Chỉ cần một tờ giấy A4 để biết tủ lạnh nhà bạn có tiết kiệm điện hay không và giúp gia đình tiết kiệm được một khoản tiền điện khổng lồ

Mặc dù tủ lạnh được sử dụng liên tục, bạn vẫn có thể giảm thiểu chi phí điện năng cũng như độ hao mòn của tủ lạnh bằng cách sử dụng hợp lý.

Muốn biết tủ lạnh có tiết kiệm điện không, Bạn chỉ nhét một phần tờ giấy A4vào tủ lạnh rồi đóng cửa tủ lại.

Bạn chỉ cho 1 phần tờ giấy vào tủ lạnh rồi đóng cửa tủ lại.

Bạn rút phần còn lại ở bên ngoài tờ giấy ra, nếu rút ra một cách dễ dàng thì chứng tỏ gioăng cao su của tủ lạnh bị hở rất nhiều, sẽ làm giảm chất lượng của tủ đồng thời hao tốn nhiều tiền điện.

Còn nếu bạn không thể rút được tờ giấy ra hoặc giật mạnh khiến tờ giấy bị rách thì có nghĩa là miếng đệm cao su vẫn còn tốt, tủ lạnh không có hao phí điện năng.

Bạn cần biết rằng các miếng đẹm cao su ở cửa tủ sau một thời gian sử dụng có thể bị hỏng, không còn khả năng hít nên làm thoát khí lạnh ra bên ngoài. Lúc này tủ lạnh sẽ phải sử dụng một lượng điện năng lớn để làm lạnh không khí trong tủ trở lại. Vậy nên khi vệ sinh tủ lạnh bạn cũng cần lau sạch đệm cao su và loại bỏ hết bụi bám trên đó.

Ngoài ra bạn nên chú ý những bí quyết này để giúp tủ lạnh tiết kiệm điện:

Tránh để sát tường

Ảnh minh họa: Internet

Nên đặt tủ lạnh cách tường tối thiểu 10 cm để đảm bảo lưu thông không khí làm mát dàn lạnh

Tránh quạt trực tiếp

Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc mở cửa tủ lạnh không nên để gió quạt thốc thẳng vào sẽ làm tủ quá tải, tốn điện.

Tránh mở cửa tủ lạnh liên tục

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế mở tủ lạnh nhiều lần (nhất là trong mùa hè) hoặc để cửa tủ lạnh mở trong thời gian quá lâu vì sẽ làm tiêu hao lượng điện năng tiêu thụ đáng kể.

Thường xuyên mở tủ lạnh sẽ khiến không khí lạnh bên trong thoát ra và không khí nóng bên ngoài tủ xâm nhập vào, làm cho nhiệt độ cao lên. Lúc này tủ lạnh phải làm việc hết công suất để làm lạnh trở lại, gây tiêu hao điện nhiều hơn. Ngoài ra, nó còn làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh. Vậy nên bạn hãy chỉ mở tủ khi thật sự cần thiết và mở tủ trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Tránh nhồi nhét thức ăn vào tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh chứa quá nhiều thức ăn sẽ dẫn đến tình trạng chật kín, không còn các khe hở để khí lạnh lưu thông. Lúc này tủ lạnh phải hoạt động hết công suất, lượng điện hao tổn cũng tăng lên.

Do đó, bạn nên sắp xếp thực phẩm một cách khoa học, chừa các khoảng cách thích hợp. Có thể thay thế các hộp đựng nhựa bằng các hộp thép hoặc inox bởi kim loại lạnh nhanh hơn, thời gian làm lạnh rút ngắn, ít hao điện năng hơn.

Tránh đặt thức ăn nóng vào tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn nóng khiến nhiệt độ bên trong tủ lạnh tăng lên do hơi nóng từ thực phẩm lan tỏa ra. Khi đó, tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn để làm mát lại không khí bên trong tủ. Lượng điện năng tủ lạnh sử dụng cũng tăng lên.

Vì vậy, nếu không muốn tủ lạnh tiêu thụ nhiều điện năng bạn hãy đợi thức ăn nguội mới cho vào tủ lạnh.