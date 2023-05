Đẩy lùi những vết bẩn cứng đầu, những mùi hôi dai dẳng bám riết lấy tủ lạnh nhà bạn bằng những mẹo đơn giản, biến tủ lạnh của bạn trở nên mới tinh, sạch sẽ, thơm ngát

Muối ăn sẽ giúp khử trùng, giấm trắng và muối ăn sẽ giúp loại bỏ các vết bẩn đồng thời khử mùi hôi của tủ lạnh.

Để vệ sinh tủ lạnh bạn cũng cần chuẩn bị một chiếc khăn lau sạch.

Khi vệ sinh tủ lạnh, hãy xịt một ít dung dịch đã pha vào các chỗ cần làm sạch và lau bằng khăn khô. Sau khi lau, bạn sẽ thấy các vết bẩn được loại bỏ dễ dàng.

Ngoài ra, nếu miếng đệm ở cửa tủ lạnh xuất hiện đốm mốc, bạn có thể phun dung dịch tẩy rửa tự chế và để trong một phút. Sau đó, lấy khăn hoặc bàn chải cũ để cọ sạch sẽ nấm mốc và các chất bẩn đọng lại trên phần nệm cao su.

Mẹo khử mùi tủ lạnh

Dùng vỏ cam, quýt

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ cam, quýt chứa tinh dầu thơm tự nhiên. Bạn có thể lấy vỏ cam, quýt rửa sạch và lau khô, sau đó đặt ở trong góc tủ lạnh. Sau khoảng 3 ngày, mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh sẽ được loại bỏ.

Quả thơm (quả khóm)

Ảnh minh họa: Internet

Quả thơm cũng là một trong các nguyên liệu tự nhiên giúp khử mùi hôi cho tủ lạnh hiệu quả. Quả thơm sau khi mua về, bạn chỉ cần gọt vỏ, sau đó cắt làm 4 phần nhỏ rồi cho vào tủ lạnh.

Tủ lạnh không những không còn mùi hôi khó chịu mà còn thơm mùi dứa, giữ cho không khí bên trong tủ lạnh luôn tươi mát.

Baking soda

Ảnh minh họa: Internet

Baking soda được dùng như nước tẩy rửa, khử mùi. Bạn có thể dùng nguyên liệu này để khử mùi hôi trong tủ lạnh. Đổ vài thìa baking soda vào một cái bát hoặc đĩa rồi đặt trong tủ lạnh để hút mùi thức ăn. Để baking soda trong tủ đến khi mùi hôi bay hết.

Cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng bã cà phê để khử mùi hôi tủ lạnh. Bã cà phê đem phơi khô rồi để trong một chiếc bát, đặt vào góc tủ lạnh để khử mùi. Trộn bã cà phê với baking soda cũng giúp khử mùi hôi hiệu quả.

Chè khô (trà)

Ảnh minh họa: Internet

Lấy khoảng 50g trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ rồi cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Sau khoảng 1 tháng, bạn lấy túi chè ra phơi khô và có thể tái sử dụng.

Sử dụng than củi hoặc than hoạt tính

Ảnh minh họa: Internet

Than củi có khả năng hút ẩm và khử mùi tủ lạnh khá tốt. Bạn hãy lấy một ít than củi và nghiền nát, cho vào túi vải sau đó đặt vào trong ngăn của tủ lạnh. Sau thời gian khoảng 1 tháng thì nên thay túi than củi đó bằng một túi than mới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng than hoạt tính khử mùi. Loại than này giúp khử sạch mùi hôi và lại không làm thay đổi chất lượng cũng như mùi vị của thực phẩm, có thể sử dụng liên tục trong 6 tháng.