6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon!

Món ngon mỗi ngày 18/04/2022 09:59

Làm nhiều loại nhân bánh ngọt, đơn giản mà "cuốn" vô cùng!

6 LOẠI NHÂN CHO BÁNH SU KEM | 3 Loại Nhân Custard - 3 Loại Nhân Phô Mai

6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

A. 3 Loại Nhân Custard:

  • 3 cái lòng đỏ trứng gà
  • 90gr đường trắng
  • 30gr bột bắp
  • 300ml sữa tươi không đường
  • 30gr bơ lạt
  • 150gr kem tươi whipping
  • Vị vani: 5gr tinh chất vani 
  • Vị socola: 70gr socola đen
  • Vị matcha: 70gr socola trắng + 3gr bột matcha

B. 3 Loại Nhân Phô Mai:

  • 240gr cream cheese
  • 45gr đường trắng
  • 120gr kem tươi whipping
  • Vị oreo: 4 cái Bánh oreo bẻ vụn
  • Vị dâu tây: 50gr mứt dâu
  • Vị trân châu đường đen: 1 ít trân châu đường đen
6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 2

 

Cách làm:

A. 3 Loại Nhân Custard:

 

- Cho 3 lòng đỏ trứng, 90gr đường vào âu, khuấy đều. Thêm 30gr bột bắp, tiếp tục khuấy cho hòa quyện.

- Đun sôi lăn tăn 300ml sữa tươi không đường và 30gr bơ lạt. Đổ từ từ sữa vào hỗn hợp trứng, vừa đổ vừa khuấy cho quyện đều. Lọc lại hỗn hợp qua rây.

- Bắc nồi sữa trứng lên bếp, mở lửa nhỏ khuấy đều đến khi sệt lại. Nhắc nồi và chia nhân ra làm 3 phần đều nhau.

  • Vị socola: cho thêm 70gr socola đen, khuấy đều khi còn nóng.
6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 3
  • Vị matcha: thêm 70gr socola trắng và 3gr bột matcha, khuấy đều khi còn nóng.
6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 4
  • Vị vani: thêm 5gr tinh chất vani. Dùng màn bọc thực phẩm bọc sát mặt nhân, cho vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất 30 phút.
6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 5

 

- Sau khi để lạnh lấy nhân ra đánh lên cho mịn mượt. Lấy 150gr whipping cream đánh bông cứng. Chia ra làm 3 phần bằng nhau và cho lần lượt vào 3 phần nhân, khuấy lên cho mịn mượt là hoàn tất. Cho nhân vào túi tam giác, giữ lạnh đến khi dùng.

B. 3 Loại Nhân Phô Mai:

- Cho 240gr kem phô mai và 45gr đường vào âu, tán cho mịn màng.

- Đánh bông cứng 120gr kem tươi whipping vào cho vào tô phô mai, trộn lên cho đều.

- Chia hỗn hợp ra làm 3 phần bằng nhau.

  • Với vị dâu tây: trộn thêm 50gr mứt dâu.
6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 6
  • Vị oreo: trộn thêm 4 cái oreo bẻ vụn.
6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 7
  • Vị trân châu đường đen: giữ nguyên, trân châu đường đen sẽ được bơm vào giữa bánh sau khi bơm nhân phô mai. Cho nhân vào túi tam giác, giữ lạnh đến khi dùng.

6 loại nhân cho móm bánh su kem giòn rụm béo ngậy - Chút biến tấu cho bánh thêm ngon! - Ảnh 8

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Tara Nu

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