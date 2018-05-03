Cách trồng gừng tại nhà không cần đất: Vừa có cái ăn vừa trang trí nhà cửa thêm đẹp mắt

Mẹo vặt trong bếp 03/05/2018 17:34

Trồng gừng không hề khó, các chị em nội trợ hoàn toàn có thể tự trồng tại nhà một cách đơn giản và đặc biệt là chẳng cần đất.

Gừng không chỉ là một loại gia vị giúp món ăn thêm phần ngon miệng mà còn có nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe của con người. Theo Đông y, gừng có tính ấm nên có công dụng chữa những bệnh như cảm lạnh, ho, viêm mũi... Đặc biệt, từ lâu gừng đã được dùng như một vị thuốc có thể kích thích lưu thông máu, làm giảm viêm nhiễm hay các bệnh liên quan đến xương khớp.

Cách trồng gừng tại nhà không cần đất: Vừa có cái ăn vừa trang trí nhà cửa thêm đẹp mắt - Ảnh 1
Gừng là một trong những gia vị rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Còn trong y học hiện đại, gừng là một nguyên liệu tự nhiên có đặc tính kháng sinh cao giúp chữa lành các vết thương, giảm tình trạng viêm sưng hiệu quả. Ngoài ra, chúng còn là một loại rau củ gia vị có nhiều lợi ích trong việc làm đẹp như giảm mỡ, điều trị mụn.

Với hàng loạt công dụng thần kỳ ở trên, hiện nay rất nhiều chị em đang rỉ tai nhau các cách trồng gừng đơn giản tại nhà. Trong đó, cách trồng gừng tại nhà không cần đất chẳng những  đơn giản mà còn mang lại kết quả vô cùng bất ngờ.

Chỉ cần vài nhánh gừng mọc mầm trong nhà bếp cùng một chút khéo léo là chị em nội trợ đã có gừng sạch đảm bảo an toàn để sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chăm chút chậu gừng thành những vật trang trí trong nhà độc đáo và lạ mắt.

Cách trồng gừng tại nhà không cần đất cực đơn giản

Chuẩn bị:

- Gừng: 1 củ

- Que xiên

- Bình hay ly nước 

Cách làm:

Bước 1: Bạn cắt gừng thành những miếng nhỏ và ngâm trong nước ấm qua đêm trước khi tiến hành trồng. Nếu trong bếp có sẵn gừng đã mọc mầm, bạn không cần phải ngâm.

Cách trồng gừng tại nhà không cần đất: Vừa có cái ăn vừa trang trí nhà cửa thêm đẹp mắt - Ảnh 2
Chỉ cần vài củ gừng nảy mầm, bạn đã có thể bắt đầu tiến hành trồng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sáng hôm sau, dùng các que xiên đâm vào các miếng gừng và đặt chúng vào bình hay ly nước sạch. Lưu ý, để gừng ngập trong nước một nửa và phần mầm mới nhú cho hướng lên trên để tiếp tục phát triển.

Bước 3: Cứ 2 ngày, các chị em hãy thay nước cho gừng một lần. Sau khoảng 5 - 7 ngày, các nhánh gừng sẽ bắt đầu ra lá non và mọc rễ.

Cách trồng gừng tại nhà không cần đất: Vừa có cái ăn vừa trang trí nhà cửa thêm đẹp mắt - Ảnh 3
Cách trồng không cần đất này sẽ giúp gừng phát triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sau khoảng 2 - 3 tuần, bạn có thể chuyển gừng sang bình hay chậu, thêm vài viên sỏi màu là có một chậu cây trang trí trong nhà độc đáo. Lưu ý: Để cây sinh trưởng tốt, nên đặt gừng ở nơi thoáng gió, có ánh sáng nhẹ chiếu vào và mỗi ngày tưới nước vừa đủ là được.

Bước 5: Gừng trồng khoảng 5 - 6 tháng là bạn đã có thể thu hoạch và sử dụng như bình thường.

Cách trồng gừng tại nhà không cần đất: Vừa có cái ăn vừa trang trí nhà cửa thêm đẹp mắt - Ảnh 4
Không chỉ có củ để dùng, bạn còn sở hữu một chậu cây đáng yêu để trang trí trong nhà- Ảnh minh họa: Internet

Với cách trồng gừng đơn giản tại nhà không cần đất ở trên, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện được. Cách làm này không chỉ giúp bạn có gừng sạch để chế biến cho gia đình mà còn giúp trang trí cho căn nhà.

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