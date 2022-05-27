Gà, heo vịt,... luộc bị hôi giờ đây không còn là vấn đề đối với chị em, áp dụng những mẹo sau để cho ra thành quả ngon ngọt, thơm mềm ai cũng "mê như điếu đổ"

Để có món thịt luộc ngon, ngọt, không hôi thì cần áp dụng những bí quyết dưới đây:

Để có món thịt gà luộc ngon thì trước hết nên chọn con gà không quá già, sơ chế bằng cách xát muối, giấm hoặc chanh để khử mùi hôi của con gà.

Cách làm:

- Bước 1: Bước đầu tiên để luộc gà ngon là cho gà vào nồi, để phần bụng gà hướng xuống dưới rồi đổ một lượng nước vừa phải sao cho ngập gà.

Trường hợp gà đông lạnh, cần rã đông trước khi luộc gà để tránh tình trạng gà chín không đều. Cho thêm chút muối, gừng, hành củ và chút bột nghệ để thịt gà thêm đậm đà, đẹp mắt hơn.

- Bước 2: Khi nước sôi, bật lửa nhỏ và đun trong vòng 20 đến 30 phút tùy kích cỡ của gà. Nếu trong cả quá trình đun đều để lửa to, phần thịt ở đùi sẽ co lên, không đẹp mắt. Trước khi tắt bếp, hãy dùng đũa để kiểm tra xem gà đã chín chưa.

- Bước 3: Sau khi luộc xong, bạn vớt gà ra và cho vào nước nguội để da gà giòn. Nếu không, bạn có thể để gà nguội, sau đó để vào tủ lạnh khoảng 10-20 phút để thịt gà săn lại, thịt chắc miếng, ăn ngon miệng hơn.

2. Luộc thịt lợn

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, cần chọn thịt heo tươi ngon bằng cách quan sát màu của thịt phải là màu đỏ hồng tươi, không cò mùi hôi lạ. Và để luộc được ngon nên chọn thịt ba chỉ hay phần thịt bắp chân heo, vì những phần này vừa có thịt vừa có mỡ khi luộc sẽ mềm ngon hơn nhiều.

Cách làm:

Theo kinh nghiệm của nhiều mẹ nội trợ, nên luộc thịt 2 lần. Lần 1 chỉ luộc sơ, cho vào nồi vài lát gừng, 1 muỗng cà phê giấm và 1/2 muỗng cà phê muối rồi luộc sơ thịt khoảng 3 phút thì vớt ra, xả sơ qua nước lạnh. Với lần luộc 1 này giúp cho thịt giảm độ hôi và trắng hơn sau khi chín.

- Lần luộc thức 2, bạn cho thịt vào nồi trước rồi mới chế ngập nước, đập dập vài củ hành bỏ vào. Hành có tác dụng khử đi phần mùi hôi còn xót lại của thịt. Luộc thịt khoảng 5 đến 10 phút và kiểm tra xem thịt đã chín chưa bằng cách dùng 1 đôi đũa đâm xuyên qua, nếu đũa đâm qua dễ dàng nghĩa là thịt đã chín, còn không thì nên để thêm ít phút nữa. Khi thịt chín, thêm một muỗng cà phê rượu trắng vào vừa để tăng hương vị vừa giúp ăn ngon miệng hơn. Trong suốt quá trình luộc thịt nhớ chú ý hớt bọt nhé, việc này góp phần giúp thịt giảm mùi hôi đấy.

Lưu ý: Tùy độ dày mỏng của miếng thịt, tùy loại thịt (thịt thăn, thịt mông, thịt ba chỉ...) mà thời gian luộc sẽ khác nhau.

3. Luộc thịt vịt

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chọn và chế biến thịt vịt: Chọn vịt có ngày tuổi thích hợp, không quá non hoặc không quá già.

Cách làm:

- Bước 1: Để có món thịt vịt luộc ngon thì nên nhớ, sau khi mua vịt về, bạn hãy rửa sạch vịt với nước lạnh, loại bỏ hết phần lông còn sót lại. Sau đó, bóp vịt với chút muối, tiêu, gừng đập dập cùng rượu trắng, để khoảng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo.

- Bước 2: Đun sôi nước, sau đó cho vịt vào luộc. Hãy thả thêm chút gừng, hoặc 1 nhánh sả để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh của thịt vịt, giúp thịt có hương vị thơm ngon hơn.

- Bước 3: Không để lừa to mà vặn lửa xuống mức trung bình, đun từ từ đến khi thịt chín. Để xác nhận xem thịt đã chín hay chưa, hãy lấy đũa xiên vào thân vịt. Nếu còn đỏ thì bật bếp đun tiếp. Thông thường, thời gian vịt chín trong khoảng 25-30 phút.

- Bước 4: Nếu thích ăn nóng, om vịt trong nồi đến khi dùng bữa thì vớt ra, thịt vịt sẽ mềm, ngon. Còn nếu thít ăn nguội, hãy ngâm vịt trong một bát nước đá, hoặc cho vịt vào ngăn lạnh trong 10-20 phút, da vịt sẽ giòn, thịt săn chắc.

4. Luộc thịt bò

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

500g bắp bò

Sả, gừng

Hoa hồi, quế

1 muỗng canh rượu trắng

1 muỗng canh nước mắm

Cách làm:

Để có món thịt bò luộc ngon, bạn hãy chọn phần chọn thịt bò có màu đỏ tươi, không phải đỏ sậm, còn ấm, không bị tái, có độ đàn hồi và chắc.

Sau đó khi mua về thì rửa sạch thịt bò, chà xát thịt với muối để loại bỏ bớt mùi thịt, sau đó rửa sạch lại với nước.

Sả rửa sạch, đập dập rồi cắt khúc. Gừng rửa sạch rồi cắt thành từng lát nhỏ, để nguyên vỏ sẽ giúp gừng thơm hơn đó nha.

Hoa hồi và quế thì bạn nên rang lên trong chảo trong 1 - 2 phút, sẽ giúp tăng thêm hương thơm của nguyên liệu.

Ướp thịt bò

Cho thịt bò vào trong một cái tô, sau đó ướp với nước mắm và rượu trắng trong 15 - 20 phút. Rượu trắng sẽ giúp thịt bò nhanh mềm hơn, không bị dai.

Luộc thịt bò

Cho gừng, sả, hoa hồi và quế vào đáy nồi rồi để thịt bò lên trên những nguyên liệu đó, sau đó cho nước vào ngập mặt thịt.

Đặt nồi lên bếp, nấu ở lửa vừa cho nước sôi lên thì hạ nhỏ lửa, sau đó luộc tiếp khoảng 20 - 30 phút thì thịt bò sẽ chín. Để kiểm tra độ chín của thịt, thì bạn dùng một cây đũa đâm vào thịt, khi thấy đũa dễ dàng xuyên qua, thì thịt bò đã chín.