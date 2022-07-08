Cánh gà nướng xốt chua cay ngon xoắn lưỡi, ăn hết vẫn thèm!

Cánh gà nướng vừa chín tới, xốt chua cay tê tê ngon đã thèm
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CÁNH GÀ NƯỚNG XỐT CHUA CAY
Nguyên liệu:
Ướp thịt:
- 1kg cánh gà
- 2 muỗng canh dầu olive/dầu bơ/dầu ăn
- 2 muỗng cafe ớt bột paprika
- 2 muỗng cafe bột tỏi, bột hành
- 1 muỗng cafe muối/bột canh
- 1/2 muỗng cafe tiêu xay
- Làm xốt:
- 1.5 muỗng canh xốt ớt xay
- 1 muỗng canh mật ong
- 1 trái chanh
- 2-3 nhánh tỏi băm
- 1/4 cup hạt điều/ đậu phộng rang
- 2-3 nhánh hành lá
Cách làm:
- Ướp thịt:
- Cánh gà rửa sạch, để thật ráo nước.
- Trộn tất cả các nguyên liệu còn lại ở phần ướp với nhau trong tô lớn thành một hỗn hợp sệt rồi cho thịt vào trộn cùng. Ướp từ 1-2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh
- Nướng cánh gà ở nhiệt độ 200-220 độ C, thời gian khoảng 30 phút.
- Làm xốt:
- Trộn đều xốt ớt xay, mật ong, vỏ chanh, nước chanh, tỏi băm vào 1 tô lớn thành hỗn hợp sệt. Nếm vừa khẩu vị
- Cho gà đã nướng vào tô xốt, xóc đều
- Bày ra đĩa, rắc thêm hạt điều/ đậu phộng rang giã lên và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Chloe Nguyen