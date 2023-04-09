Làm theo 5 cách này khi rán cá: đảm bảo cá không vị nát hay dính chảo, lại còn vàng giòn thơm ngon

Mẹo vặt trong bếp 09/04/2023 18:34

Khi rán cá, chị em thường gặp các trường hợp như bị dính chảo và cá nát "bấy nhầy". Để giải quyết vấn đề trên, chị em có thể tham khảo 5 cách dưới đây, vô cùng đơn giản đấy.

Làm "lớp áo" cho cá

Để có thể rán cá được vàng giòn, trước khi bắt đầu cho cá vào rán, bạn hãy phủ một lớp bột mỏng bao xung quanh cá để rán. Với cách làm như vậy, cá rán lên không những được vàng giòn, thơm ngon còn không phải lo bị dính chảo. Để làm "lớp áo' bên ngoài cho cá, bạn nên sử dụng bột mì, bột chiên giòn hoặc sử dụng vụn bánh mì đều rất ngon. Tuy nhiên, rất nhiều người lại có suy nghĩ rằng, cách làm này sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon đặc trưng của cá, thậm chí khiến món ăn dễ bị ngán hơn.

Trên thực tế, chính lớp bột này sẽ có thể giúp bảo vệ miếng cá, được vàng, giòn tan khi ăn. Một điều bạn cần lưu ý khi sử dụng phương pháp này đó là hãy đảm bảo "lớp áo" này thật mỏng để không làm mất đi hương vị vốn có của món ăn. Khi chiên rán, cá phải ngập trong dầu để thịt cá và bột được chín đều, không bị sượng.

Làm theo 5 cách này khi rán cá: đảm bảo cá không vị nát hay dính chảo, lại còn vàng giòn thơm ngon - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng rượu

Nếu không thích mùi gừng thì mọi người có thể dùng rượu, cách này thì tốn kém hơn. Rượu thì có thể dùng rượu nếp hoặc rượu nho chứ dùng rượu gạo bình thường không có tác dụng đâu.

Chi tiết cách làm như sau: đun nóng chảo, đổ khoảng 1/4 chén nhỏ rượu vào trước, sau đó cho dầu vào rán như bình thường.

Với cách này thì mọi người không cần phải dùng nhiều dầu vì cá chắc chắn không bị dính, thành phẩm là những đĩa cá vàng ruộm, giòn tan khiến ai cũng phải chảy nước miếng.

Áp chảo cá

Mẹo này được các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới truyền lại. Áp chảo là cách phổ biến được các nước phương Tây áp dụng. Mục đích của việc làm này là giúp món ăn chín đều mà không bị nát, tạo độ giòn và săn chắc cho bề mặt món ăn. Và với món cá chiên bạn cũng có thể áp dụng cách này vì chúng giúp miếng cá giòn hơn rất nhiều.

Khi cho cá vào chảo dầu lưu ý trở ngay mặt cá để cho cá được áp chảo dầu ngay. Khi đó mặt dưới từ từ chín vàng thì mặt trên được chín hơi dầu, rán như thế cá sẽ không bị tanh và cũng không bị dính. Sau đó chờ cá vàng hẳn một bên mới lật lại. Điều này giúp món cá được tiếp nhiệt đều đặn và chín từ trong ra ngoài.

Dùng gừng

Để món cá rán được vàng giòn và khi nấu không lo dính chảo bạn hãy sử dụng gừng để chà sát xuống đáy chảo. Cách thực hiện rất đơn giản, trước khi rán cá, bạn hãy sử dụng một lát gừng tươi chà xát lên bề mặt chảo, sau đó rán cá như bình thường.

Ngoài dùng để rán cá, bạn cũng có thể sử dụng cách này để chiên rán một số loại thực phẩm khác như tôm hay đậu phụ. Khi thực hiện cách này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm không làm thay đổi hương vị của món ăn vì bởi chúng chỉ có tác dụng chống dính mà thôi. Lưu ý, phải sử dụng gừng tươi và để cá được khô ráo.

Làm theo 5 cách này khi rán cá: đảm bảo cá không vị nát hay dính chảo, lại còn vàng giòn thơm ngon - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối

Khi cho dầu ăn vào chảo, thả thêm vài hạt muối vào rồi tiếp tục đun nóng chảo và rán cá như bình thường, dầu sẽ không còn bắn lên nữa. Ngoài ra, muối là để cá cứng mình và dễ lật, trước khi rán cá, ngâm cá với nước muối pha loãng chừng 10-15 phút. Sau đó để ráo cá hoặc thấm khô cá rồi cho vào rán.

Làm theo 5 cách này khi rán cá: đảm bảo cá không vị nát hay dính chảo, lại còn vàng giòn thơm ngon - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Cống hết tắc ngay trong 10 phút chỉ với thứ này: Mẹo hay trong nhà không phải chị em nào cũng biết

Cống hết tắc ngay trong 10 phút chỉ với thứ này: Mẹo hay trong nhà không phải chị em nào cũng biết

Chỉ với một ít muối, bạn có thể giải quyết ngay vấn đề rắc rối đang gặp trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo nấu ăn mẹo vặt trong bếp mẹo rán cá không bị dính chảo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?