Thêm một cách nấu thịt đông, vừa dễ làm mà thành quả lại thơm nồng mùi tiêu, mùi thịt lan tỏa

• 500gr thịt chân giò (mình dùng nạc và da của chân giò trước)

• 50gr nước mắm cốt ngon (35 độ đạm, nếu dùng nước mắm mặn hơn mình giảm nha)

• 45gr dầu hào

• 2gr mì chính

• 10gr hành củ

• 4gr knor

• 2gr muối hạt to

• 20gr nấm hương khô (100ml nước ngâm)

• 20gr mộc nhĩ khô

• 1.2 lít nước

• ½ củ cà rốt cắt hoa xinh

2. CÁCH LÀM:

Trần qua thịt sạch cắt vừa ăn ướp lần 1 cùng các gia vị để một tiếng cho ngấm

• Chân giò mua về rửa sạch và ngâm 20 phút cùng nước muối loãng rửa sạch để ráo

tai heo mua về rửa thật kỹ làm sạch cùng muối, dấm, gừng hoặc chanh sơ chế xong để ráo.

• Chuẩn bị 1 nồi nước sôi cho thêm chút muối và hành tím đập dập lần lượt cho tai heo chân giò vào luộc qua để loại bỏ bọt bẩn, nước thạch sẽ trong ngon hơn.

• Cắt thịt từng miếng vừa ăn theo khẩu vị mỗi gia đình.

• Trộn tất cả các gia vị nêm nếm cùng nhau và chia đôi. ½ sẽ ướp cùng 1kg thịt đã thái ít nhất 30 phút đến 1 tiếng.

• Sau đủ thời gian ướp cho lên bếp xào săn cho thêm 1.2 lít nước và nấu ở nhiệt trung bình hầm đến khi thịt mềm vừa

Mộc nhĩ rửa sạch ngâm nở, nấm hương rửa sạch ngâm cùng 100ml nước nóng (giữ lại nước ngâm).

• Cho hành vào chảo xào cùng chút dầu hay mỡ heo, mộc nhĩ và nấm hương vào cùng nêm chút gia vị tổng đã trộn xào săn.

• Hầm thịt được 50 phút cho mộc nhĩ nấm hương đã xào vào cùng 100ml nước nấm hương (không cho trước vì cho trước sẽ bị mềm nhũn quá)

• Nêm nếm sốt gia vị còn lại vào hầm thêm 30-40 phút tùy vào độ mềm mình mong muốn.

• Cắt tỉa hoa cà rốt cho vào các bát vừa ăn, xếp hoa xuống dưới đáy lần lượt cho thịt đông lên trên.

• Bảo quản ngăn mát tủ lạnh 1 tuần.

Thịt đông sau khi nấu mình chia đều các bát hoa văn, vuông tròn khác nhau cho đa dạng. Hoa xếp bên dưới, bát lựa chọn bát thuỷ tinh hoặc bát ăn cơm tròn Miếng thịt đông cắt ra thêm chút sụn tai giòn ngon thơm sần sật quyện chút kiệu chua lấy lại vị giác.

Nguồn: FB Cao Giang