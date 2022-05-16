7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt "hết nước chấm", chọn "100 quả như 1" mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở

Mẹo vặt trong bếp 16/05/2022 18:32

Không lo mua nhầm xoài, áp dụng những mẹo sau thì nhắm mắt cũng mua được xoài ngon, ngọt, đáng đồng tiền.

Chọn xoài qua vỏ

7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt 'hết nước chấm', chọn '100 quả như 1' mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với xoài chín, bạn nên chọn các quả có màu vàng đều, phần thịt xoài nằm trên cuống cứng, không bị mềm nhũn hoặc nhăn, phần cuống hơi lún xuống thịt. Xoài ngon sẽ có da căng, không sần sùi và những vết thâm tím li ti.

Với xoài xanh, bạn nên chọn những quả cứng, vỏ ngoài có phấn trắng, da màu xanh đậm. Những trái xoài xanh nhưng mềm là những trái hái non để có thể giữ trong thời gian dài. Những trái này sẽ có vị nhạt, không thơm ngon, thịt xoài nhũn.

Chọn xoài qua mùi vị

7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt 'hết nước chấm', chọn '100 quả như 1' mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xoài chín tươi sẽ có vị ngọt đậm đà, mùi thơm. Ngược lại, xoài bị ép chín là những quả có vị nhạt nhẽo, mùi hắc khó chịu. Bên cạnh đó, xoài được ngâm tẩm hóa chất thường có vỏ xanh vàng nhưng ruột vàng không ngọt.

Chọn xoài qua mùi thơm

7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt 'hết nước chấm', chọn '100 quả như 1' mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nhận biết xoài ngon hay không qua mùi thơm của chúng. Quả xoài tươi và không chất bảo quản có cuống thơm ngọt đậm, có tinh dầu.

Chọn bằng cách xem đầu cuống

7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt 'hết nước chấm', chọn '100 quả như 1' mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả tươi ngon, không xây xát. Có thể kiểm tra bằng cách cấu vào cuống và ngửi. Nhìn cuống quả xoài còn tươi và có mùi thơm hoặc nhìn vào cuống quả xoài có nhựa chảy ra đó chính là quả xoài mới hái vào và không bị ngâm chất bảo quản.

Chọn xoài qua độ cứng

7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt 'hết nước chấm', chọn '100 quả như 1' mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không nên chọn xoài quá mềm hoặc quá cứng. Xoài chín tự nhiên sẽ có độ cứng nhất định, cầm chắc tay, ấn vào không bị nát.

Xoài chín tươi sẽ có vị ngọt đậm đà, mùi thơm. Ngược lại, xoài bị ép chín là những quả có vị nhạt nhẽo, mùi hắc khó chịu. Bên cạnh đó, xoài được ngâm tẩm hóa chất thường có vỏ xanh vàng nhưng ruột vàng không ngọt.

Nhìn hình dạng, xoài tươi ngon thông qua hạt nhỏ, nhiều thịt

7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt 'hết nước chấm', chọn '100 quả như 1' mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn xoài nên chọn những quả có thân mình dài hơn. Những quả này thường có thịt nhiều và hạt nhỏ, mỏng và dài hơn. Xoài có hình dáng ngược lại, phía dưới tròn và to thì phần hạt bên trong sẽ tương đối to dày và thịt quả ít hơn.

Nhiều người luôn thích chọn những quả xoài trông mập mạp và tròn trịa vì nghĩ rằng chúng sẽ nhiều thịt hơn. Nhưng thực tế những quả xoài có hình dáng thon sẽ ngon hơn.

Xem màu sắc

7 mẹo lựa xoài ngon, ngọt 'hết nước chấm', chọn '100 quả như 1' mà bạn nên biết để không tốn tiền mua nhầm xoài chua, dở - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Đối với giống xoài xanh thì không áp dụng được mẹo này, nên ở đây chủ yếu nói đến giống xoài vàng. Thông thường khi mua xoài, chúng ta có thể thấy một số quả xoài cùng loại có màu xanh, một số màu vàng, một số có màu xanh lẫn vàng. Điều này là do xoài là loại trái cây nhiệt đới, cần được thu hái và vận chuyển đi nơi khác khi chưa chín hoàn toàn.

Quả xoài có màu xanh nhiều hơn thường tương đối tươi. Quả xoài có màu vàng xỉn là đã để lâu rồi, tốt nhất không nên mua. Quả xoài chín ngon là những quả có màu vàng, da quả sáng và mịn.

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