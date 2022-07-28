Không chỉ có chức năng bảo quản thực phẩm, tủ lạnh còn có những công dụng 'phi thường' mà bạn không thể ngờ đến

Mẹo vặt trong bếp 28/07/2022 06:16

Mách bạn 6 công dụng không thể ngờ của tủ lạnh.

Làm phẳng đồ tơ lụa

Tơ lụa là loại vải mỏng, mịn và rất dễ bị nhàu. Tuy nhiên, chúng khó ủi trực tiếp bằng bàn là bởi nếu không cẩn thận thì có thể làm hỏng cả bộ quần áo. Có một cách để làm phẳng quần áo tơ lụa chính là dùng tủ lạnh.

Bạn hãy phun nước đều lên quần áo, cho chúng vào túi nilong, đặt vào tủ lạnh vài phút hoặc lâu hơn rồi lấy ra ủi bằng bàn là. Nếu có thể bạn nên dùng loại bàn là hơi nước để tránh nhiệt tác dụng trực tiếp lên quần áo.

Không chỉ có chức năng bảo quản thực phẩm, tủ lạnh còn có những công dụng 'phi thường' mà bạn không thể ngờ đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trị chảy nước mắt khi cắt hành, tỏi

Khi bóc hay cắt các loại hành, tỏi, bạn dễ bị cay mắt. Có một giải pháp dễ dàng xử lý việc này, chính là hãy cho hành, tỏi vào tủ lạnh một lúc trước khi bạn xử lý chúng, bạn sẽ thấy mình không bị chảy nước mắt vì cay mắt nữa.

Phục hồi màu trắng của áo len

Với một chiếc áo len màu trắng khi sử dụng lâu ngày sẽ có dấu hiệu bị ố vàng hoặc xỉn đi, tủ lạnh có thể giúp khắc phục điều này.

Để có được chiếc áo len màu trắng như cũ chỉ việc giặt sạch rồi cho nó vào ngăn đông tủ lạnh trong 1 giờ đồng hồ rồi đem đi phơi khô. Sắc trắng trước kia của chiếc áo len sẽ được phục hồi.

Phục hồi độ cứng của xà phòng

Xà phòng để lâu trong không khí ẩm ướt sẽ dễ chảy nhão, mất khuôn dạng. Bạn có thể xử lý việc này bằng cách đặt nó trong tủ lạnh khoảng 30 phút, bạn sẽ thấy miếng xà phòng trở lại với định dạng ban đầu.

Bảo quản các loại phim ảnh

Nếu để phim ảnh ở môi trường bên ngoài thì sau một thời gian chúng rất dễ bị ẩm mốc. Bạn có thể bảo quản phim ảnh trong tủ lạnh mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh.

Bạn có thể dùng hộp nhựa để đựng phim ảnh, bọc kín lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Tuy nhiên, đối với các cuộn phim bạn không nên giữ chúng trong tủ lạnh quá 6 tháng.

Không chỉ có chức năng bảo quản thực phẩm, tủ lạnh còn có những công dụng 'phi thường' mà bạn không thể ngờ đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm vị đắng của mướp đắng

Mướp đắng có chức năng giải nhiệt, nhiều người còn ăn sống mướp đắng. Tuy nhiên, vị đắng quá mức của quả mướp không phải lúc nào cũng dễ nuốt. Nếu bạn muốn giảm vị đắng của loại quả này, có một cách chính là hãy để nó trong tủ lạnh một vài tiếng.

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