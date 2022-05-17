Bản thân giấm và chanh đều có chứa thành phần axit nên có thể làm mềm các vết bẩn, giúp làm sạch ấm đun nước hiệu quả. Bạn có thể dùng giấm ăn hoặc 5-6 lát chanh bỏ vào ấm rồi đổ nước lạnh vào. Bật ấm lên và đun sôi. Để nước sôi một lúc cho các cặn bẩn bong ra. Sau đó, bạn chỉ cần đổ nước ra ngoài và tráng lại ấm bằng nước sạch là được.

Cách này vô cùng hiệu quả vừa dễ dàng tẩy cặn bẩn bám ở ấm đun nước, vừa thực hiện lại rất đơn giản. Bạn chỉ cần cho một chút muối ăn vào nước rồi đun sôi lên, một lúc sau cặn nước sẽ tự bong ra.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn cần đổ baking soda vào ấm nước. Nguyên liệu này có tác dụng tẩy rửa rất tốt, được sử dụng trong nấu ăn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng để vệ sinh ấm nước, không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tiếp đó, hãy đổ một lượng giấm trắng thích hợp vào ấm. Giấm trắng gặp baking soda sẽ tạo ra phản ứng và giúp làm mềm các cặn bẩn bên trong ấm.

Sau đó, bạn hãy đổ nước vào khoảng nửa ấm rồi đun sôi. Khi sôi, cặn bẩn trong ấm cũng sẽ từ từ bong ra.

Bạn chỉ cần để nước trong ấm khoảng 10 phút cho cặn bẩn tan hết. Sau đó, đổ nước trong ấm ra, rửa lại ấm bằng nước sạch là có thể thấy ấm đã sạch bong.

Nếu ấm dùng lâu ngày và không được vệ sinh, cặn bẩn cứng đầu bám không ra, bạn có thể sử dụng miếng cọ để chà nhẹ để loại bỏ vết bẩn. Cuối cùng là tráng lại ấm với nước sạch là được.

Baking soda và giấm ăn không để lại mùi như các hóa chất tẩy rửa lại rất an toàn với sức khỏe, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng để làm sạch ấm.

Sử dụng vỏ trứng

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ trứng cũng có thể giúp làm sạch ấm nước hiệu quả. Bạn chỉ cần lấy vỏ trứng và rửa sạch để loại bỏ mùi thanh. Sau đó, đập nhỏ vỏ trứng rồi bỏ vào ấm đun nước. Đổ nước vào khoảng nửa ấm rồi dùng đũa khuấy đều. Bật ấm lên và đun sôi nước. Với các loại ấm nước đun bằng bếp gas, bếp từ... bạn có thể để nước sôi lăn tăn khoảng 30 phút. Như vậy các vết bẩn sẽ bong ra. Với các loại ấm có chế độ tự ngắt khi nước sôi, bạn có thể thực hiện cách này vài lần để thấy hiệu quả.

Vỏ khoai tây, vỏ khoai sọ

Ảnh minh họa: Internet

Ấm siêu tốc vừa mua về, hãy đổ vỏ khoai sọ đầy nửa ấm, thêm nước, luộc chín, sau này đun nước sẽ không bị cặn nữa. Nhưng cần chú ý không nên chà xát lớp bên trong ấm sau khi luộc khoai, nếu không sẽ mất đi tác dụng loại bỏ cặn. Còn ấm siêu tốc cũ đã tích cặn thì có thể luộc vỏ khoai sọ, cách này sẽ trả lại cho bạn một chiếc ấm như mới.

Bạn cũng có thể cho vỏ khoai tây cùng với một lượng nước vừa phải vào, đun sôi chừng 10 phút, các lớp cặn đó sẽ bong ra.

Sử dụng coca

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể đổ một lon coca vào ấm nước và ngâm khoảng 1 giờ. Sau đó, đổ coca ra ngoài và lấy khăn lau nhẹ bên trong ấm. Mọi cặn bẩn sẽ được loại bỏ sạch sẽ. Nếu muốn nhanh hơn, bạn có thể đun sôi coca trong ấm. Khi nước sôi, hãy dùng thìa gỗ khuấy đáy ấm vài phút để cặn bẩn bong ra. Cuối cùng chỉ cần tráng lại ấm bằng nước sạch là được.