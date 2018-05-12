Vì thế, thay vì mua ngoài chợ, bạn chỉ cần tận dụng phần gốc thừa và vài vật dụng bỏ đi quanh nhà là đã có thể thu hoạch được cả "vựa" hành lá phục vụ cho bữa cơm gia đình.

Hành lá là một loại gia vị không thể thiếu được trong hầu hết các món ăn hằng ngày, từ món xào, chiên, hầm... Dường như mỗi ngày khi nấu nướng, chị em nội trợ đều phải sử dụng đến nguyên liệu quan trọng này.

Đất dinh dưỡng

Nước sạch

Lõi giấy vệ sinh

Thực hiện:

Bước 1: Để biến lõi giấy vệ sinh thành chậu trồng hành lá, bạn hãy cắt 4 đường dài khoảng 2cm cách đều nhau ở một đầu của lõi giấy. Tiếp theo, bạn gấp các cạnh này chồng lên từng góc để tạo thành đáy chậu.

Gấp chồng các đường cắt lên nhau, bạn sẽ có những chiếc chậu bằng lõi giấy vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn cho đất vào đầy chậu lõi giấy vệ sinh rồi nhẹ nhàng cắm phần rễ hành lá xuống.

Bước 3: Tưới một ít nước để giữ đất ẩm và cẩn thận xếp các chậu giấy đứng vững trong một khay nhựa. Bạn nên đặt khay này bên cạnh cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng để hành lá phát triển tốt nhất.

Hành lá trồng trong lõi giấy vệ sinh sau khoảng 2 tuần là có thể thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sau vài ngày, bạn sẽ nhận thấy hành lá bắt đầu mọc cao lên. Khi thu hoạch, các chị em nội trợ chỉ cần cắt phần lá và giữ lại gốc trong đất để chúng tiếp tục phát triển.

Trồng trong chai nhựa

Chuẩn bị:

Chai nhựa (Kích cỡ 1,5 lít hay 5 lít tùy vào nhu cầu của gia đình bạn)

Đất dinh dưỡng

Củ hành tươi

Thực hiện:

Bước 1: Cắt phần đầu của chai và dùng mũi dao khoét các lỗ tròn có đường kính đủ rộng để các nhánh hành lá có thể chui qua xung quanh chai nhựa.

Khoét những lỗ nhỏ trên chai nhựa như hình - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho một lớp đất dày khoảng 5 - 7cm rồi lần lượt xếp các củ hành xung quanh thành chai nhựa. Lưu ý: Khi xếp hành, bạn phải hướng rễ vào trong, phần ngọn hướng ra phía các lỗ đã khoét trước đó.

Xếp củ hành vào chai nhựa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tiếp theo, bạn đổ một lớp đất khác lên và xếp củ hành như bước trên cho đến khi hết (lớp cuối cùng phải là lớp đất).

Bước 4: Tưới nước bằng cách phun sương mỗi ngày vào buổi sáng và đặt bình ở nơi có nhiều ánh sáng, chỉ sau 1 tuần, bạn đã có thể thu hoạch hành lá.

Hành lá trồng trong chai nhựa đã có thể thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Trồng trong hộp đựng trứng

Chuẩn bị:

Gốc hành lá

Hộp đựng trứng bằng nhựa

Nước

Thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, dùng kéo hoặc đầu nhọn của mũi dao khoét từng lỗ tròn ở đỉnh của một mặt khay đựng trứng.

Khoét lỗ một phần khay đựng trứng cho hành có thể phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đổ một ít nước vào từng vị trí để trứng (phần không bị khoét lỗ)

Bước 3: Đậy hộp đựng trứng lại rồi cắm rễ hành lá vào. Lưu ý: Lượng nước trong khay chỉ cần ngập 2/3 phần gốc hành lá.

Đặt phần gốc hành vào khay trứng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đặt hộp hành lá này ở nơi có ánh sáng nhẹ và thay nước mỗi ngày để đảm bảo chúng phát triển tốt nhất.

Bước 5: Sau 2 tuần trồng, hành lá đã có thể thu hoạch, bạn cắt phần lá để nấu ăn, phần rễ vẫn để trồng tiếp. Sau 3 lần thu hoạch, các chị em nên cho thêm ít phân hữu cơ hòa tan vào trong nước.

Sau 2 tuần, bạn đã có thể thu hoạch hành lá để dùng - Ảnh minh họa: Internet

Với cách trồng hành lá từ vật dụng bỏ đi ở trên, bạn đã có thể thu hoạch cả năm không hết và đảm bảo an toàn vệ sinh cho cả nhà. Chúc các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công!