Làm theo 5 cách này khi rán cá: đảm bảo cá không vị nát hay dính chảo, lại còn vàng giòn thơm ngon

Để có thể rán cá được vàng giòn, trước khi bắt đầu cho cá vào rán, bạn hãy phủ một lớp bột mỏng bao xung quanh cá để rán. Với cách làm như vậy, cá rán lên không những được vàng giòn, thơm ngon còn không phải lo bị dính chảo. Để làm "lớp áo' bên ngoài cho cá, bạn nên sử dụng bột mì, bột chiên giòn hoặc sử dụng vụn bánh mì đều rất ngon. Tuy nhiên, rất nhiều người lại có suy nghĩ rằng, cách làm này sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon đặc trưng của cá, thậm chí khiến món ăn dễ bị ngán hơn.

Trên thực tế, chính lớp bột này sẽ có thể giúp bảo vệ miếng cá, được vàng, giòn tan khi ăn. Một điều bạn cần lưu ý khi sử dụng phương pháp này đó là hãy đảm bảo "lớp áo" này thật mỏng để không làm mất đi hương vị vốn có của món ăn. Khi chiên rán, cá phải ngập trong dầu để thịt cá và bột được chín đều, không bị sượng.

Nếu không thích mùi gừng thì mọi người có thể dùng rượu, cách này thì tốn kém hơn. Rượu thì có thể dùng rượu nếp hoặc rượu nho chứ dùng rượu gạo bình thường không có tác dụng đâu.

Chi tiết cách làm như sau: đun nóng chảo, đổ khoảng 1/4 chén nhỏ rượu vào trước, sau đó cho dầu vào rán như bình thường.

Với cách này thì mọi người không cần phải dùng nhiều dầu vì cá chắc chắn không bị dính, thành phẩm là những đĩa cá vàng ruộm, giòn tan khiến ai cũng phải chảy nước miếng.

Áp chảo cá

Mẹo này được các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới truyền lại. Áp chảo là cách phổ biến được các nước phương Tây áp dụng. Mục đích của việc làm này là giúp món ăn chín đều mà không bị nát, tạo độ giòn và săn chắc cho bề mặt món ăn. Và với món cá chiên bạn cũng có thể áp dụng cách này vì chúng giúp miếng cá giòn hơn rất nhiều.

Khi cho cá vào chảo dầu lưu ý trở ngay mặt cá để cho cá được áp chảo dầu ngay. Khi đó mặt dưới từ từ chín vàng thì mặt trên được chín hơi dầu, rán như thế cá sẽ không bị tanh và cũng không bị dính. Sau đó chờ cá vàng hẳn một bên mới lật lại. Điều này giúp món cá được tiếp nhiệt đều đặn và chín từ trong ra ngoài.

Dùng gừng

Để món cá rán được vàng giòn và khi nấu không lo dính chảo bạn hãy sử dụng gừng để chà sát xuống đáy chảo. Cách thực hiện rất đơn giản, trước khi rán cá, bạn hãy sử dụng một lát gừng tươi chà xát lên bề mặt chảo, sau đó rán cá như bình thường.

Ngoài dùng để rán cá, bạn cũng có thể sử dụng cách này để chiên rán một số loại thực phẩm khác như tôm hay đậu phụ. Khi thực hiện cách này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm không làm thay đổi hương vị của món ăn vì bởi chúng chỉ có tác dụng chống dính mà thôi. Lưu ý, phải sử dụng gừng tươi và để cá được khô ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối

Khi cho dầu ăn vào chảo, thả thêm vài hạt muối vào rồi tiếp tục đun nóng chảo và rán cá như bình thường, dầu sẽ không còn bắn lên nữa. Ngoài ra, muối là để cá cứng mình và dễ lật, trước khi rán cá, ngâm cá với nước muối pha loãng chừng 10-15 phút. Sau đó để ráo cá hoặc thấm khô cá rồi cho vào rán.