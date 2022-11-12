4 món ăn được phần lớn người Việt ưa chuộng hóa ra lại chứa một ổ kí sinh trùng

Nấu gì hôm nay 12/11/2022 07:07

Theo các chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng, 4 món ăn dưới đây mặc dù bon miệng, gây sức hút mạnh cho những người yêu ẩm thực nhưng lại chứa vô số kí sinh trùng gây hại cho sức khỏe.

Ốc

Ốc cần được chế biến và ăn khi chúng tươi sống bởi khi chết ốc sẽ tự tạo ra chất độc cực kỳ nguy hiểm

Ngoài ra, ốc còn là loại có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao bởi môi trường sống của ốc là dưới bùn lầy.

Chúng ta thường có thói quen luộc ốc sơ qua rồi ăn ngay, tuy nhiên như vậy rất dễ nhiễm ký sinh trùng giun ống tròn ký sinh trong ốc.

Sau khi bị nhiễm, ký sinh trùng giun ống tròn này có thể xâm nhập vào não, gây ra bệnh viêm màng não.

Ốc thường sống dưới bùn, nơi bẩn, nên có rất nhiều ký sinh trùng, mỗi con ốc có thể chứa tới từ 3000-6000 ký sinh trùng giun ống. Vì thế các chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn ốc, bạn phải nấu thật chín. Tuyệt đối không nên ăn ốc chín tái.

4 món ăn được phần lớn người Việt ưa chuộng hóa ra lại chứa một ổ kí sinh trùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gỏi cá

Người "sành điệu" trong ăn uống thường thích ăn món gỏi cá, hay còn gọi là sashimi, sushi theo cách ăn của người Nhật. Càng ngày càng có nhiều người có sở thích ăn cá sống theo cách này.

Do món cá sống có hương vị đặc biệt, tươi ngon nên nhiều thực khách dù biết có thể có ký sinh trùng nhưng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó.

Cá sống chứa nhiều ký sinh trùng sán lá gan và các ký sinh trùng khác. Loài ký sinh này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng đi vào gan và túi mật, làm hỏng gan nhanh chóng.

Khi phát bệnh, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, đầy hơi kèm theo đau bụng. Nếu kiểm tra sẽ thấy chức năng gan hoạt động bất thường.

Tôm cua ngâm nước tương

Tôm cua sống cũng chứa nhiều ký sinh trùng, phổ biến nhất là sán lá phổi. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, nó sẽ sống ký sinh trong phổi, gây ho ra máu. Nhiều người thích ăn tôm cua sống ngâm nước tương, quá trình này có thể chứa giấm, rượu và một số thành phần khác làm ức chế vi khuẩn nhưng nó không đảm bảo có thể tiêu diệt hoàn toàn ký sinh trùng.

4 món ăn được phần lớn người Việt ưa chuộng hóa ra lại chứa một ổ kí sinh trùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò tái, bít tết 

Món thịt bò khi đưa lên miệng, bên trong vẫn còn nguyên màu máu đỏ, đặc biệt là món bít tết với khối thịt dày mà chỉ nướng sơ qua.

Ai cũng biết rằng, nếu thịt bò nấu chín sẽ dễ bị dai và mất đi hương vị thơm ngọt. Vì thế đa phần sẽ chọn cách chế biến thịt bò tái.

Theo các chuyên gia sức khỏe, ăn bò tái là cách nhanh nhất đưa ký sinh trùng vào cơ thể một cách nghiêm trọng.

Thịt bò thông thường có chứa ký sinh trùng sán dây, màu trắng đục, thân dẹt phẳng, có nhiều đốt, có chiều dài từ 4-8 mét. Loại ký sinh trùng này gây hại không lường hết cho sức khỏe của người bệnh.

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe, các chuyên gia khuyên bạn nên nấu chín thịt bò trước khi ăn.

Ruồi đậu vào thức ăn: mầm bệnh đáng sợ gây ổ vi khuẩn có thể "két án tử" cho sức khỏe

Ruồi đậu vào thức ăn: mầm bệnh đáng sợ gây ổ vi khuẩn có thể "két án tử" cho sức khỏe

Bạn có thể làm những điều khác nhau khi thấy ruồi đậu vào thức ăn của mình. Ví dụ, bạn có thể vứt ngay bữa trưa ngon lành của mình đi. Nhưng có một số người trong chúng ta sẽ tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra bởi vì "nó chỉ là một con ruồi." Những con bọ này thực sự có thể gây ra một số vấn đề cho đĩa ăn của bạn, và tốt hơn là bạn nên biết về tác hại của chúng hơn là ngó lơ.

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