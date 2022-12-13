Ăn loại quả này vừa ngon lại giảm mỡ: Lễ Tết tiệc tùng, lỡ ‘quá chén’ đã không còn là nỗi lo

Mặc dù không phải tất cả các loại trái cây đều mang lại tác dụng giảm cân , nhưng một số loại lại góp phần tạo cảm giác no và giữ cho lượng đường trong máu ổn định.

Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất có trong bơ còn giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể, giúp hỗ trợ làm giảm một số bệnh về ung thư, xương khớp. Món sinh tốt bơ, bơ dầm là một gợi ý tuyệt vời để bạn tăng cân nặng của mình lên.

So với các loại trái cây khác thì bơ có chứng chất béo đơn không bão hòa và hàm lượng protein cao nhất, nó cao gần như tương đương với sữa. Ăn một quả bơ bạn đã cung cấp 370 calo cho cơ thể.

Cách giảm mỡ cực tốt. Ảnh: Internet

Ngoài ra, nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chứng minh rằng ăn một quả bơ mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng giúp giảm cảm giác đói cũng như giảm cholesterol LDL, đặc biệt là LDL có mật độ nhỏ nguy hiểm nhất với sức khỏe tim mạch.

Bưởi

Trong nửa quả bưởi chứa khoảng 40 calo và 4,5 gam pectin, một loại chất xơ hòa tan được biết đến với khả năng làm giảm mức cholesterol. Theo Brittany Lubeck, một nhà tư vấn dinh dưỡng của OhSoSpotless.com cho biết: “Bưởi đã được chứng minh trong các nghiên cứu là có liên quan đến việc tăng tốc độ giảm cân do chứa các thành phần chống oxy hóa”.

Tạp chí Thực phẩm Thuốc chỉ ra rằng ăn một nửa quả bưởi tươi (khoảng 40 calo) trước bữa ăn có thể giúp giảm cân đáng kể, trung bình khoảng 1,6kg trong 12 tuần. Sức đề kháng insulin trong cơ thể cũng được cải thiện khi ăn bưởi tươi.

Bưởi giúp giảm cân. Ảnh: Internet

Quả lê

Lê là loại trái cây giàu chất xơ có hàm lượng vitamin C. Chúng có lượng chất xơ cao nhất so với hầu hết các loại trái cây. Điều này làm cho chúng trở thành loại trái cây hoàn hảo cho những người muốn giảm cân. Lê được biết là có tác dụng hỗ trợ phòng chống lại bệnh tim mạch vành và bệnh đái tháo đường type 2. Chúng cũng có hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Lê giúp thải độc, giảm béo. Ảnh: Internet

Một lợi ích tuyệt vời khác của việc ăn lê thường xuyên là chúng giúp cơ thể tăng cường năng lượng mạnh mẽ. Đặc tính này cùng với hàm lượng chất xơ cao làm cho lê trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Lê có thể ăn sống trực tiếp hoặc thêm vào các món nướng như bánh nướng…

Táo

Táo được biết đến là trái cây hàng đầu giúp giảm cân. Chất xơ và polyphenol trong vỏ và ruột táo được lên men trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, giúp giảm viêm, nguyên nhân dẫn đến béo phì. Ngoài ra, bên trong táo cũng chứa nhiều hợp chất chống ung thư.

Những cách để giảm cân tốt hơn

Giảm lượng đường và tinh bột

Một cách để giảm cân nhanh là cắt giảm lượng đường, tinh bột (carb) và thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt. Khi đó, bạn sẽ bớt cảm thấy đói, ăn ít calo hơn. Với kế hoạch này, bạn sẽ đốt cháy chất béo dự trữ để lấy năng lượng.

Nếu chọn ăn ngũ cốc nguyên hạt cùng với sự thâm hụt calo, bạn sẽ hấp thụ nhiều chất xơ hơn, dẫn tới tiêu hóa chậm, có cảm giác no lâu hơn.

Chế độ ăn giúp giảm cân. Ảnh: Internet

Uống nước trước bữa ăn

Uống đủ nước theo nhu cầu của bản thân (từ 1,5 - 2,5l nước/ ngày) có thể giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn 24 - 30% trong thời gian từ 1 - 1,5 tiếng, từ đó giúp đốt cháy calorie tốt hơn.

Uống nước trước bữa ăn 30 phút có tác dụng giúp ăn ít đi và tăng khả năng giảm cân lên đến 44%. Vì vậy, cách giảm cân tại nhà đơn giản nhất là các bạn nên uống 1 cốc nước trước bữa ăn 30 phút.

Uống cafe

Cafein trong cafe có thể tăng hoạt động trao đổi chất từ 3 - 11% và tăng tốc độ đốt mỡ thừa lên đến 10 - 29%.

