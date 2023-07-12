Công thức làm tóp mỡ mắm tỏi giòn rụm, thơm ngon để nhâm nhi khi 'cày phim' cực dính!

Công thức làm tóp mỡ mắm tỏi rất đơn giản, nguyên liệu dễ tìm nên chị em nào cũng có thể làm thành công. Hơn nữa, món ăn có thể bảo quản được lâu nên các mẹ có thể làm nhiều để tích trữ cho trẻ ăn dần.

Đây là món ăn vặt quen thuộc của người miền Nam. Vài năm trở lại đây món ăn lan rộng ra các tỉnh miền Bắc, nhất là các gia đình Hà Nội. Tóp mỡ giòn rụm hòa quyện cùng vị tỏi ớt cay và mắm đường rim ngọt đậm đà rất hợp khẩu vị cho gia đình thưởng thức những buổi xế chiều.

Bí quyết để làm được món tóp mỡ rim mắm tỏi thơm ngon hấp dẫn tại nhà là phải chọn được phần mỡ heo ngon. Ngon nhất thường là phần mỡ thịt thăn. Tóp mỡ ngon khi chiên lên sẽ giòn tan, không ngấm dầu và hòa quyện đậm đà với mắm tỏi ớt.

2. Rau củ: 3-4 củ tỏi, 6-8 trái ớt

3. Gia vị: Đường kính, nước mắm, muối hạt

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tóp mỡ mắm tỏi đúng điệu

- Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Bạn dùng dao lam cạo sạch phần bì heo để loại bỏ lông và chất bẩn, sau đó dùng muối hạt chà kỹ rồi tráng lại mỡ heo với nước. Tiếp theo, bạn đun sôi 1 nồi nước rồi thả phần mỡ heo vào trụng sơ khoảng 1 phút để mỡ heo săn lại. Trụng xong, bạn thái mỡ heo thành những miếng nhỏ.

Bóc vỏ tỏi, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và cũng băm nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

- Bước 2: Chiên tóp mỡ

Bạn cho phần mỡ heo đã thái nhỏ vào chảo, dàn đều và chiên trên lửa vừa cho đến khi những miếng mỡ heo tiết hết mỡ và ngả sang màu vàng thì tắt bếp. Vớt tóp mỡ ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu để loại bỏ mỡ thừa. Phần mỡ heo tiết ra đổ vào hũ, để nguội hoàn toàn rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

- Bước 3: Rim tóp mỡ với mắm tỏi ớt

Bạn phi thơm phần tỏi và ớt đã băm nhỏ. Khi tỏi dậy mùi thơm, bạn thêm vào chảo 2 thìa canh đường kính, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh nước lọc. Khuấy đều cho tới khi đường tan hết và hỗn hợp keo sánh lại thì đổ tóp mỡ vào. Giảm lửa và đảo đều để tóp mỡ ngấm gia vị.

Sau đó, bạn cho phần tóp mỡ rim mắm tỏi ớt vào nồi chiên không dầu, chiên hoặc sấy ở mức nhiệt 180 độ trong 8-10 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã hoàn thành xong món tóp mỡ rim mắm tỏi ớt . Làm theo cách này, từng miếng tóp mỡ giòn tan, ngấm vị cay ngọt mằn mặn nên ăn cực mê!