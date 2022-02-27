Bún dọc mùng ngày mát trời, ăn ấm bụng đã cơn thèm!

Món ngon mỗi ngày 27/02/2022 06:13

Làm bún sườn chua thanh đổi gió cho ngày cuối tuần vui vẻ nhé.

BÚN SƯỜN MỌC DỌC MÙNG

Bún dọc mùng ngày mát trời, ăn ấm bụng đã cơn thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 700gr sườn
  • 500gr thịt băm
  • 3-4 cây dọc mùng
  • 5 trái sấu
  • 2 trái cà chua
  • Hành, mộc nhĩ, nấm hương, gia vị

Cách làm:

- Sườn chặt miếng vừa ăn, luộc sơ, rửa sạch cho vào nồi với khoảng 4 bát tô nước, 1 nhúm muối, 2-3 muỗng bột canh, 4 muỗng nước mắm, sấu. 

- Cà chua bổ múi cau, phi hành thơm rồi cho cà chua vào đảo sơ, đổ vào nồi ninh sườn cho màu nước đẹp.

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm và rửa sạch, vắt hết nước, băm nhỏ.

- Thịt băm trộn với mộc nhĩ nấm hương băm, ít bột canh, tiêu cho thơm. Dùng tay bóp đều sau đó để 5-10 phút cho thấm gia vị.

- Khi sườn đã mềm, viên từng viên mọc thả vào nồi nước dùng. Khi mọc nổi lên là đã chín.

- Sấu khi đã mềm thì dùng muôi vớt để dằm ra, cho từng ít một vào nồi nước nếm đến khi đạt độ chua vừa ý.

- Dọc mùng tước vỏ, cắt khúc, chẻ dọc rồi bóp với ít muối cho mềm. Sau đó đem rửa sạch để ráo, khi gần ăn thả vào nồi nước dùng để sôi khoảng 5 phút là được.

- Đun 1 nồi nước trắng để trụng bún.

 

 

Bún dọc mùng ngày mát trời, ăn ấm bụng đã cơn thèm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hải Linh

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