Đừng dùng nước máy để nấu, áp dụng ngay mẹo đơn giản này để cơm trắng ngon và giàu dưỡng chất hơn

Cơm là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Để giữ được những dưỡng chất quý giá có trong loại thực phẩm này rất đơn giản, một vài mẹo nhỏ khi chế biến dưới đây sẽ giúp cơm thêm ngon và bổ dưỡng.

Trên thực tế, nước máy có thể bị ô nhiễm và không phải lúc nào người dùng cũng phát hiện được. Bên cạnh đó, các nhà máy xử lý nước đều dùng clo để khử độc cho nước sinh hoạt, điều này có thể gây hại cho cơ thể. Trong một vài trường hợp, nước máy có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khiến cơ thể mắc nhiều bệnh mạn tính và làm tăng tốc độ lão hóa sớm.

Chúng ta thường có thói quen sử dụng nước máy để nấu cơm, tuy nhiên đây không phải là cách tốt nhất để bảo toàn dưỡng chất có trong loại thực phẩm này.

Không nên dùng nước máy nấu cơm - Ảnh: Internet

Clo có trong nước máy khi chịu tác động của nhiệt độ cao sẽ tác dụng với chất mùn hữu cơ trong nước tạo ra clorofom – một chất làm tăng nguy cơ ung thư. Dùng nước máy chứa clo để nấu cơm đồng nghĩa với việc bạn đang hấp thụ một lượng clorofom mỗi ngày và khả năng mắc ung thư chỉ từ việc ăn cơm trắng là có thể xảy ra.

Ngoài ra, một số người còn có thói quen ngâm gạo trong nước máy trước khi nấu. Gạo ngâm trong nước máy chứa clo sẽ khiến phần lớn chất dinh dưỡng ngoài vỏ gạo hòa tan trong nước, nhất là hàm lượng vitamin B1.

Mẹo nấu cơm ngon và bổ dưỡng cực đơn giản

- Bạn nên sử dụng nước lọc đã đun sôi hoặc nước khoáng để nấu cơm, vừa sạch sẽ, an toàn lại giúp bảo toàn chất dinh dưỡng trong từng hạt gạo. Cách đơn giản này còn giúp tăng thêm khoáng chất có trong cơm. Không cần dùng nước tinh khiết vì nước tinh khiết không chứa các khoáng chất cần thiết cho cơ thể người.

Cơm sẽ ngon và bổ dưỡng hơn nếu nấu bằng nước lọc - Ảnh: Internet

- Mẹo nấu cơm thơm và dẻo của người Nhật là cho thêm 2 – 3 viên đá sau khi đổ nước vào nồi, để khoảng 15 phút rồi mới bắt đầu cắm điện và bấm nút nấu. Bỏ đá vào gạo khi nấu sẽ làm tăng lượng axit amin và ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt trong gạo, nhờ đó mà hạt cơm sẽ ngon hơn.

- Vo gạo không quá 3 lần để tránh làm mất các vitamin và muối vô cơ có trong gạo.

- Để cơm trắng và thơm hơn, bạn có thể cho thêm vài giọt giấm trắng khi nấu.

- Muốn hạt cơm mềm và tơi, bạn nên thêm một lượng muối nhỏ, vài giọt dầu mè hoặc dầu ô liu khi nấu.

- Khi dùng nước khoáng để nấu, bạn có thể ngâm gạo từ 10 – 15 phút để giúp cơm nhanh chín và tơi xốp hơn.

Trên đây là những mẹo nấu cơm thơm ngon cực đơn giản, cùng áp dụng ngay thôi nào!