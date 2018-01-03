Cách chiên cá không dính chảo, văng dầu mà chị em nội trợ nào cũng phải biết

Đừng quá lo lắng, chị em chỉ cần bỏ túi những cách chiên cá này, đảm bảo món ăn vừa thơm ngon vừa không lo không dính chảo hay văng dầu.

Cá chiên là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, nhiều tai nạn thường xuyên xảy ra khi chiên như cá bị cháy, dính chảo thậm chí là vỡ nát trong quá trình trở mặt.

Gừng sống và dầu sẽ tạo nên một lớp màng trơn không để da cá dính vào mặt chảo.

Đun chảo nóng lên, dùng một lát gừng sống chà xát đều lên đáy và thành chảo, sau đó mới đổ dầu vào đun nóng rồi thả cá vào chiên.

Vặn lửa nhỏ

Khi chiên mà để lửa quá to sẽ làm nước trong cá thoát ra khiến da dính vào chảo. Ngoài ra, để lửa lớn có thể làm cá cháy bên ngoài mà bên trong vẫn chưa chín.

Sử dùng bột mì

Sử dụng bột mì vừa có thể giúp cá giòn hơn đồng thời hạn chế được tình trạng dính chảo - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi chiên cá, chị em có thể lăn một lớp bột mì mỏng quanh cá. Việc này không những làm cá rán được giòn, thơm ngon hơn mà còn hạn chế tình trạng cá bị dính chảo.

Cho rượu vào chảo trước khi chiên

Đun nóng chảo, sau đó dùng rượu nho đỏ hoặc rượu nếp đổ một chút vào chảo. Cho dầu ăn vào đợi nóng thì cho cá vào chiên như bình thường.

Những cách giúp chiên cá không văng dầu

Không nên đậy nắp quá kín

Trong khi chiên có thể đậy hé nắp để tránh dầu bắn ra ngoài, giúp cá chín đều và ngọt bên trong.

Tuy nhiên không được đậy kín nắp vì hơi nước không thoát ra được, ngưng tụ lại phía trên. Khi bạn nhấc nắp ra nước sẽ nhỏ giọt vào chảo dầu đang sôi làm nổ tung tóe, gây nguy hiểm.

Cho một ít muối vào chảo

Cho dầu vào chảo, chờ thật sôi rồi rắc đều một ít muối, sau đó cho cá vào chiên. Ngoài việc khử độc tố trong dầu, muối còn làm giảm đáng kể lượng dầu văng ra ngoài.

Để cá ráo nước

Làm cá ráo nước trước khi chiên sẽ hạn chế việc dầu văng vào người - Ảnh minh họa: Internet

Không nên để cá còn nước trong quá trình chiên vì sẽ khiến dầu ăn bắn tung tóe do chênh lệch nhiệt độ. Nếu không có thời gian, bạn có thể dùng khăn giấy thấm quanh phần thịt cá cho ráo nước.

Chà chanh vào đáy chảo

Đây là cách đơn giản để hạn chế hiện tượng bắn dầu mỡ ra khỏi chảo. Các nội trợ hãy chà một lát chanh vào đáy chảo trước khi cho dầu vào.

Hy vọng cách chiên cá không dính chảo này sẽ giúp chị em nội trợ dễ dàng hơn trong quá trình nấu nướng, giúp bữa cơm gia đình thêm đầm ấm.