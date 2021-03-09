Hướng dẫn chi tiết 3 cách làm bí đỏ xào tỏi, tôm, trứng ngon miệng, bổ dưỡng mà rất dễ

Bí đỏ xào tỏi là món ăn có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe , đặc biệt giúp chị em giảm cân rất tốt. Đây là món ăn mà chị em có thể tha hồ ăn mà không lo ảnh hưởng nhiều đến vóc dáng của mình.

Bí đỏ có thể được chế biến thành đa dạng các món ăn khác nhau, trong số đó có món bí đỏ xào tỏi . Bí đỏ được biết đến là thực phẩm có hương vị thơm ngon, ngọt, rất dễ ăn và rất được ưa thích.

- Tỏi 2 tép

- Hành lá 1 nhánh

- Gia vị: hạt nêm, tiêu

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm bí đỏ xào tỏi

Lưu ý: Để có được món bí đỏ xào tỏi ngon, nên chọn trái bí vừa chín, còn hơi xanh, giòn.

Các bước tiến hành món Bí đỏ xào tỏi

+ Sơ chế nguyên liệu

- Gọt vỏ bí đỏ, nạo bỏ ruột, rửa sạch rồi thái thành từng miếng vừa ăn dài khoảng 5cm, dày 3mm. Không nên cắt bí quá mỏng vì sẽ khiến bí bị nát khi chế biến.

Gọt vỏ bí đỏ, nạo bỏ ruột, rửa sạch rồi thái thành từng miếng vừa ăn

- Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

- Tỏi bóc vỏ, đập dập.

+ Xào bí

- Bắc chảo lên bếp và cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, đun nóng già. Bạn cho ½ số tỏi vào phi thơm và cho 1 ít hành lá vào.

- Tiếp theo cho bí đỏ vào chảo xào nhanh rồi thêm vào 70ml nước lọc. Nêm gia vị gồm hạt nêm, nước mắm, muối, bột ngọt cho vừa ăn. Xào khoảng 5-7 phút cho nước cạn và bí chín mềm.

Cho bí đỏ vào chảo xào nhanh rồi thêm vào 70ml nước lọc và nêm gia vị

- Rắc thêm hành lá vào chảo bí và đảo thêm rồi tắt bếp.

- Cho bí đỏ xào vào đĩa và rắc thêm tiêu xay lên trên. Vậy là món bí đỏ xào tỏi đã được hoàn thành với chỉ vài bước đơn giản.

Thành phẩm

Món bí đỏ xào tỏi thanh đạm giữ trọn được vị ngọt, bùi tự nhiên của bí đỏ, bí đỏ vừa chín tới, khi ăn thì có độ mềm và vị ngọt đặc trưng. Về màu sắc, món ăn này có màu vàng ươm của bí và màu xanh của hành lá.

Món bí đỏ xào tỏi thanh đạm giữ trọn được vị ngọt, bùi tự nhiên của bí đỏ, bí đỏ vừa chín tới

Dùng kèm bí xào tỏi với cơm nóng. Để ngon miệng hơn, có thể chấm kèm với một chén nước tương có thêm vài lát ớt .

2. Bí đỏ xào trứng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Bí đỏ 300 gr

- Trứng gà 3 trái

- Ngò gai 20 gr

- Húng quế 50 gr

- Tỏi băm 2 muỗng canh

Gia vị: Hạt nêm, Nước tương

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món bí đỏ xào trứng

Các bước tiến hành món Bí đỏ xào trứng

+ Sơ chế nguyên liệu

- Gọt vỏ bí đỏ, loại sạch phần ruột. Đem rửa sạch và cắt miếng dày khoảng 1 cm.

- Rửa sạch ngò gai, cắt nhỏ.

- Nhặt lấy lá húng quế non, rửa sạch, để ráo.

- Đập trứng gà ra chén và cho vào 1 muỗng cà phê hạt nêm. Đánh tan đều.

Rửa sạch bí đỏ và cắt miếng dày khoảng 1 cm

+ Chiên trứng

- Bắc chảo dầu lên bếp và cho vào 2 muỗng canh dầu ăn đun nóng. Cho trứng vào chiên chín. Lưu ý đánh cho trứng rời ra khi chiên.

- Trút trứng ra đĩa, để sẵn.

Làm nóng 2 muỗng canh dầu ăn rồi cho trứng vào chiên chín

+ Xào bí

- Giữ chảo chiên trứng và cho vào thêm 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi vào phi thơm đến khi tỏi ngả vàng thì trút bí đỏ vào xào.

- Sau khi xào bí đỏ khoảng 3 phút thì cho vào 100ml nước v à xào cho đến khi nước cạn. Tiếp đó, cho trứng và 1 muỗng canh nước tương vào và đảo đều tay.

Cho phần húng quế vào xào chung đến khi húng quế chín tái thì tắt bếp

- Cho húng quế vào xào chung cho đến khi húng quế chín tái thì tắt bếp. Vậy là món bí đỏ xào trứng đã được hoàn thành. Trút bí xào trứng ra đĩa, rắc ngò gai lên trên.

Thành phẩm:

Món ăn vô cùng lạ miệng, hấp dẫn. Bí đỏ dẻo ngọt, trứng chiên bùi béo và có hương thơm của húng quế.

