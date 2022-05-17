Sở dĩ đây được cho là một phương pháp bẫy gián hiệu quả là do, gián rất thích môi trường nước và mê mệt trước mùi thơm của bia. Những protein toát ra từ bia sẽ kích thích khứu giác gián và báo hiệu cho chúng đây là miếng mồi ngon.

Gián chính là loại côn trùng vô cùng phiền phức trong nhà mà ai cũng muốn đuổi đi. Ta ghét gián một phần bởi chúng có ngoại hình thật gớm ghiếc. Những chiếc chân dài xù xì, ráp nhìn thôi đã thấy gớm, rồi lại còn hôi hám nữa chứ. Nếu bạn đang lo lắng về việc sử dụng các loại hóa chất độc hại không tốt cho sức khỏe , thì bạn có thể áp dụng cách đuổi gián vô cùng đơn giản là dùng bia bẫy gián.

Cách làm : Bạn chuẩn bị một hoặc vài lon bia uống dở, tùy thuộc vào số nơi muốn đặt bẫy gián. Thành phần protein có trong bia sẽ là chất thu hút, hấp dẫn cực mạnh đối với gián và khiến chúng tự mò đến, chui vào trong lon bia và rơi xuống dưới mà không thể nào bò ra được.

Ngoài ra, dù gián đích thực là "siêu nhân" khi thậm chí chẳng cần đầu mà vẫn có thể sống bình thường nhưng lại cực yêu môi trường nước. Chúng có thể sống một tháng không cần ăn nhưng không thể sống một tuần mà thiếu nước. Vì thế, những chỗ nào thơm mùi lúa mạch và có nước sẽ là mục tiêu không thể bỏ qua của gián.

Ban hãy để như vậy trong một đến hai đêm, sau đó bạn dùng kéo cắt bỏ phần đầu lon bia, sẽ thu được kết quả không ngờ. Bởi đó chính là lúc cả đàn gián đã thiệt mạng trong lon bia.

Nếu trong nhà bạn không có lon bia, bạn cũng có thể dùng các chai nhựa có miệng nhỏ, thả miếng bánh mỳ vào trong chai, rồi bôi mỡ hoặc dầu thực vật vào miệng chai, để trong góc nhà. Những con gián sẽ chui vào đó tìm ăn mà không có đường để ra. Khi gián đã rơi nhiều dưới đáy chai, bạn có thể dội nước nóng để tiêu diệt chúng sau đó đổ đi, cất chai để lần sau dùng tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng baking soda trộn với đường để tiêu diệt gián. Vị ngọt, thơm của đường luôn hấp dẫn gián, trong khi baking soda sẽ tạo ra phản ứng với đường tiêu hóa của gián, khiến chúng gục tại chỗ.

Công thức cho chiếc bẫy này cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần trộn baking soda và đường với tỉ lệ 1:1. Sau đó, đặt hỗn hợp trong một chiếc lọ cao cổ với phần miệng đủ để gián có thể chui vào.

Giờ thì bạn chỉ cần đặt những chiếc bẫy này quanh nhà và chờ gián "tự chui đầu vào rọ" mà thôi!

Những mẹo vặt khác của bia

Ảnh minh họa: Internet

Bia cũng có thể biến thành cái bẫy nguy hiểm đối với lũ ruồi giấm trong bếp. Rót một ít bia vào bì ny lông và chừa lại một lỗ nhỏ để dụ ruồi chui vào, chúng sẽ khó có thể chui ra khỏi.

Bạn có thể đặt một tô chứa bia trong khu vườn vào buổi tối để bẫy ốc sên nếu loài vật này phá hoại vườn cây trong nhà vô cùng an toàn hiệu quả

Trong bia có chứa chất acid trong bia có khả năng làm sạch chất bẩn báo trên vàng, đồng và gang. Thử ngâm trang sức vàng trong bia, trong khoảng vài phút, rửa sạch bằng nước và lau khô bằng vải mềm.

Bạn có thể khử mùi hôi và diệt khuẩn có trong tủ lạnh với bia. Vắt khô khăn đã tẩm bia rồi dùng khăn để lai sạch tủ lạnh để đạt được hiệu quả này.

Đổ một ít bia trên bu lông gỉ là bạn có thể nới lỏng và lấy chúng ra.

Bạn có thể dùng bia ướp thịt sẽ giúp thịt mềm và gia tăng hương vị rất nhiều. Cách này được nhiều nhà hàng áp dụng trong việc hấp, nấu tôm cua và thậm chí là nấu cơm đấy.