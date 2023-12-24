Cắm hoa chưng Tết kiểu này 10 lần đẹp như 10, thu hút tài lộc, may mắn, khách đến nhà ai cũng khen

Cũng như mâm ngũ quả ngày Tết, hoa Tết cũng không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Mỗi loài hoa được chọn bày trí trong nhà cũng mang một ý nghĩa riêng cùng với mong ước về những điều tốt đẹp của gia chủ trong năm mới.

Theo phong thủy, hoa tươi có sinh khí, thích hợp được đặt trong nhà thường xuyên để mang may mắn, tài lộc cho gia đình. Tết đến xuân về còn là dịp bạn có thể " chăm chút" hơn cho tổ ấm của mình.

- Hoa đồng tiền: Vào dịp năm mới, các chị em thường trưng loài hoa đồng tiền với mong muốn một năm mới tiền bạc, tài lộc dồi dào. Chỉ cần tham khảo một chút cách cắm là đã có được bình hoa rất đẹp.

Hoa đông tiền khoe sắc. Ảnh: Internet

- Hoa ly: Rất nhiều người yêu thích và lựa chọn hoa ly trang trí nhà ngày Tết. Loài hoa này không những đẹp mà còn có tươi rất lâu nữa. Hoa ly có nhiều cách cắm khác nhau, tuy nhiên bạn có thể tham khảo cách cắm trong bức hình này, vừa đơn giản lại rất sang trọng và tinh tế.

- Hoa thủy tiên

Với những người Việt xưa, đặc biệt là người Hà Thành, hoa thủy tiên được lựa chọn là một trong những loài hoa không thể thiếu vào những ngày Tết. Hoa thủy tiên trắng nhụy vàng được ví như "chén đĩa ngọc ngà", vàng tròn ngoài trắng muốt, bên trong là nhụy vàng. Những bông hoa nở rất bền màu và lâu tàn, mùi hương thoảng nhẹ, dịu mát dễ khiến tâm trạng của mọi người thêm thư thái, vui vẻ. Bên cạnh đó, nhiều người tin rằng, bình hoa thủy tiên hiện diện trong nhà dịp năm mới không chỉ đơn thuần để trang trí, giúp không gian thêm nổi bật mà loài hoa này còn tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng.

Hoa thủy tiên chưng Tết. Ảnh: Internet

- Hoa lay ơn

Hoa lay ơn có nhiều màu sắc rực rỡ, dáng hoa yêu kiều, lại tươi rất lâu, kéo dài liên tục từ 10 - 20 ngày, vì thế vào dịp Tết ai cũng cố gắng mua một bó rơn để cắm bình tô điểm ngôi nhà dịp tết đến xuân về. Có thể nói hoa lay ơn là một trong những loại hoa tết thường được sử dụng nhiều ở Việt Nam.

Ngày thường giá lay ơn chỉ khoảng 10.000 đồng/bó nhưng những ngày giáp Tết có thể lên đến 40.000 đồng/bó.

Hoa lay ơn ngày Tết. Ảnh: Internet

Đây là một trong những loại hoa được nhiều người ưa chuộng trong dịp ngày xuân năm mới. Hoa lay ơn có dáng đẹp, tươi rất lâu. Rất nhiều gia đình thích cắm lay ơn vào một bình to, chọn các bông dài, nhiều hoa nhất để chơi được từ Tết cho tới tận rằm tháng Giêng. Lay ơn là sự hiện diện cho một tình cảm ấm áp, keo sơn.

- Thược dược

Thược dược có vẻ đẹp sang trọng, nhiều kiểu dáng và màu sắc được ưa thích trên toàn thế giới và được tôn vinh là nữ hoàng của khu vườn mùa thu. Hoa thược dược thường được trưng bày làm hoa tết rất đẹp và nhiều ý nghĩa. Theo truyền thống ở Việt Nam vẻ đẹp rực rỡ và duyên dáng Hoa thược dược được trồng nhiều vào dịp tết với mong muốn mang đến nhiều điều may mắn và hạnh phúc.

Hoa thược dược cũng chỉ có giá 40.000 đến 50.000 đồng/bó vào những ngày gần Tết. Ảnh: Internet

Trong phong thủy cây hoa thược dược có ý nghĩa hóa giải những vướng mắc trong tình yêu, và đem lại may mắn, thành công cho cả gia đình.

- Hoa đào, hoa mai Ngày Tết không thế thiếu hoa đào, hoa mai. Đối với người miền Bắc tập tục chơi hoa đào đã có từ lâu. Cũng như ở miền Nam những cánh mai vàng rực rỡ gọi mùa xuân về. Nếu hoa đào là một nàng thơ e ấp và diễm lệ, đằm thắm thì hoa mai cũng tương tự như người con gái miền Nam, sôi nổi, nhiệt tình và rực rỡ. Cả hai loài hoa đều mang ý nghĩa đem đến sự may mắn, thịnh vượng cho mọi nhà.

Các loại hoa không nên chưng trên bàn thờ

- Hoa phù dung

Phù dung là loài hoa đẹp, màu sắc trang nhã thế nhưng không được phép bày trên bàn thờ nhất là vào dịp Tết.

- Hoa dâm bụt

Giống với phù dung, hoa dâm bụt đẹp và rất rực rỡ nhưng từ xưa tới nay người ta không bày chúng lên bàn thờ. Bởi quan niệm từ xa xưa, tên của loài hoa này khiến người nghe liên tưởng tới những điều không mấy tốt đẹp.

- Cúc vạn thọ

Mỗi dịp Tết đến xuân về là cúc lại trổ sắc vàng khắp các con đường, ngõ phố. Màu sắc rực rỡ của loài hoa này là biểu trưng cho sự may mắn vì thế mà người ta thường đặt hoa cúc lên bàn thờ dâng cúng gia tiên.

Tuy nhiên, có một loài hoa mà bạn tuyệt đối không bày trên bàn thờ là cúc vạn thọ.

Mẹo giúp bạn cắm hoa tươi lâu ngày Tết

Khi chọn mua hoa, nên lựa chọn và quan sát thật kỹ các cành hoa. Nếu cành hoa thẳng, cứng cáp, lá vẫn còn tươi mới, màu xanh đậm và không héo úa thì nên chọn mua.

Ho hồng phổ biến và được ưa chuộng những ngà Tết. Ảnh: Internet

Cắt bỏ hết những lá héo, giập nát và cả những lá ngập trong nước trước khi cắm hoa vào bình để tránh lá bị phân hủy, gây thối rữa làm hoa mau héo. Ngoài ra, bạn cần để cành hoa trong nước ấm rồi dùng kéo thật bén để cắt, tránh làm rộng các vết cắt trên cành.

Dùng chanh: Sau khi đổ nước vào bình hoa, bạn cho thêm vài muỗng nước cốt chanh vào bình. Nước chanh làm tăng nồng độ axit trong nước nên rất hiệu quả trong việc làm cho hoa lâu tàn.

Dùng Vitamin B1: Nghiền nát một viên vitamin B1 (dùng cho 1 lít nước) rồi cho vào lọ cắm hoa. Vitamin B1 sẽ tăng khả năng hút nước và giữ nước lâu trong thân, giúp hoa tươi lâu hơn. Cách này chỉ hữu dụng rõ rệt với hoa thân cứng như hồng, cúc, tú cầu.

Dùng rượu vodka: Nếu muốn hoa tươi lâu hơn, bạn nhỏ vài giọt rượu vodka vào bình cắm hoa để tiêu diệt vi khuẩn khiến những bông hoa bị thối.