Mẹo hay để bật điều hòa tiết kiệm cứ đặt 3 thứ này trong phòng: Duy trì độ ẩm, không khí bớt khô, cả nhà thơm ngát

Theo VnExpress, khi lắp đặt và sử dụng điều hòa, không ít gia đình mắc phải những lỗi cơ bản, làm lãng phí năng lượng và khiến hiệu quả làm mát không như mong đợi.

Trong thời tiết quá nóng, nhiều người hạ nhiệt độ điều hòa xuống thật thấp để căn phòng mát nhanh hơn, nhưng điều đó hoàn toàn không tốt cho thiết bị.

Trên thực tế, khi bạn bắt đầu bật điều hòa, thiết bị liên tục bơm ra một luồng không khí mát. Cài đặt nhiệt độ chỉ cho thiết bị biết khi nào ngừng việc làm mát chứ không giúp tăng tốc quá trình này.

Lưu ý khi dùng điều hòa. Ảnh: Internet

+ Không lưu thông không khí bằng quạt

Trên thực tế, điều hòa hoạt động tốt hơn khi làm việc cùng với quạt. Ngay khi vừa được đẩy ra khỏi giàn lạnh, hơi lạnh ở khu vực phía trước thiết bị sẽ nhiều hơn, do đó để làm mát phần còn lại của ngôi nhà, bạn sẽ phải đợi các khối không khí đối lưu tự di chuyển. Nếu muốn quá trình này được đẩy nhanh hơn, bạn có thể dùng quạt, giúp tản hơi lạnh khắp phòng.

Ngoài ra, không khí lưu thông cũng giúp mồ hôi của bạn bay hơi nhanh hơn, có tác dụng làm mát làn da. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt máy điều hòa ở nhiệt độ cao hơn mà vẫn cảm thấy thoải mái, giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện trong những ngày nắng nóng.

+ Không vệ sinh bộ lọc gió định kỳ

Cho dù phòng của bạn sạch sẽ đến đâu, các hạt bụi luôn bay lơ lửng trong không khí và bị hút vào bộ phận lưới lọc của dàn lạnh trong quá trình hoạt động.

Vệ sinh điều hòa định kỳ. Ảnh: Internet

Một bộ lọc sạch rất quan trọng để đạt được hiệu quả điều hòa tối ưu. Sự tích tụ hạt bụi, bẩn sẽ làm giảm luồng không khí, khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn để hút cùng một lượng không khí vào và thổi ra. Bộ lọc bẩn có thể làm tăng hóa đơn điện của bạn lên tới 15% và làm gián đoạn chức năng của thiết bị, khiến bạn phải giải quyết các vấn đề bảo trì.

Nếu điều hòa của bạn bật cả ngày, bạn vệ sinh bộ lọc ít nhất một lần mỗi tháng. Nếu ít sử dụng, bạn có thể vệ sinh bộ lọc ba tháng một lần.

+ Mở cửa sổ, cửa ra vào

Nhiều người thường để mở cửa sổ hay ra vào quên khép cửa chính trong điều hòa đang hoạt động. Đây là một sai lầm cơ bản.

Một số gia đình tiết kiệm bằng cách mở cửa giữa các phòng để hơi mát từ phòng này có thể lan sang phòng khác. Tuy nhiên, nếu điều hòa không đủ công suất cho diện tích lớn, điều này có thể gây ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên lưu ý đến các lỗ thông hơi, vì chúng có thể làm hao hụt lượng không khí mát trong phòng.

Đặt 3 thứ trong phòng giúp tiết kiệm điện, căn nhà thơm mát

Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, trên thực tế khi sử dụng máy lạnh vào mùa hè, có ba thứ quan trọng cần đặt trong phòng sẽ mang lại hiệu quả rất tuyệt vời.

+ Treo khăn tắm

Khi chúng ta bật điều hòa trong thời gian dài, đặc biệt là khi thức dậy vào ban đêm, chúng ta sẽ cảm thấy rất khô da, ho khan, đau họng thậm chí chảy máu cam. Thực chất điều này là do trong quá trình hoạt động của máy điều hòa, dàn ngưng tụ sẽ làm ngưng tụ hơi ẩm trong không khí thành nước và thải ra bên ngoài khiến độ ẩm trong nhà giảm xuống, khiến căn phòng của chúng ta sẽ rất khô.

Treo khăn tắm giúp phòng duy trì độ ẩm. Ảnh: Internet

Khi gặp sự cố như vậy, bạn chỉ cần dùng khăn tắm ướt là có thể giải quyết được. Cách làm rất đơn giản, đầu tiên chúng ta chuẩn bị một chậu nước, sau đó đổ một ít giấm trắng và nước giặt vào trong nước, sau đó cho một chiếc khăn sạch vào.

Chúng ta chỉ cần vò khăn trong nước để khăn thấm nước hoàn toàn, sau đó vắt bớt nước, giữ khăn ở trạng thái ẩm.

Tiếp theo, chúng ta chỉ cần treo chiếc khăn này lên mắc áo, rồi treo lên tay nắm cửa của căn phòng. Hơi ẩm do khăn tỏa ra có thể đóng vai trò tạo ẩm, giúp duy trì độ ẩm trong nhà, giúp chúng ta không cảm thấy quá khô dù ở trong phòng máy lạnh lâu. Hơn nữa, mùi nước giặt và mùi giấm trắng tỏa ra từ khăn tắm còn có tác dụng khử mùi đặc biệt trong phòng, khiến căn phòng thoang thoảng hương thơm thoang thoảng.

+ Chậu nước

Cách làm phổ biến giúp cải thiện độ ẩm trong phòng điều hòa chính là phương pháp sử dụng một chậu nước. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chậu nước nhỏ, đặt ở góc phòng. Nên để ở những khu vực rộng rãi, tránh những góc khuất mà hơi lạnh của điều hòa khó có thể phả tới.

Khi này, nước trong chậu sẽ bốc hơi, thành những hạt li ti, phát tán trong không khí, khiến không khí bớt khô hơn, đem lại cảm giác dễ chịu hơn.

+ Cho một ít dầu thơm hoặc nước thơm

Nếu ở lâu trong phòng máy lạnh, bạn vẫn cảm thấy trong phòng có mùi lạ. Trên thực tế, điều này là do nếu bạn ở trong một không gian kín suốt thời gian dài, nó sẽ dễ sinh ra mùi đặc biệt, điều này cũng sẽ dẫn đến chất lượng không khí giảm sút.

Vì vậy, để tăng thêm sự tươi mát, dễ chịu cho căn phòng, chúng ta có thể xịt một số loại dầu thơm hoặc chất làm thơm trong phòng. Những sản phẩm này tỏa ra mùi dễ chịu, cải thiện chất lượng không khí trong nhà, giúp mọi người dễ chịu và thư thái hơn trong phòng máy lạnh.

Thông thường, khi bật điều hòa, chúng ta cũng nên chú ý thường xuyên thông gió cho cửa sổ để đảm bảo sự trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời, để không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào và giữ cho không khí trong nhà luôn trong lành.

Khi bật điều hòa vào mùa hè, chúng ta không được bỏ qua ba thứ trên. Chúng có thể duy trì độ ẩm trong nhà và cải thiện chất lượng không khí, hai điều này rất quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của môi trường trong nhà khi tận hưởng sự mát mẻ.

Lưu ý khác khi dùng điều hòa

Theo Thanh Niên, dưới đây là một số lưu ý bạn có thể áp dụng khi dùng điều hòa.

+ Cài đặt hẹn giờ trong đêm

Tất cả các máy điều hòa đều có cài đặt thời gian. Vì vậy, tốt nhất nên đặt hẹn giờ trước khi đi ngủ. Khi bạn làm điều này, máy điều hòa sẽ tự động tắt khi trời mát đi vào giữa đêm về sáng. Điều này sẽ giúp giảm lạm dụng máy điều hòa và cắt giảm đáng kể hóa đơn tiền điện.

Tắt nút nguồn khi không sử dụng

Hầu hết mọi người thường tắt điều hòa bằng điều khiển từ xa, mà không tắt nút nguồn. Nhưng máy vẫn tiêu thụ điện bằng bật 1 bóng đèn khi ở chế độ "không tải" và do đó ảnh hưởng đến hóa đơn hằng tháng.

+ Trồng cây bóng mát quanh nhà

Điều này theo thời gian có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Bằng cách giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, bạn có thể không cần cài máy lạnh ở nhiệt độ thấp mà vẫn đủ mát.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, trồng cây để che bóng mát cho ngôi nhà có thể tăng hiệu suất của máy điều hòa lên tới 10%

+ Đóng rèm

Vào thời điểm nóng nhất trong ngày, hãy đóng rèm để tránh ánh nắng mặt trời. Nó cũng có thể giúp cách nhiệt cửa sổ, ngăn không khí lạnh thoát ra ngoài.

+ Dùng thêm quạt trần

Sử dụng quạt trần có thể làm cho căn phòng trở nên mát mẻ hơn, đủ để có thể cài đặt máy lạnh tăng lên 4 độ mà không làm căn phòng nóng lên. Hãy đảm bảo rằng quạt quay ngược chiều kim đồng hồ vào mùa hè để đạt được nhiều lợi ích nhất