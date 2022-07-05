Tai heo ngũ vị, thơm nhẹ thoang thoảng, dai giòn sần sật!

Món ngon mỗi ngày 05/07/2022 13:00

Làm tai heo ướp ngũ vị, dia giòn vừa phải, cuốn rau siêu ngon

Tai heo ngũ vị

Tai heo ngũ vị, thơm nhẹ thoang thoảng, dai giòn sần sật! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 tai heo đã được làm sạch
  • Gừng, sả, lá chanh, hoa hồi, quế thanh, lá nguyệt quế
  • Gia vị: Giấm, đường, nước tương, tương ớt, ngũ vị hương

Cách làm:

- Cho tai heo vào nồi, đổ nước ngập tai heo, luộc tai heo cùng với sả, gừng đập dập, muối, giấm ăn trong vòng 15 phút. Sau đó vớt tai heo ngâm vào bát nước đá lạnh rồi để ráo

- Làm nước xốt gồm: 1/2 gói xốt ướp thịt nướng, đường, nước tương, tương ớt, bột nêm, 1 ít ngũ vị hương. Nêm nếm phù hợp với khẩu vị từng gia đình

- Cho khoảng 700ml nước + hoa hồi, quế đã nướng thơm, lá nguyệt quế + nước xốt

- Đun sôi cho các gia vị hòa tan hết, nêm nếm 1 lần nữa rồi cho tai heo vào nấu với lửa vừa đến khi thấy nước hơi sánh lại, tai heo chuyển màu cánh gián thì tắt bếp

- Gắp tai heo ra đĩa, để nguội và xắt lát

 

Tai heo ngũ vị, thơm nhẹ thoang thoảng, dai giòn sần sật! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Việt Hà

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