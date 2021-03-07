Không cần lò nướng vẫn 'cho ra lò' cheesecake hoa quả cực kỳ ngon miệng, bắt mắt

Cheesecake được biết đến như một món bánh ngọt, tráng miệng, thường được phục vụ trong các nhà hàng. Món bánh sang trọng và đẹp mắt ấy nay đã được Herman Huang biến tấu lại với một số nguyên liệu, giúp hội chị em yêu thích nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm được ngay món ngon này tại nhà, đặc biệt không phải dùng đến lò nướng phức tạp.

-Lớp Cheesecake Trắng: 1/2 số kem cheese (1) + gelatine đun chảy (3g gelatine + 15ml sữa tươi).

-Lớp Thạch Việt Quất: 100g sốt việt quất (2) + gelatine đun chảy (3g gelatine + 15ml nước).

-Lớp Cheesecake Việt Quất: Số kem cheese (1) còn lại + số sốt việt quất (2) còn lại + gelatine đun chảy (3g gelatine + 15ml sữa tươi).

Món bánh cheesecake hoa quả ngon miệng và đẹp mắt - Ảnh: FBNV

Lớp nhân là sự kết hợp hài hòa giữ whipping cream và quả Việt Quất - Ảnh: FBNV

Cách làm đơn giản

Bước 1: Nghiền vụn bánh quy đã chuẩn bị, sau đó chơ bơ đun chảy vào trộn đều và cho ra khuôn tròn. Miết hỗn hợp bánh quy và bơ quanh thành khôn, sao cho tạo được đế bánh như mong muốn.

Bước 2: Cho Việt Quất, đường, nước lọc, nước cốt chanh vào nồi nhỏ và sên cho đến khi Việt Quất mềm và ra hết nước như mứt là được, sau đó cho vào cối xay, xay nhuyễn thành hỗn hợp mịn.

Bước 3: Cho kem cheese và nước cốt chanh vào âu và trộn đều, để sang một bên. Sau đó cho whipping cream vào một cái âu khác, dùng máy đánh trứng đánh cho đặc lại là được. Trộn hai hỗn hợp trên thật đều tay. Cho gelatine vào sữa khuấy đều, đợi tan, cho bát gelatine và sữa vào một bát to nước nóng để gelatine tan chảy. Sau cùng cho 1/2 hỗn hợp trên vào âu chứa kem cheese và whipping cream.

Bước 4: Cho hỗn hợp trên vào phần khuôn bánh đã chuẩn bị, gõ nhẹ để kem dàn đều, sau đó bọc kín miệng khuôn bánh cho vào tủ lạnh 30 phút.

Bước 5: Cho coulis melted gelatine vào hỗn hợp Việt Quốc đã chuẩn bị và khuấy đều. Sau 30 phút, cho tiếp 2/3 hỗn hợp này vào khuôn bánh. Tiếp tục đậy kín và cho vào tủ lạnh 30 phút.

Bước 6: Cho 1/2 số kem cheese và whipping cream và 1/3 hỗn hợp Việt Quốc còn lại vào âu lớn, khuấy đều. Sau 30 phút, tiếp tục cho hỗn hợp cuối cùng vào phần trên cùng của khuôn bánh.

Bước 7: Quấn khăn nóng quanh thành khuôn, sau đó nhẹ nhàng lấy phần khuôn sắt bên ngoài ra. Trang trí hoa quả tùy theo sở thích.

Trang trí hoa quả tùy theo sở thích của gia đình bạn - Ảnh: FBNV

Bánh cheesecake thành công sẽ có vị béo của kem, sữa và vị ngọt thơm của quả Việt Quất - Ảnh: FBNV

* Một số lưu ý khi làm bánh:

Công thức trên sử dụng khuôn 14cm không đáy.

Sau mỗi lần đổ một lớp cheese vào khuôn thì để tủ lạnh ít nhất 30 phút cho cứng lại mới đổ lớp tiếp theo.

Sau khi đổ lớp cheese cuối cùng thì để bánh trong tủ lạnh ít nhất 6 tiếng trước khi lấy khuôn ra và dùng bánh.

Công thức trên đặc biệt ở chỗ không sử dụng lò nướng phức tạp, cách làm lại vô cùng dễ dàng, giúp bạn có món tráng miệng ngon lành chiêu đãi gia đình và bạn bè.

Chúc bạn thành công.

Nguồn: Herman Huang