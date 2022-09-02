Thực phẩm "thần thánh" đa chức năng mà nhà ai cũng có, từ làm lương thực cho đến hút ẩm, ngăn rỉ sét, chị em sẽ bất ngờ khi biết danh tính

Trái cây sẽ chín nhanh hơn khi bạn bỏ vào thùng gạo hoặc trong túi ni lông đựng đầy gạo. Thùng gạo là nơi lí tưởng để giữ khí ethylene - khí tỏa ra khi trái cây chín. Nhưng bạn cũng cần lưu ý rằng không để trái cây quá lâu trong thùng gạo, tốt nhất là không quá 2 ngày, nếu không trái sẽ bị hư mất nhé.

Điện thoại di động rơi vào nước là chuyện chẳng ai muốn nhưng có thể xảy ra bất kì lúc nào. Và gạo sẽ là cứu tinh tuyệt vời cho bạn. Sau khi sấy điện thoại, bạn cho điện thoại vào túi ni lông chứa gạo. Nhớ là phải lấy pin và sim ra, rồi để trong túi khoảng 24 giờ hoặc lâu hơn. Sau khi lấy ra, hãy mang đến cho cửa hàng điện thoại uy tín để sửa chữa nhé.

3. Ngăn các đồ vật bị rỉ sét

Thay cho ống đựng dao chuyên dụng, hộp chứa đầy gạo dùng để cắm dao là một giải pháp giúp cho căn bếp của bạn trở nên phong cách hơn. Bạn hãy thử thay đổi giá đựng dao ở nhà xem sao nhé, nhìn rất hay đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn hãy thử cất các dụng cụ gia đình như kiềm, tuốt nơ vít trong 1 lon đựng gạo, đặc biết với những nơi ẩm ướt. Gạo lúc này sẽ hấp thụ độ ẩm, ngăn ngừa gỉ sét.

4. Làm sạch chai lọ và khử mùi máy cà phê

Ngoài công dụng hút ẩm tốt gạo còn có khả năng hút mùi tuyệt vời không kém, với những loại máy xay xài lâu ngày còn có mùi bám vào mặc dù chũng ta chùi rửa rất kĩ. Hãy khử mùi bằng cách cho gạo vào máy xay và bật máy cho đến khi hạt gạo được xoay nhuyễn thành bột. Mùi khó chịu bám vào máy sẽ bị đánh bay.

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại chai lọ có cổ cao, hẹp rất khó vệ sinh bằng cách chùi rửa thông thường, cho vào một hai thìa gạo sống thêm nước ấm và nước rửa chén sau đó xóc mạnh. Những hạt gạo nhỏ đi đến từng ngóc ngách khó chùi rửa của chai lọ sẽ giúp làm sạch những vết cặn bẩn còn bám lại.