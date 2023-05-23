Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng!

Mẹo vặt trong bếp 23/05/2023 05:00

Chảo gang thô là một trong những đồ dùng bếp quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Để dọn sạch những vết bẩn sau quá trình nấu nướng, chị em thử ngay mẹo đơn giản này dưới đây nhé, đảm bảo vô cùng đơn giản nhưng kết quả sẽ khiến chị em bất ngờ.

Chảo gang thô sở hữu những ưu điểm mà hầu hết bà nội trợ nào cũng thích thú, từ việc có độ bền đến vài chục năm, cho đến khả năng chống dính tự nhiên và độ an toàn 'tuyệt đối', không cong vênh lồi đáy cho dù bị quên đến mức cháy đồ ăn,... bất cứ ai dùng qua cũng đều khó mà chê được.

Để nấu các món chiên rán chắc ai cũng phải dùng đến chảo, tuy nhiên nó sẽ bám vô vàn vết dầu mỡ, nếu rửa không sạch sẽ ảnh hưởng đến 'tuổi thọ' của chảo cũng như gây hại sức khỏe con người. Theo chia sẻ của Chí Toàn, để vệ sinh và lau dầu cho chảo gang thô trong tích tắc bạn đừng nên bỏ qua những bước quan trọng này, đảm bảo bạn sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Các bước thực hiện:

- Chuẩn bị dụng cụ để vệ sinh chảo, tùy theo độ cháy khét, bám nhiều hay ít mà lựa chọn dụng cụ cho phù hợp. Có thể dùng bùi nhùi sắt và dẻ cọ mềm.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 1
Chuẩn bị dụng cụ để vệ sinh chảo, tùy theo độ cháy khét, bám nhiều hay ít mà lựa chọn dụng cụ cho phù hợp - Nguồn: Chí Toàn

 - Sau khi nấu ăn xong, nhớ gạn hết mỡ thừa ra khỏi chảo, rồi để chảo nguội bớt. Xả nước và ngâm chảo trong 10p, bạn cũng có thể cọ chảo ngay.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 2
Sau khi nấu ăn xong, nhớ gạn hết mỡ thừa ra khỏi chảo, rồi để chảo nguội bớt - Ảnh: Chí Toàn

 - Cho nửa rửa bát vào chảo như bình thường sử dụng.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 - Dùng bùi nhùi sắt cọ bên trong và bên ngoài chảo gang, đừng lo bị trầy xước chảo nhé.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 4
Dùng bùi nhùi sắt cọ bên trong và bên ngoài chảo gang - Ảnh: Chí Toàn

 -Cọ xong và xả nước thật sạch.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 5
Cọ xong và xả nước thật sạch - Ảnh: Chí Toàn

 - Dùng cọ mềm cọ đi cọ lại bên trong và bên ngoài lần cuối.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 6
Dùng cọ mềm cọ đi cọ lại bên trong và bên ngoài lần cuối - Ảnh: Chí Toàn

 - Trong quá trình nấu ăn, lớp dầu sẽ bám dần và tạo nên màu nâu đặc trưng của chảo gang. Bạn cứ cọ bên ngoài và cọ hết lớp dầu mới thôi nhé.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 - Dùng khăn khô hay giấy bếp lau khô bên trong và ngoài chảo thật sạch vào ráo nước. Chú ý là sau khi cọ phải lau ngay thì chảo mới không bị rỉ, nếu để đó chờ dóc nước là chảo sẽ rỉ ngay.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 8
Dùng khăn khô hay giấy bếp lau khô bên trong và ngoài chảo thật sạch vào ráo nước - Ảnh: Chí Toàn

 - Hong khô chảo trên bếp tầm 3 phút ở nhiệt độ trung bình 150 độ C. Nên lưu ý phải lau khô rồi mới hong. Nhiều chị em không lau sạch chảo mà hong ngay cũng sẽ khiến chảo bị rỉ, do chảo gang rất kị nước.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 9
Hong khô chảo trên bếp tầm 3 phút ở nhiệt độ trung bình 150 độ C - Ảnh: Chí Toàn

 - Sau khi hong khô, chị em lau lại chảo bằng giấy bếp 1 lần nữa để chảo sạch sẽ hơn.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 10
 Sau khi hong khô, chị em lau lại chảo bằng giấy bếp 1 lần nữa để chảo sạch sẽ hơn - Ảnh: Chí Toàn

 - Cho khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn vào lòng chảo để lau dầu cho chảo gang.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 11
Cho khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn vào lòng chảo để lau dầu cho chảo gang - Ảnh: Chí Toàn

 - Dùng chổi quét dầu silicon để lau đều hết lòng chảo, không cần lau bên ngoài.

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 12
Dùng chổi quét dầu silicon để lau đều hết lòng chảo - Ảnh: Chí Toàn

 - Vậy là xong các bước vệ sinh và lau dầu cho chảo gang. Đây luôn là một chiến binh bất bại với tất cả món chiên rán xào. 

Cách vệ sinh chảo gang thô sạch bóng như mới, cực đơn giản và nhanh chóng vô cùng! - Ảnh 13
Vậy là xong các bước vệ sinh và lau dầu cho chảo gang - Ảnh: Chí Toàn

Chỉ với vài bước đơn giản như thế mà có thể hô biến một chiếc chảo sạch sẽ và có thể dùng bền bỉ suốt vài năm nữa đấy, ngại gì mà chị em không bắt tay vào làm theo.

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