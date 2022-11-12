Cho ngay thứ này vào, gạo để cả năm cũng không lo mối mọt

Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ gạo để lâu, gạo ẩm mới bị mọt xâm nhập nhưng thực chất trứng của mọt đã bám trên bề mặt hạt gạo sau khi thu hoạch. Sau một thời gian, chúng nở thành những con mọt đen mà bạn vẫn hay gặp. Gạo bị dính mọt sẽ giảm giá trị dinh dưỡng và hương vị.

Mọt gạo rất nhạy cảm với mùi, chúng ta có thể chuẩn bị một íttỏivàgia vị như hoa hồi, hạt tiêuvà chuẩn bị một khẩu trang sạch dùng một lần, dùng kéo cắt một đầu của khẩu trang dùng một lần. Cho tỏi và gia vị đã chuẩn bị vào và buộc chặt chúng bằng dây buộc khẩu trang đã cắt.

Sau đó cho vào bao hoặc thùng gạo tại nhà. Gạo và gia vị có mùi hăng nồng sẽ khiến sâu mọt gạo sợ mùi này mà biến mất, rất hiệu quả.

Bảo quản gạo với muối

Với cách này, bạn rắc một chút muối vào trong thùng gạo rồi đậy nắp và bảo quản như bình thường. Cách làm này giúp xua đuổi côn trùng và mối mọt hiệu quả.

Bảo quản gạo trong thùng kín có nắp đậy

Để bảo quản gạo tránh bị mọt ăn bạn cần lưu ý chọn mua gạo mới, bảo quản gạo trong thùng kín có nắp đậy ở nơi sạch sẽ, thoáng mát. Thường xuyên kiểm tra và làm vệ sinh thùng gạo.

Bảo quản gạo trong tủ lạnh

Nhiệt độ tủ lạnh là điều kiện lí tưởng để bảo quản gạo. Hãy để gạo trong tủ lạnh khoảng 4-5 ngày trước khi cho vào thùng đựng gạo. Quá trình này sẽ tiêu diệt và ngăn chặn trứng mối mọt sinh sôi phát triển.

Đây là cách bảo quảnkhông chỉ mối mọt, mà bụi bẩn lẫn các loại côn trùng đều không thể tấn công gạo, vừa vệ sinh vừa an toàn cho cho sức khỏe.

Cách xử lý gạo bị mọt

Gạo bị mọt nếu phát hiện sớm và xử lý kịp thời vẫn có thể ăn được.

Khi thấy gạo bị mọt, nhiều người đem gạo ra phơi nắng nhưng phương pháp xử lý gạo bị mọt xâm hại này là hoàn toàn sai lầm. Khi bạn đem gạo ra phơi nắng, một phần mọt sẽ chết, một phần chúng sẽ lại chui vào nơi trú ẩn vì chúng rất sợ ánh sáng và gạo cũng có thể bị hết nước trở nên khô và vụn. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến chất lượng gạo và có khả năng không thể sử dụng gạo để nấu cơm được nữa.

Thay vào đó bạn sàng gạo nhẹ nhàng để những con mọt bị rơi xuống, sao đó đem gạo phơi ở chỗ râm mát và thoáng gió để mối mọt tự rời đi.