Bí đỏ xào trứng

3. Bí đỏ xào tôm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Bí đỏ 200 gr

- Tôm tươi 100 gr

- Tỏi băm 1 thìa cà phê

- Hành lá 5 nhánh

Gia vị: Tiêu xay, Bột nêm

Mẹo để chọn mua tôm tươi ngon:

- Màu sắc: Tôm có vỏ trong, màu sáng. Tránh chọn tôm đã có màu đục, đầu và chân tôm đen, đây là những con tôm cũ và không còn ngon.

- Hình dáng: Tôm có dáng thẳng, phần đuôi xếp lại và phần đầu, chân tôm còn gắn chặt với thân. Không nên mua những con tôm rụng đầu, mình cong vì đã ươn, khi chế biến sẽ mất ngon.

Tôm có dáng thẳng, phần đuôi xếp lại và phần đầu, chân tôm còn gắn chặt với thân

- Cảm nhận bằng tay: Tôm còn cứng chắc là tôm tươi. Còn tôm ươn sẽ bị mềm nhão.

- Mùi tôm: Nếu tôm có mùi hôi, ươn thì không nên chọn. Mùi của tôm tươi là mùi của thủy hải sản rất đặc trưng.

Các bước tiến hành món Bí đỏ xào tôm

+ Sơ chế nguyên liệu

- Gọt vỏ bí đỏ, bỏ ruột, rửa sạch. Cắt thành miếng vừa ăn có độ dày khoảng 5mm.

- Bóc bỏ vỏ tôm, ngắt đầu và bỏ chỉ đen trên lưng tôm.

- Rửa sạch hành lá, cắt nhỏ.

+ Xào tôm

- Bắc chảo lên bếp và cho dầu ăn vào đun nóng. Cho hành tỏi băm vào phi thơm.

- Tiếp theo, cho tôm vào xào và cho hạt nêm vào nêm vừa ăn. Xào đến khi tôm chín, chuyển màu đỏ là được.

- Trút tôm ra đĩa, để sẵn.

+ Xào bí

- Cho dầu ăn vào chảo xào tôm và làm nóng rồi trút phần tỏi băm còn lại vào phi thơm.

Trút bí đỏ vào xào nhanh tầm 1 phút

- Trút bí đỏ vào xào nhanh tầm 1 phút rồi thêm 500ml nước vào. Xào cho đến khi nước cạn thì trút tôm vào xào chung. Cho 2 muỗng canh dầu hào vào nêm thêm.

- Trộn đều để nguyên liệu thấm đều dầu hào. Cho hành lá vào, đảo thêm rồi tắt bếp.

Trộn đều để nguyên liệu thấm đều dầu hào

Vậy là món ăn đã được hoàn thành, bạn múc bí đỏ xào tôm ra đĩa, rắc thêm 1 ít tiêu xay, thưởng thức khi còn nóng.

Thành phẩm

Món bí đỏ xào tôm thơm ngon, giàu dinh dưỡng với cách thực hiện khá đơn giản. Bí đỏ mềm dẻo, tôm tươi ngọt đậm đà.

Món bí đỏ xào tôm thơm ngon, giàu dinh dưỡng

4. Mẹo chọn bí đỏ ngon

- Chọn mua với những quả bí đỏ có vỏ cứng, trơn nhẵn, không bị dập thối, không có đốm đen.

- Quả bí khi cầm lên có cảm giác nặng, chắc tay là bí đỏ đặc ruột, ít hạt.

- Quả bí có cuống càng dài càng tốt, sẽ khó bị hư hơn so với quả có cuống ngắn.

- Với loại quả bí tròn, chọn mua quả có khía đều nhau, phần ruột vàng ngọt, độ dẻo tương đối, vỏ cứng màu vàng cam hoặc pha xanh đậm, rỗng nhiều. Loại này thường được dùng để làm gà nấu bí.

Chọn mua với những quả bí đỏ có vỏ cứng, trơn nhẵn

- Với bí đỏ hồ lô, chọn loại quả già có da màu xanh pha vàng cam, vỏ cứng, ruột màu vàng nhạt. Loại bí này thường sẽ ngọt bùi, dẻo mềm hơn bí tròn. Thường được chọn để làm bánh hoặc nấu sữa bí đỏ,...

5. Mẹo xào bí đỏ không bị nát

- Cắt bí đỏ không quá mỏng, đảo nhẹ tay khi xào để tránh bị nát.

- Cho nước vào chảo khi xào với từng chút một. Chỉ cần xào đến khi bí chín vừa tới. Cho nước từ từ sẽ giúp bí mềm ngon, không bị nát, khét mà vẫn giữ được độ cứng nhất định.

Các món ngon từ bí đỏ xào như bí đỏ xào tỏi, tôm, trứng sẽ giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng và bổ dưỡng. Nếu bạn thấy ngấy khi thường xuyên ăn thịt cá thì hãy thêm ngay món bí đỏ xào này. Mâm cơm gia đình sẽ được bổ sung thêm chất xơ, vitamin cần thiết. Hy vọng những hướng dẫn chi tiết vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn đọc thành công khi làm món bí đỏ xào ngon miệng mà rất đơn giản.