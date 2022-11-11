Chị em nội trợ chú ý, 5 loại rau quả sau mà gọt vỏ khác nào vứt bỏ phần dinh dưỡng tinh túy nhất!

Với mức sống ngày được nâng cao, con người hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống, càng lớn tuổi càng chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống lành mạnh. Ẩm thực là một loại hình văn hóa, một số người hoàn toàn không kiểm soát được cái miệng của mình nên cũng vì thế mà "họa từ miệng mà ra", họ mắc nhiều bệnh do ăn uống vô độ.

Vào thời điểm này, ăn nhiều trái cây và rau quả là rất quan trọng, bởi vì trái cây tươi và rau quả rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất dinh dưỡng lành mạnh khác cần thiết cho cơ thể con người.

Triết lý ăn uống lành mạnh là: Cân bằng dinh dưỡng , ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, tránh ăn quá no để hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết.

Hôm nay lưu ý với mọi người, có 5 loại rau quả rất thường gặp, mọi người hay ăn nhưng không biết cách tận dụng dinh dưỡng, nếu gọt bỏ vỏ của 5 loại rau quả này thì đã uổng phí vitamin của chúng.

1. Cà tím

Cà tím là thực phẩm tốt cho người bệnh tim mạch, vỏ cà tím chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, việc gọt vỏ cà tím không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt của cơ thể.

2. Bí đao

Bí đao nổi tiếng với chức năng giải nhiệt mùa hè, tiếp thêm sinh lực cho dạ dày, chống ẩm ướt. Vỏ bí đao cũng chứa dưỡng chất có thể được sử dụng để điều trị chứng phù nề và đầy bụng do bệnh thận, bệnh phổi và bệnh tim.

3. Dưa chuột

Nhiều người thích gọt dưa chuột, cho rằng như thế mới sạch, quả là đáng tiếc! Lớp vỏ xanh của dưa chuột có chứa axit chlorogenic và axit caffeic, có thể đóng vai trò kháng khuẩn, chống viêm và kích thích quá trình thực bào của các tế bào bạch cầu.

4. Táo và lê

Vỏ táo có tác dụng làm se da, vỏ lê có tác dụng bổ tim, làm ẩm phổi, giảm ho và long đờm, cả hai đều rất bổ dưỡng, gọt bỏ vỏ đi thì lãng phí vô cùng.

5. Vỏ bưởi, vỏ cam, vỏ quýt

Sau khi bóc vỏ bưởi, cam, quýt, bạn có thể tận dụng vỏ của những quả này. Vỏ bưởi có thể điều hòa khí, giải đờm, giảm ho và giảm hen suyễn; vỏ cam và quýt có thể điều hòa khí và giải đờm, tăng cường sinh lực cho lá lách và xua tan ẩm ướt, nếu không biết mà cứ thế bỏ đi thì quả là uổng phí dinh dưỡng của loại quả này.