2 món chè cực phẩm vừa ngon miệng lại giúp giảm cân, giải nhiệt trong ngày hè nắng nóng

Mùa hè nắng nóng, ăn chè gì để giải nhiệt mà không lo tăng cân?

Chè bưởi

Khi nấu chè bưởi, người ta sử dụng nguyên liệu là cùi bưởi, trong cùi bưởi có chứa nhiều chất giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa như: Vitamin C, chất xơ, carbohydrate vì vậy khi ăn chè bưởi bạn không cần lo lắng vấn đề tăng cân.

Ăn chè bưởi không những không gây tăng cân mà còn giúp giảm mỡ thừa. Ảnh minh họa

Chè đậu xanh, đậu đen

Ăn chè đậu xanh hay đậu đen thường tạo cảm giác no lâu nên có thể hạn chế tình trạng ăn nhiều, góp phần giảm cân hiệu quả. Không những vậy, trong đậu xanh và đậu đen còn chứa lượng chất xơ lớn và không chứa chất béo bão hòa nên có khả năng điều chỉnh cân nặng đáng kể.

Trong đậu xanh, đậu đen chứa nhiều chất xơ nên có khả năng hỗ trợ giảm cân. Ảnh minh họa

Những lưu ý khi ăn chè để không tăng cân

- Không ăn chè quá ngọt: Nấu chè thì phải bỏ đường nhưng đường là chất dễ gây tăng cân vì vậy bạn nên hạn chế lượng đường nêm nếm vào khi nấu.

-Không ăn chè vào buổi tối: Buổi tối là thời điểm cơ thể không còn vận động nhiều nên năng lượng dễ bị tích trữ nhất, vì vậy ăn nhiều hoặc ăn ngọt lúc này sẽ gây tăng cân. Tốt nhất hãy ăn chè vào các bữa phụ.

-Hạn chế tối đa các món chè dễ tăng cân: chè chuối đậu đỏ, chè bắp đậu xanh, chè bí đỏ, xôi chè là những món sẽ khiến bạn tăng cân vù vù nếu ăn nhiều. Nên hạn chế tối đa những món chè này, nếu thích chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tháng để không gây ảnh hưởng đến cân nặng.

Chè bí đỏ dễ gây tăng cân vì vậy không nên ăn nhiều. Ảnh minh họa

Mẹ đảm Hà Nội trị chứng khó ngủ cho chồng bằng một món chè 'tưởng lại hóa ra lại quen' Không chỉ mang hương vị thơm ngon, món chè sen nhãn còn có tác dụng trị chứng bệnh mất ngủ và giúp thanh mát cơ thể cho mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-mon-che-cuc-pham-vua-ngon-mieng-lai-giup-giam-can-giai-nhiet-trong-ngay-he-nang-nong-413925.html