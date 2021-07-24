2 món chè cực phẩm vừa ngon miệng lại giúp giảm cân, giải nhiệt trong ngày hè nắng nóng

Mùa hè nắng nóng, ăn chè gì để giải nhiệt mà không lo tăng cân?
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Chè bưởi
Khi nấu chè bưởi, người ta sử dụng nguyên liệu là cùi bưởi, trong cùi bưởi có chứa nhiều chất giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa như: Vitamin C, chất xơ, carbohydrate vì vậy khi ăn chè bưởi bạn không cần lo lắng vấn đề tăng cân.
Chè đậu xanh, đậu đen
Ăn chè đậu xanh hay đậu đen thường tạo cảm giác no lâu nên có thể hạn chế tình trạng ăn nhiều, góp phần giảm cân hiệu quả. Không những vậy, trong đậu xanh và đậu đen còn chứa lượng chất xơ lớn và không chứa chất béo bão hòa nên có khả năng điều chỉnh cân nặng đáng kể.
Những lưu ý khi ăn chè để không tăng cân
- Không ăn chè quá ngọt: Nấu chè thì phải bỏ đường nhưng đường là chất dễ gây tăng cân vì vậy bạn nên hạn chế lượng đường nêm nếm vào khi nấu.
-Không ăn chè vào buổi tối: Buổi tối là thời điểm cơ thể không còn vận động nhiều nên năng lượng dễ bị tích trữ nhất, vì vậy ăn nhiều hoặc ăn ngọt lúc này sẽ gây tăng cân. Tốt nhất hãy ăn chè vào các bữa phụ.
-Hạn chế tối đa các món chè dễ tăng cân: chè chuối đậu đỏ, chè bắp đậu xanh, chè bí đỏ, xôi chè là những món sẽ khiến bạn tăng cân vù vù nếu ăn nhiều. Nên hạn chế tối đa những món chè này, nếu thích chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tháng để không gây ảnh hưởng đến cân nặng.