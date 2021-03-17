Không cần phải đau đầu 'trưa nay ăn gì?' nữa, học ngay thực đơn 7 ngày cơm trưa văn phòng đến từ nàng 'hot girl 9x'

Vân Anh chia sẻ: "Cũng như du lịch hay mua sắm thì nấu ăn cũng là một trong những sở thích của mình. Với mình, việc tự tay vào bếp, chế biến các món ngon cho bản thân và gia đình ăn vừa là niềm vui, vừa được thỏa sức sáng tạo nấu nướng theo sở thích. Và điều quan trọng nữa đó là vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm".

Với sở thích nấu ăn và mong muốn có những bữa cơm trưa ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với thể trạng của mình, cô nàng Vân Anh đã tự tay làm cơm trưa mang đến văn phòng.

Vân Anh cũng không ngần ngại chia sẻ bí quyết để chuẩn bị bữa cơm trưa "nhanh - gọn - lẹ" của mình cho những chị em e ngại việc mang cơm đến văn phòng vì không có thời gian nấu nướng.

Việc nấu và mang cơm đến văn phòng giúp mọi người có thể kiểm soát được nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm, lựa chọn những nguyên liệu tươi mới mỗi ngày. Bên cạnh đó, thức ăn do chính tay mình nấu sẽ ngon vừa phù hợp khẩu vị hơn rất nhiều, giúp mọi người nạp năng lượng tốt nhất cho một ngày làm việc.

1. Với các món mặn, bữa tối nên làm dư ra để phần lại 1 ít.

2. Canh và rau nên được rửa sạch từ tối hôm trước, món xào thì thịt cũng được thái sẵn và đóng hộp lại cho vào tủ lạnh. Buổi sáng chỉ lấy ra và chế biến, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Việc dùng hộp, muỗng nĩa tái sử dụng góp phần bảo vệ môi trường

Bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng giúp mọi người nạp năng lượng cho cả ngày làm việc

Hoa quả tráng miệng luôn được ưu tiên trong bữa cơm của chị Vân Anh

Vân Anh cho biết thêm: "Một buổi sáng mình chỉ mất khoảng 15 phút cho việc chuẩn bị hộp cơm của mình. Thi thoảng hôm nào mà vội quá mình cũng giảm bớt đi 1 món canh hoặc xào. Nhưng hoa quả tráng miệng thì luôn luôn có".

Cô nàng 9x cũng chia sẻ, cô không học qua bất kỳ lớp nấu ăn nào, chỉ tự tìm tòi các công thức trên mạng, đặc biệt là những cách nấu ăn mới lạ của các food blogger. Thực đơn cho những bữa cơm hàng ngày của Vân Anh cũng vô cùng phong phú và đa dạng gồm các món xào, canh, mặn...

Nấu và mang cơm đến văn phòng có rất nhiều lợi ích, vừa giúp chị em có được bữa ăn ngon miệng, tiết kiệm được thêm thời gian nghỉ trưa, vừa giúp tiết kiệm nhiều chi phí và bảo vệ môi trường do ít tiêu thụ các bao bì ni lông.

"Có những hôm trời nắng nóng hay mưa giông thì việc đi ra ngoài ăn trưa rất bất tiện, vì vậy mang cơm đi làm giúp mình có thể ở văn phòng và thưởng thức bữa trưa một cách thoải mái, mà vẫn còn thời gian tranh thủ nghỉ trưa để chiều làm việc tiếp" - Vân Anh bộc bạch.

Mang cơm đến văn phòng có nhiều lợi ích, vừa ngon vừa rẻ lại hợp vệ sinh

Thực đơn bữa ăn phong phú và đầy đủ chất dinh dưỡng

Chân dung cô nàng 9x Vân Anh siêng năng luôn nấu và mang theo cơm trưa đến văn phòng

Thực đơn 7 ngày cho dân công sở cùng tham khảo

- Thứ Hai: Cơm + hạt, canh rau ngót thịt bò, súp lơ xanh xào thịt, muối lạc rong biển khô.

- Thứ Ba: Cơm trắng, canh sườn củ cải susu, chả cá rô, rau cải xào thịt bò.

- Thứ Tư: Cơm hạt, canh rau ngót thịt, súp lơ luộc, ức gà áp chảo.

- Thứ Năm: Cơm trắng, rau củ luộc, bò xào cần, trái cây tráng miệng.

- Thứ Sáu: Cơn trắng + đậu Hà Lan, canh cải thịt lợn, sườn rim nước mắm, giá đỗ xào thịt.

- Thứ Bảy: Cơm trắng, canh ngao mồng tơi, trừng chiên, bò lúc lắc.

- Chủ Nhật (cho những ngày tăng ca, trực công ty): Cơm trắng, bắp cải luộc, gà xào sả, bò xào đậu nấm.

Bài chia sẻ về bữa cơm trưa văn phòng của Vân Anh đã thu hút nhiều người, đặc biệt là hội chị em luôn lăn tăn chuyện "trưa nay ăn gì?". Những hình ảnh về một bữa ăn đầy đủ màu sắc cũng giúp nhiều người có thêm động lực mang cơm đến công ty mỗi ngày. Một cư dân mạng đã bình luận "Xem xong mình có thêm động lực để ngày mai nấu cơm đi làm".