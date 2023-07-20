Nhắc đến khách sạn, trong suy nghĩ của bất kì ai, đó cũng sẽ là nơi sạch sẽ, đẹp đẽ, vui vẻ, bởi nó được các nhân viên dọn dẹp liên tục. Tuy nhiên, bạn biết không, những sự thật dưới đây có thể sẽ khiến bạn chùn chân khi có dự định đặt phòng.

Những đêm cư trú tại khách sạn luôn mang đến cảm giác thích thú, nhưng thực ra, có rất nhiều điều bí mật tại nơi sang trọng này bạn nên biết rõ trước khi bắt đầu kì nghỉ lễ dài hơi nhé.

Tất cả những ai làm việc ở khách sạn đều thuộc lòng một nguyên tắc là không chạm vào khăn trải bàn, chăn bông, điều khiển hay bất cứ thứ gì nghi ngờ không sạch sẽ. Bạn muốn biết những thứ gì được xếp vào danh sách "không sạch sẽ" tại khách sạn chứ?

Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, điều khiển truyền hình và công tắc đèn cạnh giường ngủ là hai thứ bẩn nhất tại khách sạn. Ảnh: Internet

- Điều khiển: Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, điều khiển truyền hình và công tắc đèn cạnh giường ngủ là hai thứ bẩn nhất tại khách sạn, bởi đó là nơi nhiều người chạm vào nhất. Hiểu một cách chi tiết, đó là nơi có lượng lớn vi khuẩn đang chờ đợi đến tấn công bạn.

- Nệm: Rệp có ở khắp nơi trong khách sạn. Hãy luôn kiểm tra kĩ nệm trước khi đánh giấc nồng trên đấy nhé.

- Phòng tắm: Sàn phòng tắm đầy rẫy vi trùng và trong đó rất nhiều vi khuẩn thuộc họ E.Coli, dù chúng đã được chùi dọn thường xuyên.

- Thảm: Thảm trong khách sạn đầy các chất gây dị ứng và không may, việc hút bụi mỗi ngày chẳng đủ để làm sạch chúng. Chất dịch từ cơ thể, nấm mốc, thực phẩm và những chất gây dị ứng đều có thể ẩn náu trong những sợi thảm.

- Ghế trong phòng: Những nhân viên khách sạn là thành viên trên mạng xã hội Reddit vẫn kháo nhau rằng, nên dùng tấm vải sạch hay áo quần để trải lên ghế trong phòng khách sạn, bởi rất nhiều người đã ngồi lên đấy trong tình trạng "không mảnh vải che thân". Và dĩ nhiên việc dùng tấm khăn lau sơ qua như các nhân viên khách sạn vẫn làm thì chẳng thể nào sạch hết những vết tích lưu lại trên đấy.

2. 3 món đồ 'chớ dại' sử dụng

- Khăn tắm

Mặc dù có thể nhìn thấy khăn tắm trong khách sạn nhưng hầu hết những chiếc khăn tắm này đều được giặt sạch sẽ, không biết đã được tiệt trùng chưa, nếu gặp phải một số khăn tắm được người bệnh ngoài da sử dụng thì rất có khả năng bị nhiễm khuẩn bệnh ngoài da, vì vậy mọi người ra ngoài và ở trong khách sạn, có thể sử dụng khăn tắm mà họ mang theo càng tốt.

Những lưu ý khi sử dụng đồ trong khách sạn. Ảnh: Internet

- Ấm đun nước

Uống nước nóng là một thói quen độc đáo của đất nước chúng ta, vì vậy ấm đun nước cũng là một thiết bị điện độc đáo trong khách sạn của chúng ta. Tuy nhiên, loại ấm này không dễ sử dụng, bởi vì những chiếc ấm này rất ít khi được làm sạch, và một số người không có ý thức sẽ nấu một số thứ lộn xộn trong ấm, vì vậy có lẽ bạn không nên sử dụng những chiếc ấm này.

Có lẽ bạn không nên sử dụng những chiếc ấm trong khách sạn. Ảnh: Internet

- Dép đi trong nhà

Đôi dép được đề cập ở đây không phải là dép dùng một lần mà là dép tuần hoàn thông thường, loại dép này rất ít khi được giặt sạch, khi đi du lịch cố gắng mang theo dép của mình càng nhiều càng tốt, điều này không chỉ sạch sẽ, hợp vệ sinh mà còn giảm lãng phí đồ dùng một lần.

Bạn có nên đặt phòng trực tiếp không?

Theo Tuổi Trẻ, có nhiều lợi ích khi du khách đặt phòng trực tiếp với khách sạn thay vì qua bên thứ ba như đại lí, app hoặc website.

- Rẻ hơn, dịch vụ tốt hơn

Khi du khách đặt phòng trực tiếp với khách sạn, chi phí sẽ không gồm phí trung gian. Việc đặt phòng thông qua bên thứ ba sẽ có các khoản phí bổ sung được thêm vào giá phòng.

Các đại lý du lịch online cũng nhận phí hoa hồng, có thể lên tới 20% so với mức giá gốc của khách sạn. Bằng cách đặt phòng trực tiếp, du khách có thể nhận được mức giá tốt nhất và tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Nếu du khách chọn đặt phòng trực tiếp, khách sạn sẽ không phải trả tiền hoa hồng cho bên thứ ba và có thể cung cấp thêm những gói ưu đãi hoặc dịch vụ đi kèm như giảm giá tiền phòng, hồ bơi miễn phí...

- Linh hoạt hơn

Việc đặt phòng thông qua bên thứ ba sẽ mất thêm thời gian để chuyển tiếp các yêu cầu của du khách tới khách sạn. Vì vậy, việc hủy hoặc thay đổi trong việc đặt phòng sẽ tốn thời gian hơn cho cả khách hàng lẫn nhân viên khách sạn trong các tình huống bất ngờ.

Nếu đặt phòng trực tiếp, du khách có thể chắc chắn rằng khách sạn thường ngay lập tức nhận được tin nhắn, thông báo hủy hoặc các yêu cầu khác. Du khách sẽ linh hoạt hơn trong mọi tình huống và dễ dàng trao đổi hơn về yêu cầu, sở thích khi lưu trú.

- Độ tin cậy cao hơn

Khi đặt phòng qua bên thứ ba như các trang web hoặc ứng dụng, du khách luôn cần chờ xác nhận và dễ rơi vào trường hợp hết phòng mà không thể biết trước. Khi đặt phòng trực tiếp, du khách sẽ chắc chắn rằng yêu cầu được chấp nhận và đảm bảo có phòng ngay lập tức.