứng Custard vào ly rồi đem bảo quản ở ngăn đông tủ lạnh 2 giờ là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Cách làm bánh kem Fraisier cake ngọt béo, thơm ngon cho ngày Valentine thêm ngọt ngào! - Ảnh 6
 Ly bánh kem dâu kiểu Pháp Faisier Cake chuẩn tươi ngon, thơm béo, ăn là ghiền!

Món bánh kem dâu kiểu Pháp Fraisier Cake vô cùng hút mắt với tạo hình nhỏ xinh, tươi mát cùng hương vị vô cùng ngọt ngào, hấp dẫn. Nổi bật với phần kem trứng mềm mịn, thơm lừng, béo ngậy kết hợp cùng vị tươi mát của dâu tây và bánh quy giòn rụm thơm ngon, đảm bảo có thể làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất nhé!

Mẹo thực hiện thành công và cách bảo quản bánh

- Bạn tuân thủ tỉ lệ nguyên liệu và thao tác thực hiện đúng như hướng dẫn để làm bánh thành công.

- Bánh sau khi làm xong bạn dùng ngay hoặc đậy kín ly bánh lại và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, và nên sử dụng hết trong vòng 1 tuần bạn nhé!

Mẹo chọn mua dâu tây tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những quả dâu to, đỏ tươi, căng mọng nước và vẫn còn nguyên cuống, lá xanh tươi. Nếu phần cuống lá đã khô hoặc vàng thì những quả dâu này đã được bày bán trên kệ vài ngày rồi, không tươi. Còn nếu khoảng cách giữa cuống lá và quả xa nhau thì đấy sẽ là những quả ngọt.

- Bên cạnh đó, dâu thường có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng, bạn có thể ngửi để xem thử quả dâu đã chín hay chưa.

- Đồng thời, không nên chọn những quả dâu già vì ruột bên trong có thể bị khô và rỗng ruột.

- Tránh chọn những quả dâu xỉn màu, biến dạng và hư thối. Bên cạnh đó, những quả có vỏ ngoài xanh, nhiều đốm cũng không nên mua vì dâu tây sẽ không tự chín từ khi hái xuống.

- Nếu dùng dâu tây trong ngày thì bạn có thể để dâu ở nhiệt độ phòng. Hoặc muốn bảo quản lâu hơn từ 5 - 7 ngày, bạn nên bọc dâu bằng khăn giấy rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm bánh kem dâu tây kiểu Pháp Fraisier Cake chuẩn tươi ngon, thơm béo, ăn là mê tại nhà. Với món bánh kem vừa đẹp ở hình thức, thơm ngon ở hương vị như này, chọn làm món quà “handmade” để tặng nửa kia của bạn trong ngày lễ Valentine sắp tới thì còn gì bằng nữa nào?! Chẳng vậy mà ông bà ta vẫn có câu “con đường ngắn nhất để đến trái tim chính là từ dạ dày” đấy! Chúc các chị em trổ tài thành công, hoàn thành được một món quà handmade đầy ngọt ngào và chân thành như tình cảm của bạn nhé!

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