Các bạn muốn giảm cân tại nhà nên bổ sung thêm 1 - 2 cốc cafe phin vào chế độ của mình mỗi ngày. Các bạn không nên cho quá nhiều đường khi uống và hãy uống trước 4 giờ chiều để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Uống cafe là một cách giảm cân đơn giản nhưng mang lại hiệu quả khi bạn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.

Ăn nhiều thực phẩm giàu protein

Mỗi bữa ăn của bạn nên bao gồm: protein, chất béo, rau, một phần nhỏ carb phức như ngũ cốc nguyên hạt. Theo Healthline, bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống hằng ngày là một cách hiệu quả để giảm sự thèm ăn và đốt cháy calo nhiều hơn.

Ăn một lượng protein theo khuyến nghị là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và khối lượng cơ bắp trong khi giảm cân. Nhiều bằng chứng cho thấy, ăn đầy đủ protein có thể ngăn ngừa nguy cơ liên quan tới bệnh tim, giảm cảm giác thèm ăn. Nam giới cần ăn 56-91g đạm mỗi ngày, nữ cần 46-57g.

Protein giúp giảm cân. Ảnh: Internet

Trên thực tế, ăn nhiều protein tốt có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo bụng, tăng cảm giác no, giảm thèm ăn và giảm lượng calo. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chế độ ăn giàu protein có thể giúp duy trì khối lượng cơ và sự trao đổi chất trong suốt quá trình đốt cháy calo giảm cân.

Chế độ ăn uống với đầy đủ protein có thể giảm 60% cảm giác thèm ăn và ám ảnh về thức ăn; giảm một nửa mong muốn ăn khuya. Các nguồn protein lành mạnh bao gồm: thịt gà, cá hồi, tôm, các loại đậu, rau, đậu phụ.

Ăn nhiều chất xơ, tăng cường rau củ quả

Bạn hãy thưởng thức những đĩa đầy ắp loại rau xanh nhiều lá. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và bạn có thể ăn một lượng rất lớn mà không làm tăng nhiều calo và carb.

Các loại rau cho kế hoạch ăn ít carb, ít calo: bông cải xanh, súp lơ, rau chân vịt, cải, bắp cải, rau diếp, dưa chuột, cà chua…

Chất xơ rau củ quả. Ảnh: Internet

Cắt giảm lượng Carbs tinh chế

Chế độ ăn ít Carbs tinh chế có thể giúp cơ thể nạp ít calo hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hao năng lượng, đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân tại nhà hiệu quả.

Hạn chế thức ăn nhanh

Các loại thức ăn nhanh đều chứa nhiều đường, muối, chất béo không lành mạnh. Các loại chất này lâu dài có tác dụng tăng cân, tăng mỡ thừa. Khi bạn muốn giảm cân hãy hạn chế và tốt nhất không nên ăn thức ăn nhanh, thay vào đó hãy ăn thực phẩm tươi sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây hơn.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc có thể giúp bạn tăng cường đốt cháy calo, giảm cân và ngăn ngừa tăng cân.

Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ngủ đủ giấc và việc giảm cân. Một nghiên cứu trên 68.183 phụ nữ cho thấy, những người ngủ từ 5 tiếng trở xuống mỗi đêm trong vòng 16 năm có nhiều khả năng tăng cân hơn những người ngủ lâu hơn 7 tiếng mỗi đêm.

Chén bát cỡ nhỏ

Một mẹo giảm cân tại nhà cực đơn giản đó là bạn hãy sử dụng những chén, bát, đĩa cỡ nhỏ để đựng thức ăn, bạn sẽ ăn ít hơn bởi bạn không thể để khẩu phần ăn quá lớn vào những bát nhỏ.

Màu sắc chén bát tương phản với thức ăn để đánh giá khẩu phần ăn tốt hơn. Đây là một cách tự giảm khẩu phần ăn giúp bạn ăn ít hơn 30%.

Ăn chậm, nhai kỹ

Nếu bạn ăn quá nhanh, bạn đã ăn hết khẩu phần ăn trước khi nhận ra cơ thể đã no. Người ăn quá nhanh có nguy cơ mắc béo phì cao hơn người bình thường.

Ngoài ra, hãy nhai thật kỹ thức ăn khi ăn. Nhai kỹ và chậm rãi sẽ khiến bạn ăn ít thức ăn hơn, tăng sản sinh hormone có lợi cho việc giảm cân.

Tập gym giảm cân tại nhà

Tập gym là một trong những cách giảm cân tại nhà hiệu quả. Tập gym là sự kết hợp của nhiều các bài tập khác nhau, đốt cháy mỡ thừa một cách an toàn và nhanh chóng. Tập gym cần một khoảng thời gian nhất định cho các mục tiêu giảm cân. Vì vậy, đây là một cách giảm cân hiệu quả nhưng cần sự kiên trì và cố gắng của người giảm cân.