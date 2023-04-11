Vô tình cho nhiều ớt vào món ăn, chỉ cần thêm 5 thứ chắc chắn 'cứu cánh' ngay lập tức

Mẹo vặt trong bếp 11/04/2023 12:34

Khi bạn lỡ tay nêm nếm ớt quá đà, khiến món ăn cay hơn mong muốn. Đừng lo lắng mà hãy tham khảo 5 mẹo đặc biệt đơn giản nhanh chóng này.

Sử dụng các nguyên liệu có vị chua

Chanh, giấm, mẻ, dứa, khế, cà chua, me, chùm ruột... có thể giúp giảm độ cay của món ăn. Axit trong những nguyên liệu này có thể phản ứng với capsaicin trong ớt và các loại gia vị cay khác để làm giảm vị cay.

Trong ẩm thực việt, khi pha nước nắm chấm luôn có sự song hành của chanh và ớt, vừa kích thích vị giác, vừa trung hòa vị cay.

Ngoài ra, món cả nục kho ớt cay miền Trung thường có thêm nguyên liệu cà chua vừa để tăng màu sắc, vừa giúp hài hòa hương vị, khi ăn không bị cay nồng.

Với món lẩu Thái, nếu lỡ nấu bị cay quá, bạn có thể cho thêm dứa để tăng hương vị thơm ngon và giảm độ cay.

Vô tình cho nhiều ớt vào món ăn, chỉ cần thêm 5 thứ chắc chắn 'cứu cánh' ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa, bơ, sữa chua

Trong sữa có 3 loại protein, đặc biệt caseni chiếm khoảng 80%, loại protein này có thể tách được liên kết giữa các capsaicin, giúp thủ tiêu vị cay nồng ở lưỡi và cuống họng. Các món cà ri khi du nhập vào Việt Nam thường vị cay đậm, bạn có thể thêm chút sữa để làm dịu mát khẩu vị, tăng thêm vị béo ngậy cho món ăn. Ngoài ra, sữa chua và bơ cũng có tác dụng giảm cay đáng kể.

Vô tình cho nhiều ớt vào món ăn, chỉ cần thêm 5 thứ chắc chắn 'cứu cánh' ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho thêm một ít đường

Món ăn của bạn qua cay bạn hãy cho vào đó thêm một chút đường hoặc mật ong nhé, vị ngọt của đường hay mật ong sẽ giúp trung hòa vị cay trong món ăn, làm giảm vị cay đáng kể. Tuy nhiên bạn cũng đừng nên cho quá nhiều đường như vậy món ăn của bạn sẽ rất ngọt và mất đi vị ngon đấy!

Vô tình cho nhiều ớt vào món ăn, chỉ cần thêm 5 thứ chắc chắn 'cứu cánh' ngay lập tức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dầu ăn

Với các món nộm hoặc salad quá cay nên thêm chút dầu oliu, dầu mè để không làm mất mùi vị. Các món chiên xào dùng mỡ lợn vừa giảm cay đáng kể lại tăng mùi thơm cho món ăn. Với các món canh, súp bị cay quá có thế thêm nước dùng (hầm từ xương lợn, gà) vừa tăng vị ngọt tự nhiên, vừa giảm cay hiệu quả. Chú ý không cho quá nhiều dầu mỡ làm món ăn béo ngậy.

Bổ sung rau củ

Trong rau xanh có chứa hàm lượng chất sơ cao và một lượng đường lớn sẽ giúp giảm bớt vị cay của đồ ăn. Vì vậy khi món ăn của bạn bị cay thì bạn hãy cho thêm vào món ăn các loại củ như cà rốt, khoai tây, đậu cô ve cắt nhỏ nhé, chúng sẽ hấp thụ bớt vị cay của món ăn.

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