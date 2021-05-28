Thiếu bước này trước khi cấp đông làm thịt heo không ngọt, lại khô, bà nội trợ sửa ngay lỗi nếu không hối hận cả đời

Mẹo vặt trong bếp 28/05/2021 12:50

Thịt lợn là loại thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn gia đình, vì vậy mà các bà nội trợ thường mua trữ sẵn trong ngăn đá để dùng dần, tuy nhiên nếu không biết cách xử lý thì khi rã đông chế biến thịt sẽ bị khô, không còn ngọt.

Với những phụ nữ vừa bận rộn với công việc vừa phải nữ công gia chánh, việc đi siêu thị, chợ... để mua thực phẩm tươi sống mỗi ngày là rất khó. Do đó, mua thịt trữ sẵn trong tủ lạnh là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn vì có thể sử dụng được lâu ngày nhưng để thịt tươi lâu, khi chế biến không bị khô thì chắc chắn không phải ai cũng biết.

Dưới đây là cách bảo quản thịt lợn đúng nhất mọi người nên tham khảo:

Bước 1: Thịt lợn sau khi mua về, mang chia nhỏ thành từng phần đủ cho một bữa ăn trong gia đình. Nếu để lượng thịt quá lớn, mỗi khi chế biến, số lượng thịt còn lại sau khi rã đông sẽ không thể chế biến được nữa vì nó gây nhiều ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe.

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Thịt lợn sau khi mua về chia thành từng miếng nhỏ đủ ăn trong 1 bữa - Ảnh: Internet

Bước 2: Rửa sạch thịt lợn để loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt thịt. Bước này rất quan trọng, dù là chế biến ngay hay cấp đông thịt đều phải thực hiện bước này. Cách rửa thịt đúng nhất là bỏ thịt vào thau nước sạch, thêm một chút giấm trắng, 1 thìa bột mì, ½ thìa muối khuấy đều lên cho tan hết và ngâm trong 20 phút.

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Ngâm thịt 20 phút trong hỗn hợp giấm trắng, 1 thìa bột mì, ½ thìa muối để loại bỏ bụi bẩn bám trên thịt - Ảnh: Internet

Bước 3: Sau khi ngâm xong, lấy thịt ra, rửa lại với nước sạch thêm 2 – 3 lần nữa.

Bước 4: Đối với thịt cần đông lạnh bạn nên dùng khăn giấy thấm khô nước, tránh để hơi ẩm đọng lại trên bề mặt, sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị, phá hủy cấu trúc của bề mặt thịt.

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Sau khi rửa sạch, dùng khăn giấy thấm vô nước trên bề mặt thịt - Ảnh: Internet

Bước 5: Còn đây là tuyệt chiêu để thịt trữ đông vẫn ngon lành. Các mẹ hãy lấy cọ phết 1 lớp dầu ăn lên bề mặt thịt. Dầu ăn có tác dụng tạo thành lớp màng bảo vệ, giúp khóa ẩm, chất dinh dưỡng trong thịt cũng không bị mất đi, ngăn cách thịt với không khí, thịt giữ được hương vị thơm ngon như vừa mới mua.

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Đối với thịt cấp đông, các mẹ nên phết 1 lớp dầu ăn lên bề mặt thịt đã thấm khô nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Dùng màng bọc thực phẩm để bọc miếng thịt lại hoặc cho vào túi kín. Trong quá trình bọc phải xả hết không khí, nếu không thì sau khi bỏ tủ đá trên mặt miếng thịt sẽ xuất hiện 1 lớp sương, thịt bị khô.

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Lưu ý các mẹ khi bọc thịt cho vào tủ lạnh thì phải xả hết không khí, bọc kín lại để giữ cho thịt tươi ngon - Ảnh: Internet 

Bước 7: Cuối cùng, bỏ thịt lợn cần bảo quản vào ngăn đá, khi ăn thì ăn bao nhiêu lấy ra bấy nhiêu. Như thế thịt sẽ luôn tươi, mềm, không bị khô.

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