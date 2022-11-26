Mẹo bảo quản rau mùi được tận nửa năm - chỉ thêm 1 bước rau vẫn giòn ngon tươi rói

Mẹo vặt trong bếp 26/11/2022 07:34

Bạn có thể sử dụng những cách này để bảo quản rau mùi ăn dần trong tủ lạnh, cứ yên tâm vì rau sẽ giữ được siêu lâu và độ ngon vẫn được giữ nguyên như mới mua về.

Cấp đông rau

Khi mua rau mùi về, nhiều người chỉ nghĩ đến việc bảo quản rau trong ngăn mát tủ lạnh mà không biết rằng để rau mùi trong ngăn đá cũng là một cách giữ rau tươi lâu và hiệu quả. Cách bảo quản này khá đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch rau, dùng khăn giấy lau khô rồi cho rau vào hộp giữ tươi, bọc kín hộp bằng màng bọc thực phẩm và để trong ngăn đá. Bạn cũng có thể cắt nhỏ rau mùi theo kích cỡ mà bạn thường nấu ăn sau đó trộn với ít dầu ô liu. Sau đó xúc rau mùi vào các ô của khay đá rồi đem bảo quản, khi nào cần chỉ việc lấy ra nấu ăn vô cùng tiện lợi. Cách này có thể để rau mùi được rất lâu, thậm chí được nửa năm mà vẫn tươi ngon.

Vì rau mùi là loài có thể chịu lạnh, thậm chí chịu được nhiệt độ -9 độ C nên rau không bị ảnh hưởng khi cho vào ngăn đá. Khi cần dùng rau mùi để nấu nướng, bạn nên lấy ra trước cho rau ra rồi cho trực tiếp vào các món ăn là được. Nên hạn chế rã đông vì màu xanh của rau sẽ bị ảnh hưởng.

Mẹo bảo quản rau mùi được tận nửa năm - chỉ thêm 1 bước rau vẫn giòn ngon tươi rói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản bọc trong màng bọc

Trải rau mùi lên màng bọc thực phẩm rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại nhưng đừng quấn chặt quá, nếu không ngò sẽ dễ bị nát. Sau khi bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, hãy cho vào tủ lạnh và để đông đá trong ít nhất nửa năm.

Giấy nhà bếp + Túi ziplock

Tách các bó rau mùi thành 3-4 chùm nhỏ hơn. Đặt cái này lên trên một chiếc khăn giấy nhà bếp khô với một khoảng trống ở giữa.

Gấp giấy lại một cách nhẹ nhàng và lỏng lẻo. Sau khi cuộn xong, úp phần mép giấy xuống cho khỏi bung ra.

Đặt cuộn này bên trong túi ziplock. Đẩy hết không khí ra ngoài càng nhiều càng tốt. Bọc kín miệng túi và cho vào tủ lạnh. Điều này sẽ giữ được trong nhiều tuần (lên đến 2-3 tuần nếu rau mùi của bạn thực sự khô).

Đóng gói và bảo quản hộp (túi) giữ tươi

Rau mùi khô bỏ rễ, cắt khúc hoặc dùng dao băm nhỏ, cho vào gói kín rồi cất vào ngăn đá tủ lạnh. Ở trạng thái kín, rau mùi sẽ không bị hỏng trong vòng 1 năm, không bị ngả vàng, để được lâu nhất.

Vì không có hơi ẩm trên bề mặt nên dù bảo quản trong ngăn đá cũng không đông lại với nhau, khi lấy ra ăn sẽ rất khô. Khi ăn, bạn có thể lấy ra bất cứ lúc nào, rưới vào canh, rắc vào các món ăn vẫn ngon như mới, và mùi thơm đặc biệt nồng.

Mẹo bảo quản rau mùi được tận nửa năm - chỉ thêm 1 bước rau vẫn giòn ngon tươi rói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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