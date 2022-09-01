Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà

Chính là ở đây! Lối ra vào nhà.

Bạn có biết nơi nào bẩn nhất trong ngôi nhà của chúng ta không?

Nhưng tóc cũng có ở khắp mọi nơi.

Đất cát nhiều cũng không lạ lắm vì dày dép thường để ở đó

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Nếu bạn không có các loại máy hút bụi mà chỉ quét nhà bằng chổi, và khi quét nhà như thế thì tóc dưới sàn lúc nào cũng quấn vào lông chổi.

Những lúc như này sẽ khiến bạn rất bực mình và phải tự tay kéo mớ tóc đó ra, nhưng tóc bị quấn với nhau sẽ rất khó để bạn có thể kéo nó ra.

Đó hẳn là một khoảnh khắc khiến bạn rất khó chịu khi dọn nhà.

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Băng keo chính là giải pháp tốt nhất khiến bạn khắc phục được vấn đề này.

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Cắt băng keo theo độ dài thích hợp với cây chổi của bạn và dán nó vào phía trước của mặt chổi theo hình trên đây.

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Trước tiên bạn phải dọn những đồ vật ở xung quanh chỗ bạn cần quét và cất giày hết lên kệ.

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Cất hết đồ rồi thì chúng ta bắt đầu dọn dẹp mọi ngóc ngách.

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Vì không phải ngày nào bạn cũng rãnh thời gian để dọn dẹp, nên là dọn một lần thì phải dọn cho thật sạch sẽ.

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Làm cách này giúp bạn quét ra được rất nhiều đất và cát.

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Đất và cát sẽ được quét sạch ra khỏi mọi ngóc ngách và nằm đầy dưới sàn nhà.

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Còn mớ tóc rối sẽ dính ở trên miếng băng keo.

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Làm cách này, sẽ khiến mớ tóc rối dính hết lên băng keo, bạn chỉ cần dùng tay gỡ miếng băng keo ra thật dễ dàng và bạn không cần mới dùng tay để gỡ mớ tóc rồi quấn lên lông chổi nữa.

Chỉ cần bóc miếng băng keo ra nó sẽ sạch sẽ như một cây chổi mới!

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Chớp mắt mà nhà của bạn đã trở nên thật sạch sẽ.

Nhưng tóc rụng, cát, đất không chỉ xuất hiện ở lối ra vào nhà mà có thể xuất hiện khắp mọi nơi trong nhà, nên là hãy áp dụng cách này để dọn hết cả nhà nhé!

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Bạn nên dọn dẹp như vậy hai tuần một lần để nhà bạn thật sạch sẽ và sáng bóng.

Theo Naver