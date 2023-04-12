Hỗn hợp muối trắng và dầu gội: làm sạch gàu, giảm bết cho tóc còn giải quyết nhanh nhiều vấn đề trong gia đình không phải ai cũng biết

Mẹo vặt trong bếp 12/04/2023 05:10

Hỗn hợp muối và dầu gội tưởng rằng không có công dụng gì nhưng lại giúp nhiều chị em phụ nữ, kể cả đàn ông giải quyết được nhiều vấn đề đấy.

Dùng để gội đầu

Dầu gội trộn thêm chút muối trắng, dùng hỗn hợp này massage nhẹ nhàng trên da đầu khoảng 1 phút, sau đó xả sạch sẽ giúp tóc mềm mượt, giảm bết dính. Ngoài ra, nếu bạn ủ tóc bằng hỗn hợp muối và dầu xả khoảng 20 phút trước khi gội lại bằng nước sạch thì cách này sẽ kích thích tóc mọc thêm, khắc phục tình trạng tóc chẻ ngọn, giúp tóc chắc khỏe hơn.

Tuy nhiên, lưu ý, không thực hiện cách này quá 1 lần/tháng. Bởi lẽ, nếu làm quá thường xuyên sẽ khiến tóc và da đầu bị khô, khi đó lại phản tác dụng.

Hỗn hợp muối trắng và dầu gội: làm sạch gàu, giảm bết cho tóc còn giải quyết nhanh nhiều vấn đề trong gia đình không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng để lau nhà

Ngoài dùng để làm sạch tóc, bạn cũng có thể dùng muối và dầu gội đầu để lau nhà. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần cho nửa ly muối cùng vài giọt dầu gội đầu vào thùng nước ấm, khuấy tan là bạn có thể sử dụng được rồi.

Nếu sàn nhà bằng gỗ, gỗ sẽ sáng bóng hơn. Nếu sàn nhà bằng gạch men, gạch sẽ giữ sạch lâu hơn. Ngoài ra, bạn có thể dùng dung dịch này để lau chùi đồ nội thất bằng gỗ trong nhà.

Hỗn hợp muối trắng và dầu gội: làm sạch gàu, giảm bết cho tóc còn giải quyết nhanh nhiều vấn đề trong gia đình không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch khu bếp

Dầu gội đầu cũng là một chất tẩy rửa, ngoài làm sạch da đầu bạn có thể tận dụng để làm sạch bếp gas. Đầu tiên, bạn hãy hòa tan vài giọt dầu gội đầu cùng nửa ly muối trắng với nước ấm. Tiếp theo hãy đổ nó vào bình xịt và xịt lên mặt bếp, tường bếp gas.

Để yên 5-10 phút cho vết dầu mỡ cứng đầu tan ra, lúc này bạn chỉ cần dùng khăn ẩm lau sạch lại là được. Các vết bẩn sẽ dễ dàng bị đánh bay, trả lại căn bếp sạch sẽ như mới cho bạn.

Hỗn hợp muối trắng và dầu gội: làm sạch gàu, giảm bết cho tóc còn giải quyết nhanh nhiều vấn đề trong gia đình không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch vải lụa

Vải lựa vốn rất mong manh, không thể sử dụng các chất tẩy rửa thông thường để làm sạch. Bạn có thể dùng dầu gội đầu để giặt quần áo bằng lụa, nó vừa giúp làm sạch các vết bẩn, vừa giữ cho vải mềm mại.

Đánh bóng giày

Nếu giày của bạn đang bị cũ hoặc có những vết bẩn cứng đầu và trong nhà không có sản phẩm làm sạch dày chuyên dụng, bạn có thể tận dụng dầu gội đầu để lau giày. Nó sẽ giúp loại bỏ các vết bẩn, giữ cho giày sáng bóng như mới mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó.

Hỗn hợp muối trắng và dầu gội: làm sạch gàu, giảm bết cho tóc còn giải quyết nhanh nhiều vấn đề trong gia đình không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch lược

Sau một thời gian sử dụng, lược của bạn chắc chắn sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn. Bạn có thể ngâm lược trong nước nóng có pha dầu gội đầu trong vài phút. Sau đó, dùng bàn chải cọ sạch là lược lại sáng bóng như mới.

Sửa dây khóa kéo bị kẹt

Nếu dây khóa kéo của quần áo hay túi xách bị kẹt, đừng cố hết sức để kéo, nó có thể bị hỏng hoàn toàn. Bạn có thể nhỏ vài giọt dầu gội đầu vào chỗ đang kẹt, nhẹ nhàng kéo đi kéo lại vài lần. Như vậy, khóa sẽ hoạt động trơn tru như mới.

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