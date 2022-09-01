Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà

Mẹo vặt trong bếp 01/09/2022 05:01

Tình trạng tóc rụng vương vãi khắp mọi nơi chính là nổi đau đầu của các bà nội trợ khi dọn nhà. Bài viết này sẽ chỉ các bạn một mẹo cực hay để khắc phục tình trạng này!

Bạn có biết nơi nào bẩn nhất trong ngôi nhà của chúng ta không?

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chính là ở đây! Lối ra vào nhà.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 Đất cát nhiều cũng không lạ lắm vì dày dép thường để ở đó

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nhưng tóc cũng có ở khắp mọi nơi.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn không có các loại máy hút bụi mà chỉ quét nhà bằng chổi, và khi quét nhà như thế thì tóc dưới sàn lúc nào cũng quấn vào lông chổi.

Những lúc như này sẽ khiến bạn rất bực mình và phải tự tay kéo mớ tóc đó ra, nhưng tóc bị quấn với nhau sẽ rất khó để bạn có thể kéo nó ra.

Đó hẳn là một khoảnh khắc khiến bạn rất khó chịu khi dọn nhà.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Băng keo chính là giải pháp tốt nhất khiến bạn khắc phục được vấn đề này.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Cắt băng keo theo độ dài thích hợp với cây chổi của bạn và dán nó vào phía trước của mặt chổi theo hình trên đây.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Trước tiên bạn phải dọn những đồ vật ở xung quanh chỗ bạn cần quét và cất giày hết lên kệ.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Cất hết đồ rồi thì chúng ta bắt đầu dọn dẹp mọi ngóc ngách.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Vì không phải ngày nào bạn cũng rãnh thời gian để dọn dẹp, nên là dọn một lần thì phải dọn cho thật sạch sẽ.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Làm cách này giúp bạn quét ra được rất nhiều đất và cát.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 11
Ảnh minh họa

Đất và cát sẽ được quét sạch ra khỏi mọi ngóc ngách và nằm đầy dưới sàn nhà.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 12
Ảnh minh họa

Còn mớ tóc rối sẽ dính ở trên miếng băng keo.

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 13
Ảnh minh họa

Làm cách này, sẽ khiến mớ tóc rối dính hết lên băng keo, bạn chỉ cần dùng tay gỡ miếng băng keo ra thật dễ dàng và bạn không cần mới dùng tay để gỡ mớ tóc rồi quấn lên lông chổi nữa.

Chỉ cần bóc miếng băng keo ra nó sẽ sạch sẽ như một cây chổi mới!

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 14
Ảnh minh họa

Chớp mắt mà nhà của bạn đã trở nên thật sạch sẽ.

Nhưng tóc rụng, cát, đất không chỉ xuất hiện ở lối ra vào nhà mà có thể xuất hiện khắp mọi nơi trong nhà, nên là hãy áp dụng cách này để dọn hết cả nhà nhé!

Mẹo cực hay cho hội chị em để khắc phục tình trạng tóc rụng khắp nhà - Ảnh 15
Ảnh minh họa

Bạn nên dọn dẹp như vậy hai tuần một lần để nhà bạn thật sạch sẽ và sáng bóng.

Theo Naver

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