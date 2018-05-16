Không cần hạt giống, trồng ngò rí tại nhà theo cách này cả năm chẳng cần ra chợ mua

Không chỉ vậy, trong Đông y, ngò rí còn là một loại thảo mộc giúp kích thích tiêu hóa, lợi sữa, chữa thiếu máu hay trị bệnh sởi vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đây còn là một loại rau rất dễ trồng, không cần chăm sóc nhiều. Chính vì thế, nhiều chị em nội trợ đã tự trồng ngò rí tại nhà để đảm bảo nguồn rau sạch cho cả nhà sử dụng.

Trong ẩm thực của các nước Châu Á, đặc biệt tại Việt Nam, ngò rí (rau mùi) là một loại rau gia vị không thể thiếu để tăng hương vị và trang trí món ăn thêm đẹp mắt.

Tuy nhiên, với cách trồng ngò rí bằng hạt giống, nhiều người đã phải bỏ cuộc vì khó nảy mầm và không đạt được năng suất như mong muốn. Trong khi đó, với phương pháp trồng không hạt giống dưới đây, bạn chỉ cần chuẩn bị vài cành ngó rí bỏ đi là có thể cả năm không cần ra chợ mua loại rau này nữa.

Lọ thủy tinh sạch

Đất dinh dưỡng

Chậu trồng

Nước sạch

Thực hiện:

Bước 1: Ngò rí sau khi đã sử dụng phần thân và lá, bạn hãy chừa lại một đoạn ngắn từ 5 - 6cm còn rễ nguyên vẹn để trồng.

Bước 2: Bạn cho nước sạch vào khoảng 2/3 lọ thủy tinh sạch. Sau đó, các chị em cắm phần gốc ngò rí vào bình rồi đặt ở nơi thoáng mát có ánh nắng mặt trời để cây phát triển.

Ngâm ngò rí trong nước để phần rễ phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Thay nước trong bình mỗi ngày, sau 5 - 7 ngày rễ ngò rí sẽ ra dài khoảng 5 cm, bạn hãy đem trồng xuống đất.

Bước 4: Đất trồng cần phải thật tơi xốp, nhiều chất dinh dưỡng. Lưu ý: Thân rau mùi rất dễ bị úng nước và thối rễ nên bạn phải chú ý việc chọn chậu có lỗ thoát nước.

Đặt chậu trồng ngò rí ở phía có ánh sáng mặt trời chiếu vào để cây phát triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Hàng ngày chỉ nên tưới nước một lần vào lúc sáng sớm. Ngoài ra, bạn nên chú ý nhổ sạch cỏ để tránh ăn tranh chất dinh dưỡng của rau mùi.

Bước 6: Sau khoảng 20 - 25 ngày từ lúc trồng vào trong đất, bạn có thể tỉa lấy phần lá dùng như bình thường. Sau khi thu hoạch, bạn bón thêm phân là ngò rí sẽ tiếp tục phát triển.

Chưa đến 1 tháng là bạn đã có ngó rì để dùng - Ảnh minh họa: Internet

Với cách trồng ngò rí đơn giản không cần hạt giống nói trên, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công.