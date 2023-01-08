Thêm một cách làm Sushi cuộn bơ nhanh gọn đổi món cho ngày Tết chán cơm

Món ngon mỗi ngày 08/01/2023 06:57

Ngày Tết có món Sushi ăn kèm salat thì bé nào cũng mê.

Nguyên liệu làm Sushi cuộn bơ

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- 1 quả bơ ( bơ sáp dẻo, bơ 034)

- 1 quả trứng gà tráng mỏng cắt sợi

- 1 cây xúc xích cắt sợi

- Dưa leo hặc cà rốt cắt sợi

- Cá hồi ( thịt bò mỹ, cá ngừ hộp… tuỳ khẩu vị mỗi gia đình) ướp nhẹ với ít gia vị thông thường, đảo qua chảo cho chín.

- 1 tô cơm nóng, 2 muỗng mè trắng rang: trộn đều

- Gia vị trộn cơm: 1 muỗng cf muối, 2 muỗng giấm ăn, 1 muỗng đường ( hoà tan hỗn hợp)

- 5-7 lá rong biển cuộn cơm.

Dụng cụ cần chuẩn bị: Mành tre cuộn cơm

Cách làm Sushi cuộn bơ

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- Bước 1: Đổ hỗn hợp gia vị vào cơm, trộn đều.

- Bước 2: Trải 1 lá rong biển lên mành tre, múc cơm dàn đều kín lên rong biển 1 lớp mỏng vừa, không quá dày cơm.

- Bước 3: Sau đó cho bơ, trứng, cà rốt, xúc xích, cá hồi lên cơm.

- Bước 4: Cuộn lại chặt tay, từ từ. Vậy là ta đã được 1 cuộn Sushi ngon, đẹp mắt. Cứ làm tiếp cho tới hết cơm.

- Bước 5: Dùng dao sắc cắt từng khoanh tròn thành miếng vừa ăn, trình bày ra dĩa sao cho bắt mắt.

Sushi chấm cùng sốt mayonnaise và tương ớt (trộn đều), ăn kèm cùng salat. Vậy ta đã có món cơm cuộn Bơ đổi vị cho gia đình rồi.

Thêm một cách làm Sushi cuộn bơ nhanh gọn đổi món cho ngày Tết chán cơm - Ảnh 3

Thêm một cách làm Sushi cuộn bơ nhanh gọn đổi món cho ngày Tết chán cơm - Ảnh 4

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Chúc mọi người thành công.

Nguồn: FB Hồng Vân Nguyễn

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