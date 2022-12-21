Tuy nhiên, những tác dụng "thần thánh" khác mà gạo lứt có thể đem lại theo lợi đồn như cải thiện chứng thoái hóa khớp, loãng xương, giảm cân, giảm cholesterol, bệnh tiểu đường... thì còn cần phải chờ kiểm chứng. Dù gạo lứt có tốt như thế nào thì cũng sẽ giống như nhiều các loại thực phẩm khác thì việc ăn quá nhiều sẽ không đem lại lợi ích cho sức khỏe mà còn có thể trở thành nguyên nhân gây hại cho một số người.

Gạo lứt thường được nhiều người coi như một loại "siêu thực phẩm" với nhiều công dụng đem lại như hỗ trợ điều trị tiểu đường, làm đẹp da và giảm cân hiệu quả... Qủa thật đây là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho việc giảm cân do chứa nhiều nguyên tố Mangan, chất xơ và Selen có tác dụng chống oxy hóa và cải thiện hệ tiêu hóa của cơ thể.

Trong gạo lứt đã qua sản xuất có chứa một hàm lượng rất nhỏ nguyên tố Asen. Việc cơ thể hấp thu quá nhiều Asen trong một thời gian dài có thể dẫn tới rất nhiều hậu quả nghiêm trọng như sừng hóa và tổn thương da. Trên thị trường, hầu hết các loại gạo lứt đều chứa Asen nhiều hơn hạt gạo trắng thông thường. Do đó, bạn nên cẩn thận với loại gạo mà bạn mua.

Ảnh minh họa: Internet

2. Gây khó tiêu

Việc ăn quá nhiều gạo lứt có thể gây ra tình trạng khó tiêu do trong chúng có chứa acid Phytic và nhiều chất xơ, khó có thể tiêu hóa.

3. Nguy cơ dị ứng chéo

Khi đi siêu thị, trước khi đặt gói gạo vào xe đẩy, bạn nhớ đừng quên đọc kĩ nhãn sản phẩm để tránh những thành phần có thể gây dị ứng cho bản thân. Bởi hiện nay có không ít các hãng sản xuất đã tạo ra những sản phẩm khác nhau từ loại hạt này như bột, bánh mì hay snack.

Để tiết kiệm chi phí sản xuất, họ thường sử dụng một thiết bị sản xuất cho nhiều sản phẩm, điều này rất dễ làm lây nhiễm chéo các chất dị ứng nguy hiểm giữa các sản phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

4. Có thể không tốt cho tim

Theo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thành phần Asen có trong gạo lứt có tác dụng không tốt cho những người mắc bệnh về tim.

5. Không tốt cho phụ nữ có thai

Như đã nói bên trên, trong gạo lứt có chứa Asen nên phụ nữ mang thai cần tránh ăn loại gạo này để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

6. Chứa acid phytics

Bên cạnh một nguyên tố độc là Asen thì gạo lứt còn chứa acid phytic - một loại hợp chất không hòa tan làm ngăn cản hấp thu một số vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là vi khoáng.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn gạo lứt:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trong thành phần dinh dưỡng của gạo lứt có chứa hàm lượng lớn vitamin nhóm B (B1, B3, B6), cũng như chứa lượng lớn các khoáng chất vi lượng như vitamin E, sắt và chất xơ, magiê, mangan,… Tuy nhiên, chính vì hàm lượng chất xơ cũng như vitamin B cao hơn so với gạo trắng nên đây được xem là thực phẩm vàng cho bệnh nhân đái tháo đường. Chất xơ có trong gạo lứt có công dụng nhuận tràng, phòng chống táo bón, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đối với những bệnh nhân mắc tiểu đường, gạo lứt giúp giảm đi tốc độ hấp thụ đường vào máu.

Nhưng do gạo lứt chứa nhiều chất xơ hơn nên khi ăn người sử dụng phải nhai từ từ, cảm giác no sẽ nhanh đến hơn. Bên cạnh đó, có không ít người cho rằng gạo lứt tốt hơn gạo trắng và đây chúng chính là một sai lầm lớn nhất khi chúng ta ăn gạo lứt. Thực tế, so với gạo trắng, gạo lứt chỉ có hàm lượng chất xơ và vitamin nhóm B cao hơn, nhưng để đạt được hàm lượng chất xơ mong muốn bạn phải ăn nhiều, điều này có thể gây nên chứng khó tiêu nếu gạo lứt không được nhai hay nấu kỹ.