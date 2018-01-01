Những mẹo nấu ăn cực hay bằng lò vi sóng: Khoai tây giòn rụm, bỏng ngô thơm phức

Dưới đây là những mẹo nấu ăn cực hay bằng lò vi sóng bạn không thể bỏ qua:

Thường xuyên sử dụng lò vi sóng mà không biết đến những mẹo nấu ăn cực hay và đơn giản này thì thật phí đấy! Đừng nghĩ rằng lò vi sóng chỉ để hâm thức ăn vì chúng còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời mà bạn không ngờ đến.

Cho ngô khô vào tô, thêm vào một thìa cà phê bơ rồi trộn đều hỗn hợp với nhau. Đậy nắp tô và cho vào lò vi sóng trong khoảng 3,5 phút là món bỏng ngô đã hoàn thành. Nếu bạn thích ăn ngọt thì có thể cho đường vào chảo, nấu thành caramen rồi cho bỏng vào đảo đều là được.

Khoai tây rửa sạch, thái lát mỏng rồi ngâm trong nước khoảng 10 – 15 phút. Sau đó vớt ra để khô hoặc thấm bằng khăn giấy. Xếp khoai tây đã khô vào khay rồi cho vào lò vi sóng, đợi khoảng 3 phút là bạn đã có thể thưởng thức món khoai tây chiên giòn tan trong miệng rồi đấy!

Vắt cam, chanh được nhiều nước

Cam và chanh thường được bảo quản trong tủ lạnh nên dễ bị cứng, khô và khó vắt nước. Chính vì vậy, trước khi chế biến, bạn có thể cho cam và chanh vào lò si sóng quay khoảng 30 giây rồi để nguội. Lúc này, bạn sẽ thu được lượng nước cốt nhiều hơn hẳn.

Muốn vắt cam, chanh nhiều nước, bạn hãy cho vào lò vi sóng - Ảnh: Internet

Làm bánh flan

Đập trứng vào tô lớn, thêm vào 200ml sữa tươi có đường rồi đánh đều để hỗn hợp hòa tan vào nhau. Sau đó, vớt đi lớp bọt phía trên rồi đổ hỗn hợp vào chén sứ hoặc ly thủy tinh chịu nhiệt. Bỏ chén vào lò vi sóng và chỉnh nhiệt độ ở chế độ trung bình, sau khoảng 5 phút là bạn đã có ngay món bánh flan béo thơm, bổ dưỡng.

Làm bánh mì nướng

Trong trường hợp bánh mì mua về bị ỉu và mềm thì đừng vội bỏ đi mà hãy sử dụng lò vi sóng để khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn. Cách làm rất đơn giản, bạn cắt bánh mì thành từng lát, có thể quét thêm một ít bơ lên trên rồi cho vào lò vi sóng. Nướng trong khoảng 30 giây là cả gia đình bạn đã có món bánh mì nướng giòn rụm, thơm ngon để thưởng thức.

Bạn có thể chế biến với thời gian ít hoặc lâu hơn tùy vào độ giòn mà bạn mong muốn.

Món bánh mì nướng cho bữa sáng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình - Ảnh: Internet

Tăng hiệu quả các sản phẩm làm đẹp

Bên cạnh những mẹo nấu ăn cực hay trên, lò vi sóng còn có một tác dụng tuyệt vời được nhiều chị em ưa thích, đó là khả năng làm tăng hiệu quả các sản phẩm làm đẹp. Bạn có thể cho những gói dầu dưỡng tóc hoặc mặt nạ vào lò vi sóng khoảng 10 – 20 giây, sau đó lấy ra sử dụng ngay sẽ giúp những dưỡng chất có trong sản phẩm thẩm thấu tốt hơn và phát huy hiệu quả cao nhất.

Chúc bạn thành công với những mẹo nấu ăn bằng lò vi sóng cực hay này nhé!