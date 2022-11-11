Hỗ trợ điều trị viêm loát dạ dày chỉ với 7 loại thực phẩm quen thuộc được chuyên gia khuyên

Chọn thực phẩm 11/11/2022 06:48

Bạn có thể giảm thiểu được tình trạng đau dạ dày bằng việc bổ sung thêm nhiều thực phẩm, đặc biệt là 7 loại thực phẩm được chuyên gia khuyên dùng dưới đây:

Thì là

Với mùi thơm đặc trưng, rau thì là thường được sử dụng làm loại rau gia vị, xuất hiện rất phổ biến trong những món ăn hàng ngày của người Việt Nam như món canh cá chua... Không chỉ được biết đến với khả năng giúp cho món ăn thơm ngon hơn, kích thích vị giác, rau thì là còn có rất nhiều công dụng trong việc cải thiện chức năng của hệ tiêu hoá.

Theo nghiên cứu, trong rau thì là có chứa hàm lượng rất lớn những khoáng chất như Vitamin C, mangan, vitamin B3, fennel, magie, sắt,… giúp xoa dịu dạ dày và hỗ trợ cho quá trình co bóp tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn.

Hỗ trợ điều trị viêm loát dạ dày chỉ với 7 loại thực phẩm quen thuộc được chuyên gia khuyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Bạn có thể điều trị loét dạ dày bằng cách ăn sữa chua. Sữa chua có chứa lactobacillus acidophilus, là chế phẩm sinh học, vi khuẩn "thân thiện" giúp duy trì sự cân bằng giữa các vi khuẩn tốt và có hại như H. pylori trong hệ thống tiêu hóa của bạn. Chế phẩm sinh học Probiotic có thể ngăn chặn nhiễm trùng do vi khuẩn H. pylori và giảm tác dụng phụ kháng sinh có thể xảy ra trong khi điều trị loét. Các loại thực phẩm khác có chứa probiotic bao gồm súp miso và thực phẩm từ đậu nành.

Rau chân vịt

 

Rau chân vịt (còn được gọi là rau bina) chứa nhiều chất xơ và cellulose, ăn nhiều loại rau này có thể cải thiện chức năng của đường ruột, ngăn ngừa bệnh táo bón. Người bị đau dạ dày khi ăn rau chân vịt giúp tăng nhu động đường ruột, từ đó thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa thức ăn. Người bệnh sẽ tránh được triệu chứng đầy bụng, khó tiêu khi tích cực ăn rau chân vịt.

Ớt chuông đỏ

Theo nghiên cứu, có một hàm lượng lớn vitamin C có trong ớt chuông đỏ, có khả năng giúp bảo vệ dạ dày khỏi các vết loét ở các khía cạnh khác nhau và đóng vai trò quan trọng trong quá trình liền vết thương, trong đó có các vết loét ở dạ dày. Chính vì vậy, với những người thiếu vitamin C sẽ có khả năng dễ xuất hiện các vết loét hơn người bình thường.

Hạnh nhân

Điều trị loét dạ dày của bạn bằng cách ăn nhẹ thêm một số ít hạnh nhân. Hạnh nhân rất giàu vitamin B, protein và canxi có thể làm giảm triệu chứng loét và hỗ trợ trong quá trình phục hồi. Các loại thực phẩm khác có chứa vitamin B bao gồm các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cải bó xôi, cải xoăn.

Hỗ trợ điều trị viêm loát dạ dày chỉ với 7 loại thực phẩm quen thuộc được chuyên gia khuyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Khoai lang

 

Khoai lang giàu vitamin A, và có bằng chứng cho thấy điều này giúp hỗ trợ làm lành vết loét dạ dày cũng như đóng vai trò nhất định đối với việc phòng ngừa xuất hiện các vết loét. Các thực phẩm giàu vitamin A khác gồm có rau chân vịt, cà rốt, dưa vàng và gan bò.

Nhân sâm

Nhân sâm nổi tiếng với giá cả rất đắt vì chúng là loại thảo mộc có thể mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe như tăng cường khả năng miễn dịch và kiểm soát lượng đường trong máu... Không những vậy, nhân sâm còn có đặc tính chống viêm, nên việc sử dụng nhân sâm sẽ có thể giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng đường ruột và làm giảm sự hình thành của viêm loét dạ dày.

Hỗ trợ điều trị viêm loát dạ dày chỉ với 7 loại thực phẩm quen thuộc được chuyên gia khuyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5 loại rau củ quả tí hon lạ mắt, vừa bổ vừa dễ trồng khiến nhiều chị em "mê không lối về"

5 loại rau củ quả tí hon lạ mắt, vừa bổ vừa dễ trồng khiến nhiều chị em "mê không lối về"

Chị em xiêu lòng vì 5 loại rau quả tí hon, độc lạ đầy chất dinh dưỡng nhưng cũng vừa dễ trồng tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm viêm loét dạ dày thực phẩm hỗ trợ điều trị đau dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 22 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc