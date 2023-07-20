Theo Lao Động, thịt lợn là một trong những nguồn thực phẩm chính của nhiều gia đình Việt. Để nhận biết thịt lợn sạch các mẹ có thể căn cứ vào những điều sau đây để chúng không còn là vấn đề khiến nhiều người phải đau đầu.

Một trong những cách chọn thịt lợn sạch phổ biến nhất là quan sát màu và xem xét mùi của thịt.

Theo đó, thịt lợn chất lượng sẽ có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, mùi không bị ôi thiu.

Lựa chọn thịt tươi ngon. Ảnh: Internet

Khi cắt thịt theo chiều dọc sẽ thấy được phần thịt khô ráo bên trong, cơ hơi se lại, lớp bì mềm, mỡ màu trắng trong đến hơi ngà và khi ngửi không có mùi gắt dầu.

Ngoài ra khi đem luộc, nước sẽ trong, xuất hiện váng mỡ to và không bị bọt nhiều.

Khi mua thịt, ngoài việc quan sát màu sắc, độ tươi của thịt, cần phải tinh ý nhận ra mùi của miếng thịt để chọn được miếng thịt tươi ngon.

Khi mua thịt, ngoài việc quan sát màu sắc, độ tươi của thịt, cần phải tinh ý nhận ra mùi của để chọn được miếng thịt tươi ngon. Ảnh: Minh Quang

+ Độ đàn hồi

Thịt lợn sạch là thịt tươi mới nên có độ đàn hồi rất tốt. Vì thế khi mua hàng, bạn hãy dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra.

Lúc này khi quan sát, nếu thấy các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt thì chính là thịt lợn ngon.

+ Lớp mỡ, thịt

Thông thường, thịt lợn ngon sẽ có lớp mỡ dày khoảng 1,5 – 2cm. Trong đó, lớp mỡ và phần thịt nạc dính chặt với nhau. Theo một số người, nếu lớp mỡ và bì càng dày thì chứng tỏ đó là lợn không bị nuôi tăng trọng.

Dấu hiệu thịt lợn bị nhiễm ký sinh trùng, thịt lợn bẩn

Theo Kinh tế và Đô thị, để phát hiện thịt lợn, bò bị nhiễm giun sán, bạn có thể sử dụng biện pháp rất đơn giản là cắt thịt theo thớ dọc và tìm dọc theo thớ thịt.

Nếu miếng thịt có những đốm trắng to bằng đầu kim thì miếng thịt đã bị nhiễm giun xoắn. Còn thớ thịt có những hình sợi hoặc hình bầu dục to bằng hạt đậu, màu trắng hoặc vàng xám nằm song song với thớ thịt thì nên loại bỏ vì miếng thịt đã bị nhiễm sán.

Khi mua thịt, ngoài việc quan sát màu sắc, độ tươi của thịt, cần phải tinh ý nhận ra mùi của để chọn được miếng thịt tươi ngon. Ảnh: Internet

Khi sờ vào miếng thịt, cảm thấy phần thịt cứng hoặc không có sự đàn hồi, không dẻo tay thì chứng tỏ thịt đã bị ướp hàn the, ure và có khả năng nhiễm ấu trùng giun sán cực cao. nhìn vào những cơ vận động nhiều như cơ gốc lượi, phần thịt cơ đùi. Nếu phát hiện thấy có những hạt như hạt gạo nếp màu trắng, đó chính là ấu trùng sán và nó thường tập trung thành từng bọc trong thịt. Thậm chí nếu mật độ giun sán nhiều, khi cắt trứng ấu trùng sẽ rớt ra bên ngoài. Vì vậy, bạn hãy quan sát thật kĩ lúc mua nhé.

Cách rửa thịt lợn đúng cách loại bỏ chất bẩn

Theo trang Gia đình và Xã hội, dưới đây là cách làm sạch thịt lợn rất dễ làm, nhanh, tiện mà bất cứ bà nội trợ nào cũng có thể làm được.

+ Rửa thịt heo với nước muối loãng

Rửa thịt lợn với nước muối loãng được xem là cách làm sạch thịt heo đúng chuẩn. Có thể loại bỏ được các chất bẩn bên trong.

Bạn chỉ cần hòa một chậu nước muối loãng ấm và ngâm thịt khoảng 10 – 15 phút. Lúc này chất bẩn từ bên trong sẽ từ từ được tiết ra.

Rửa sạch thịt heo trước khi nấu để loại bỏ chất bẩn. Ảnh: Internet

Sau đó bạn rửa sạch lại thịt một lần nữa với nước rồi cho thịt vào nước lạnh để đun sôi từ từ. Điều này sẽ khiến các tạp chất bên trong bị đẩy hết ra ngoài.

Trong quá trình đun, nếu bạn thấy nước luộc thịt nổi càng nhiều bọt chứng tỏ càng có nhiều chất bẩn được làm sạch.

+ Ngâm thịt lợn với nước vo gạo

Sau khi vo gạo xong, hãy giữ lại phần nước vo gạo đó để ngâm thịt. Trong nước vo gạo có chứa nhiều tinh bột và ancaloit – chất dùng làm sạch thực phẩm có khả năng loại bỏ tạp chất trong thịt lợn.

Bạn nên rửa sạch thịt trước khi ngâm vào nước vo gạo.

Ngâm thịt khoảng 20 phút bạn sẽ thấy có rất nhiều chất bẩn nổi trên bề mặt nước vo gạo. Lúc này thì những vi khuẩn và bụi bẩn đã được đẩy ra ngoài.

Bạn hãy rửa sạch lại thịt lợn với nước một lần nữa để những chất bẩn còn bám trên bề mặt thịt trôi đi.

Thịt sạch và ngon hơn khi nấu. Ảnh: Internet

Tiếp đó bạn dùng một miếng chanh chà xát khắp bề mặt miếng thịt rồi để trong khoảng 2-3 phút rồi rửa sạch lại với nước nước.

+ Rửa thịt heo bằng giấm

Cách rửa thịt heo này cũng giống làm tương tự với cách ngâm thịt lợn trong nước vo gạo. Chỉ khác là cách này sử dụng giấm thay cho chanh.

Bạn chuẩn bị một chậu nước sạch, cho ít muối, giấm trắng vào rồi dùng tay xát trực tiếp vào thịt heo. Làm trong khoảng 10 phút.

Lúc này thì chất bẩn và máu trong thịt heo sẽ tiết ra ngoài và được làm sạch hoàn toàn.