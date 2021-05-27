Dù tôm có ‘hạ giá sập sàn’, rẻ như cho bà nội trợ cũng không được mua khi có 3 đặc điểm sau

Mẹo vặt trong bếp 27/05/2021 18:24

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ và không bị mất tiền oan khi đi chợ mua đồ tươi sống, đặc biệt là tôm thì các bà nội trợ hãy ghi chú các mẹo sau đây để lựa chọn được những con tôm ngon không bị tiêm nước, hóa chất độc hại.

Tôm là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nên được các bà nội trợ lựa chọn nhiều trong bữa ăn hàng ngày cho gia đình. Nhưng nếu không để ý thì rất dễ chọn nhầm hàng không tươi, vừa hại thân lại vừa mất tiền. Sau đây là một số kinh nghiệm để lựa tôm ngon, không hoá chất:

1. Hình dáng của tôm

Khi lựa chọn tôm bạn hãy chú ý tới hình dáng bên ngoài, tôm sốnց nhìn chᴜnց thường có phần mình hơι cong nhẹ, càng cong nhiều thì chứng tỏ con tôm đó càng tươi. Những con tôm tươι sốnց thường đung đưa nhẹ chứ không nằm im bất động.

Với những con tôm chết, thân chúng thường uốn cong thành hình tròn chứ không có dáng thẳng hoặc hơi cong cong như tôm sống. Bên cạnh đó, khi mua tôm bạn nên quan sát phần đầᴜ và thân tôm còn dính liền không. Nếu có hiện tượng bị tách rời thì tuyệt đối không nên mua vì đó có thể là những con tôm đã chết. 

Ngoài ra, bà nội trợ cũng không nên mua những con tôm mà phần chân đã chuyển sang màu đen vì đây là dấu hiệu cho thấy chúng không còn tươi.

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Tôm có phần lưng càng cong nhiều thì càng tươi - Ảnh: Internet

2. Kiểm tra vỏ tôm có bị mềm, dính, chảy nhớt hay không

Khi bạn cầm tôm lên nếu thấy tôm bị chảy nhớt, dính vào nhau thì không nên mua chúng. Muốn kiểm tra chính xác hơn nữa, bạn nên dùng ngón tay ấn lên phần vỏ và di chuyển ngón tay vài lần từ trước ra sau. Nếu vỏ tôm cứng khi sờ tay vào là tôm còn tươi, còn nếᴜ tôm không tươι thì khi sờ vào sẽ có phần vỏ hơι mềm, dính, kèm theo mùi tanh nồng.

Ngàoi ra, không nên chọn mua những con tôm đã được lột vỏ sẵn vì thường đó là tôm để đông lạnh lâu ngày và không còn tươi nữa. Dù cho người bán hàng có hạ giá sập sàn hay rao bán tươi cỡ nào đi nữa thì bạn cũng đừng tin mà mua, kẻo mất tiền oan.

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Màu sắc tôm tươi sống, thịt chắc, các bà nội trợ nên chọn mua - Ảnh: 
Internet

3. Màu sắc tôm khác thường

Về phần màu sắc, với tôm he, ngoài đặc điểm còn sống, bạn nên chọn con nào vỏ có màu hồng trắng, mắt xanh đen. Riêng với tôm sắt, thì ngược lại không nên chọn con có màu hồng đậm vì khi đó tôm đã cũ, không còn tươi ngon. Bạn đừng bao giờ chọn tôm đã chuyển sang màu hồng vì đó là tôm đã ươn. 

Một trong những cách kiểm tra tôm tươi được nhiều bà nội trợ thông thái áp dụng đó là bạn hãy bắt tôm lên, cầm phần đầu và phần đuôi tôm để kéo thẳng tôm ra. Khi bạn nhìn thấy các khớp nối giữa các đốt tôm khít thì là tôm mới, còn nếu các khớp này rộng ra tức là tôm đã bị để đông lạnh quá lâu.

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Tôm bị ngả màu, có phần nhợt nhạt, các bà nội trợ không nên chọn mua - Ảnh: Internet

Với một số bí quyết lựa chọn tôm tươi như trên các bà nội trợ có thể chọn mua cho gia đình mình tôm tươi ngon, an toàn sức khoẻ và không sợ mua lầm nữa rồi!

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