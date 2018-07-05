Đuổi sạch lũ kiến ra khỏi hũ đường chỉ với một chiếc đũa, mẹo hay chị em nội trợ đừng nên bỏ qua

Mẹo vặt trong bếp 05/07/2018 17:06

Chẳng may đóng nắp hũ đường không kín, lũ kiến nhân cơ hội chui vào, đừng hoảng. Chị em nội trợ hãy thực hiện một trong những cách đơn giản này để đuổi chúng ra ngoài nhanh nhất.

Ai cũng biết đường là món ăn vô cùng yêu thích của lũ kiến. Chúng luôn tận dụng mọi khả năng có thể để tấn công hũ đường nhà bạn.

Chắc hẳn bạn không thể tránh khỏi chuyện quên hay đậy nắp không kín, tạo cơ hội cho lũ kiến xâm nhập vào, khiến đường bị hôi, chảy nước phải bỏ đi.

Đuổi sạch lũ kiến ra khỏi hũ đường chỉ với một chiếc đũa, mẹo hay chị em nội trợ đừng nên bỏ qua - Ảnh 1
Kiến tấn công hũ đường là nỗi ám ảnh của nhiều chị em nội trợ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá lo lắng, chị em nội trợ hãy áp dụng ngay một trong những cách đuổi kiến khỏi hũ đường vừa nhanh vừa đơn giản này.

Cách đuổi kiến ra khỏi hũ đường nhanh, an toàn

Cách 1:

Khi phát hiện có kiến chui vào hũ đường, bạn nên lấy vài chiếc đũa cắm sâu xuống tận đáy để dụ những vị khách không mời. Đợi một lúc, kiến sẽ bám đầy lên những chiếc đũa, bạn nhấc ra rồi giũ sạch, làm như vậy cho đến khi hết.

Hoặc có thể cắm cây đũa tựa vào một vật nào đó để kiến bò theo hướng khác mà bạn muốn.

Cách 2:

Đuổi sạch lũ kiến ra khỏi hũ đường chỉ với một chiếc đũa, mẹo hay chị em nội trợ đừng nên bỏ qua - Ảnh 2
Một chiếc muống inox có thể tống lũ kiến đi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thích dùng đũa, bạn có thể dùng 1 cái muỗng inox cán dài cắm sâu xuống hũ đường để một lúc cho kiến bám vào rồi nhấc ra ngoài là xong.

Cách 3:

Cuối cùng, cách truyền thống được nhiều người sử dụng là đổ toàn bộ hũ đường ra một tờ giấy sạch rồi gõ nhẹ cho kiến bò ra ngoài. Sau khi kiến đã đi hết, bạn cho đường lại vào hũ và đừng quên đóng nắp thật kín.

Mẹo bảo vệ đường khỏi kiến

Dây thun: Bạn hãy vòng ở ngoài hũ đường mấy vòng dây thun hoặc dây cao su. Kiến vốn rất sợ mùi cao su nên sẽ không dám mon men đến gần hũ đường của bạn.

Phấn: Thông thường, các loài kiến thường chạy quanh hoặc ngừng hành trình kiếm ăn của mình khi có một đường gạch chặn ngang đường đi. Vì thế, hãy dùng phấn vẽ một vòng tròn quanh tổ kiến hoặc hũ đường của nhà bạn, đảm bảo chúng sẽ không thể bước ra khỏi vòng "kim cô" này.

Đuổi sạch lũ kiến ra khỏi hũ đường chỉ với một chiếc đũa, mẹo hay chị em nội trợ đừng nên bỏ qua - Ảnh 3
Chất carbonate canxi có trong phấn sẽ làm cản bước đi của kiến - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ cam: Bạn hãy xay nhuyễn vỏ cam rồi trộn với ít nước tạo nên hỗn hợp sền sệt để bôi hoặc trét lên miệng tổ kiến, đảm bảo chúng sẽ không dám ló mặt ra khỏi tổ.

Tiêu, ớt bột: Những loại gia vị có mùi cay nồng là nỗi ám ảnh của lũ kiến. Do đó, bạn chỉ cần cho một ít vào tổ kiến hoặc rắc một vòng quanh hũ đường, đảm bảo chúng sẽ không dám bén mảng tới nữa.

Đuổi sạch lũ kiến ra khỏi hũ đường chỉ với một chiếc đũa, mẹo hay chị em nội trợ đừng nên bỏ qua - Ảnh 4
Ớt bột là nỗi khiếp sợ của loài kiến - Ảnh minh họa: Internet

Ghi nhớ những cách đuổi kiến khỏi hũ đường đơn giản nói trên, chị em nội trợ chẳng còn phải lo lắng gì nữa. 

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