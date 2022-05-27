7 bước khiến thịt giữ được độ ẩm thơm ngon không còn khô khan, dai cứng - thử ngay để thấy kết quả bất ngờ

Nguyên nhân chính là do hầu hết mọi người đều nấu thịt trực tiếp sau khi thái, điều này sẽ chỉ làm cho thịt nạc dai và cứng, mùi vị không thơm.

Dưới đây là mẹo nhỏ được đầu bếp bật mí, sau khi thái không được cho thịt trực tiếp vào nồi mà hãy làm các bước này để thịt được mềm hơn.

Cắt theo thớ thịt

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Để thịt mềm nhất có thể, yếu tố bắt buộc là bạn phải thái thịt theo thớ.Mẹo ở đây không phải thái dọc thớ hay ngang thớ mà thái chéo, như vậy khi nấu lên thịt không bị dai.

Đối với các phương pháp nấu nhừ thịt như hầm và om, bạn không cần phải cắt thịt theo thớ vì thịt đã đủ mềm

Nếu thịt mềm, khó thái, bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút, khi hơi săn lại thì thái sẽ dễ dàng hơn.

Dần thịt

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Sử dụng búa, cán dao hay thanh cán bột để dần thịt. Nhớ đừng dần quá nhiều nếu bạn không muốn miếng thịt của mình bị nát. Khi làm thịt cho burger hay món thịt viên, hãy đập miếng thịt lên xuống trên bàn để loại bỏ bọt khí dư thừa, thịt sẽ mềm, không bị bở và ngấm dầu hơn.

Thêm một thìa nước tiêu

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Phần thịt nạc dăm rửa sạch, ngâm nước 2 phút cho sạch nhớt, để ráo. Cho một lượng nước tiêu vừa đủ vào thịt, trộn đều để ngấm nước, thịt nạc sẽ căng mọng và ngon ngọt, đặc biệt khi chiên sẽ mềm và ngọt.

Hơn nữa, nước tiêu có tác dụng khử mùi tanh, giúp thịt khi chế biến sẽ thơm hơn. Nước tiêu không cần quá nhiều, chỉ cần cho từng chút một là được.

Thêm 1 muỗng canh tinh bột

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Sau khi thịt nạc hút nước sẽ nhanh mất nước, vì vậy hãy cho ngay một ít tinh bột vào, có thể là tinh bột ngô hoặc tinh bột khoai tây, sau đó dùng tay trộn đều để lớp thịt nạc sền sệt. Nó có tác dụng khóa ẩm cho miếng thịt, để hương vị thơm ngon hơn. Lưu ý, không nên thêm quá nhiều bột, nếu không hương vị sẽ bị ảnh hưởng.

Thêm 1 lòng trắng trứng

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Sau khi ướp thịt nạc, bạn cần cho thêm lòng trắng trứng vào. Lòng trắng trứng có chứa protein và nước, có tính hút nước tốt giúp cho thịt nạc mềm và ngon hơn.

Hãy nhớ, chỉ thêm lòng trắng trứng chứ không thêm lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng có mùi tanh sẽ lấn át vị của thịt, nên khi rán sẽ không được thơm. Sau khi cho lòng trắng trứng vào, trộn đều tay rồi ướp trong 20 phút.

Chần thịt

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Đun một nồi nước sôi, dùng đũa kẹp từng viên thịt nạc vào nồi, chần sơ qua nước sôi. Khi thịt nạc chuyển màu thì vớt ra ngay. Không nấu quá lâu, chỉ cần đun sôi nước khoảng nửa phút.

Để nguyên thịt sau khi nấu

Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên cắt thịt và ăn ngay sau khi thịt chín. Nếu muốn thịt luôn ướt mềm, thì tốt nhất là giữ nguyên thịt như vậy sau khi nấu. Bất kể sử dụng phương pháp chế biến nào thì bạn cũng nên cách nhiệt thịt và để nguội trong 10 phút rồi hãy sử dụng Bạn có thể giữ nóng thịt bằng cách đậy giấy bạc.

Cách nhận biết thịt lợn tươi ngon, an toàn

Một trong những cách chọn thịt lợn sạch phổ biến nhất là quan sát màu và xem xét mùi của thịt. Theo đó, thịt lợn chất lượng sẽ có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, mùi không bị ôi thiu.

Khi cắt thịt theo chiều dọc sẽ thấy được phần thịt khô ráo bên trong, cơ hơi se lại, lớp bì mềm, mỡ màu trắng trong đến hơi ngà và khi ngửi không có mùi gắt dầu. Ngoài ra khi đem luộc, nước sẽ trong, xuất hiện váng mỡ to và không bị bọt nhiều.

Thịt lợn sạch là thịt tươi mới nên có độ đàn hồi rất tốt. Vì thế khi mua hàng, bạn hãy dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra.

Lúc này khi quan sát, nếu thấy các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt thì chính là thịt lợn ngon.

Thông thường, thịt lợn ngon sẽ có lớp mỡ dày khoảng 1,5 – 2cm. Trong đó, lớp mỡ và phần thịt nạc dính chặt với nhau. Theo một số người, nếu lớp mỡ và bì càng dày thì chứng tỏ đó là lợn không bị nuôi tăng trọng.