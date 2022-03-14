Nấu nồi lẩu Thái tomyum đúng chuẩn - Húp xì xụp nước lẩu cay cay ngon tê tái!

Món ngon mỗi ngày 14/03/2022 06:00

Làm nồi lẩu tomyum ăn với gia đình thôi, công thức đơn giản, nguyên liệu có sẵn trong bếp giúp chị em chế biến siêu nhanh mà thành quả lại siêu ngon nhé.

LẨU THÁI TOMYUM

Nấu nồi lẩu Thái tomyum đúng chuẩn - Húp xì xụp nước lẩu cay cay ngon tê tái! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3-4 trái cà chua 
  • 1 củ hành tây
  • 200gr riềng
  • 3 cây sả
  • 10 lá chanh
  • 2 trái ớt
  • 5 củ hành tím
  • 2 trái dừa tươi
  • 1 gói gia vị lẩu thái

Cách làm:

- Phi thơm hành tím cùng riềng thái lát mỏng, sả đập dập cùng với 2 trái cà chua. Đợi khi cà chua nhừ cho thêm 2 trái nước dừa tươi và gói gia vị lẩu thái.

- Cạo lấy cùi dừa đem xay nhuyễn, cho thêm 1l nước ấm vào và lọc lấy nước cho vào hỗn hợp trên

- Đun sôi rồi vò 10 lá chanh với 1 củ hành tây, 1 quả cà chua còn lại thái múi cau vào nồi

Ăn cùng: 

  • 500gr bắp bò hoa
  • 0.5kg tôm sú, mề gà với rau 
Nấu nồi lẩu Thái tomyum đúng chuẩn - Húp xì xụp nước lẩu cay cay ngon tê tái! - Ảnh 2

 

- Pha nước chấm:

  • 5 muỗng cafe đường
  • 1 muỗng tiêu xay dập
  • 5 muỗng tương ớt
  • 3 muỗng cafe nước mắm
  • 2 trái tắc
  • Vỏ tắc thái lát 

 

Nấu nồi lẩu Thái tomyum đúng chuẩn - Húp xì xụp nước lẩu cay cay ngon tê tái! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Trang

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