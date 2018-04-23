Cần gì mua ngoài chợ, chị em hãy học ngay cách trồng rau muống đơn giản tại nhà này

Mẹo vặt trong bếp 23/04/2018 15:55

Rau muống là thực phẩm rất quen thuộc, thường có mặt trong bữa ăn của người Việt vì chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, loại rau này cũng rất dễ chăm sóc nên các chị em nội trợ có thể tự tay trồng tại nhà để đảm bảo nguồn rau sạch cho gia đình.

Trong ẩm thực Việt Nam có rất nhiều món ăn được chế biến từ rau muống, đôi khi chỉ cần luộc và chấm với nước tương giúp bữa ăn gia đình thêm ngon. Tuy nhiên, không ít chị em nội trợ lo lắng về vấn đề an toàn của rau muống trên thị trường hiện nay.

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Rau muống một loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà, các chị em nội trợ có thể tự tay trồng rau muống tại nhà với làm vô cùng đơn giản dưới đây.

Cách trồng rau muống tại nhà đơn giản, đảm bảo an toàn

Chuẩn bị:

- Thùng xốp

- Xơ dừa

- Đất dinh dưỡng

- Hạt giống rau muống (Bạn có thể tìm mua hạt giống ở các cửa hàng bán hạt giống hoặc siêu thị).

Thực hiện:

Bước 1: Cách ủ hạt giống

Hạt giống rau muống có thể gieo trồng trực tiếp mà không cần ngâm ủ. Tuy nhiên nếu bạn ngâm ủ trước khi gieo, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống sẽ cao hơn.

Cần gì mua ngoài chợ, chị em hãy học ngay cách trồng rau muống đơn giản tại nhà này - Ảnh 2
Nếu không ủ hạt trước khi ngâm, tỷ lệ nảy mầm chỉ khoảng 50 - 60% - Ảnh minh họa: Internet

Cho hạt giống rau muống ngâm trong nước ấm theo tỷ lệ 2 phần nước sôi : 3 phần nước lạnh khoảng 3 - 6 tiếng rồi vớt ra để ráo. Sau khi vớt hạt ra khỏi nước tiếp tục ủ trong khăn giấy ẩm khoảng 6-10 tiếng cho đến khi thấy hạt nứt nanh.

Bước 2: Chuẩn bị đất trồng

Trộn đất dinh dưỡng và xơ dừa đã xử lý vi sinh theo tỉ lệ 1:1 để làm hỗn hợp đất trồng rau muống. Tiếp theo, bạn hãy đục nhiều lỗ dưới đáy thùng xốp để giúp thoát nước đồng thời dùng một tấm lưới lót phủ lên để tránh đất bị trôi ra ngoài.

Cần gì mua ngoài chợ, chị em hãy học ngay cách trồng rau muống đơn giản tại nhà này - Ảnh 3
Đục lỗ dưới đáy thùng xốp giúp thoát nước hiệu quả, đảm bảo quá trình phát triển của hạt giống - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chuẩn bị thùng xốp xong, đổ hỗn hợp đất vào đầy 2/3 thùng, dùng bình phun sương tưới nước cho đất đủ độ ẩm.

Bước 3: Gieo hạt

Gieo hạt sâu dưới mặt đất từ 0,5 - 1 cm rồi trùm bao nilon lên trên (trên bao đục vài lỗ nhỏ để thoát khí). Phương pháp này sẽ tạo nên môi trường nhà kính giúp hạt nhanh phát triển với độ ẩm, nhiệt độ luôn luôn ổn định.

Cần gì mua ngoài chợ, chị em hãy học ngay cách trồng rau muống đơn giản tại nhà này - Ảnh 4
Khi hạt đã nảy mầm, bạn hãy di chuyển thùng ra nơi có ánh nắng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đặt thùng xốp ở nơi thoáng mát và tưới nước bằng bình phun sương 2 lần/ngày cho đến khi cây ra được 2 lá mới đem từ chỗ râm mát sang khu có nắng.

Bước 4: Cách chăm sóc

Khi rau muống ra được 3 - 4 cặp lá thì lá hay bị vàng và úa, bạn nên bón bổ sung một ít phân vô cơ có hàm lượng đạm cao để giúp cây phát triển nhanh và ra nhiều lá. Ngoài ra bạn nên pha 1 thìa cà phê phân NPK với 4 lít nước để tưới cho rau luân phiên 10 ngày 1 lần.

Bước 5: Thu hoạch

Sau khi gieo hạt từ 40 - 50 ngày là có thể thu hoạch đợt rau muống đầu tiên. Trước khi thu hoạch khoảng 10 ngày bạn cần ngừng bón phân cho cây để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cần gì mua ngoài chợ, chị em hãy học ngay cách trồng rau muống đơn giản tại nhà này - Ảnh 5
Chỉ sau hơn 1 tháng, bạn có những bó rau muống xanh mướt đảm bảo an toàn cho bữa ăn của cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thu hoạch rau muống bằng cách cắt ngang gốc chỉ chừa lại khoảng 2 - 3 cm để cây tiếp tục phát triển. Sau khi thu hoạch đợt đầu từ 7 - 10 ngày, bạn hãy bón phân cho rau để chúng tiếp tục sinh trưởng và chỉ cần 20 - 25 ngày là đã có rau muống để dùng tiếp.

Với cách trồng rau muống đơn giản tại nhà ở trên, chúc chị em thực hiện thành công và có được những món ăn ngon để chiêu đãi cả nhà nhé!

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