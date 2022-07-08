Cánh gà nướng xốt chua cay ngon xoắn lưỡi, ăn hết vẫn thèm!

Cánh gà nướng vừa chín tới, xốt chua cay tê tê ngon đã thèm

CÁNH GÀ NƯỚNG XỐT CHUA CAY

Nguyên liệu:

Ướp thịt:

1kg cánh gà

2 muỗng canh dầu olive/dầu bơ/dầu ăn

2 muỗng cafe ớt bột paprika

2 muỗng cafe bột tỏi, bột hành

1 muỗng cafe muối/bột canh

1/2 muỗng cafe tiêu xay

Làm xốt:

1.5 muỗng canh xốt ớt xay

1 muỗng canh mật ong

1 trái chanh

2-3 nhánh tỏi băm

1/4 cup hạt điều/ đậu phộng rang

2-3 nhánh hành lá

Cách làm:



Ướp thịt:

- Cánh gà rửa sạch, để thật ráo nước.

- Trộn tất cả các nguyên liệu còn lại ở phần ướp với nhau trong tô lớn thành một hỗn hợp sệt rồi cho thịt vào trộn cùng. Ướp từ 1-2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh

- Nướng cánh gà ở nhiệt độ 200-220 độ C, thời gian khoảng 30 phút.

Làm xốt:

- Trộn đều xốt ớt xay, mật ong, vỏ chanh, nước chanh, tỏi băm vào 1 tô lớn thành hỗn hợp sệt. Nếm vừa khẩu vị

- Cho gà đã nướng vào tô xốt, xóc đều

- Bày ra đĩa, rắc thêm hạt điều/ đậu phộng rang giã lên và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Chloe Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-ga-nuong-xot-chua-cay-ngon-xoan-luoi-an-het-van-them-481107.html