Cà pháo món ăn kèm không thể bỏ qua của mọi gia đình, vậy bạn đã biết cách làm ra một hũ cà pháo muối thơm ngon, giòn, trắng trẻo không bị thâm hay nổi váng?

Nhiều người có sở thích chuộng cà pháo muối xổi hơn là cà sống. Vì đơn giản cà sau khi đã muối thì vẫn giữ được vị giòn mà còn có độ mặn, ăn rất đậm đà. Đặc biệt, hũ nước ngâm có thể để ăn nhiều ngày mà không sợ bị hư. Chỉ cần một đĩa cà pháo nhỏ thôi là trông mâm cơm của bạn sẽ trọn vẹn, đầy đủ hơn. Đặc biệt, sau những ngày tết, bạn sẽ cảm thấy ngại các món nhiều dầu mỡ thì miếng cà pháo giòn tan sẽ lại đánh thức hương vị, giúp cả gia đình ăn ngon miệng hơn.

Cách muối cà pháo giòn ngon là công thức món ngon mỗi ngày phổ biến của người Bắc. Cà pháo còn gọi là dưa cà, cà gai hoa trắng. Đây là một nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của mọi gia đình người Việt Nam. Nhờ vị ngọt, giòn mà loại quả này được sử dụng để chế biến nhiều món ăn lạ miệng, đưa cơm. Nhất là món cà muối, nộm, xào. Phổ biến nhất vẫn là cà pháo muối. Bạn có thể kết hợp ăn với thịt luộc chấm mắm tôm.

Chưa kể, nhìn quả cà pháo nhỏ vậy thôi nhưng lại sở hữu rất nhiều chất dinh dưỡng . Theo nghiên cứu, trong cà pháo có chứa vitamin A, C, kẽm, sắt, canxi cùng với protein. Đây là những chất cần thiết cho cơ thể. Vì thế, bạn đừng xem thường loại quả quen thuộc nào. Ngoài ra, trong Đông y cà pháo còn được tin dùng để chữa một số bệnh cũng như giúp tiêu viêm, lợi tiểu, tán huyết cực tốt.

- Cà pháo: 300g

- Tỏi: 2 tép

- Ớt: 1 quả

- Gừng: 1 nhánh

- Nước mắm: 1/2 chén

- Đường: 1/2 chén

- Muối hạt: 1/4 chén

- Giấm: 1/5 chén

- Dụng cụ cần để thực hiện: dao, máy xay sinh tố, hũ thủy tinh, chén, nồi,… Chén ở đây là chén ăn cơm, 1/2 chén là khoảng 100g.

Cách muối cà pháo

Sơ chế cà pháo

Ảnh minh họa: Internet

- Cà pháo sau khi mua về bạn cắt bỏ cuống, ngâm luôn vào 1 thau nước có bỏ vào ít muối hạt và giấm để cà không bị thâm.

- Bạn chẻ cà làm đôi và ngâm khoảng 4 giờ. Sau đó vớt cà ra rửa lại nước sạch và để ráo nước.

Sơ chế các nguyên liệu khác

Ảnh minh họa: Internet

- Tỏi đem bóc vỏ, ớt bỏ cuống rồi cho tỏi, ớt vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn hoặc dùng dao băm nhuyễn.

- Gừng đem cạo vỏ, rửa sạch rồi cắt sợi mỏng vừa ăn, dài khoảng 2 lóng tay.

Pha nước ngâm

Ảnh minh họa: Internet

- Bạn cho vào nồi 1/2 chén nước mắm, 1/2 chén đường và 1 chén giấm ăn.

- Bắc nồi lên bếp, bật bếp đun với lửa nhỏ cho đường tan hết, nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp và để hỗn hợp nguội lại.

Muối cà pháo

Ảnh minh họa: Internet

Xếp lớp thứ nhất dưới đáy hũ thủy tinh là riềng, tỏi. Xếp lớp thứ hai. Xếp lớp thứ ba tiếp tục là riềng, tỏi. Xếp lớp thứ tư là số cà pháo còn lại. Và lớp cuối cùng bạn cho hết phần riềng, tỏi, ớt vào.

Đổ hỗn hợp nước vào hũ ngập lên cà, để cà không bị thâm đen bạn có thể dùng vỉ hoặc bọc nước để nén chặt cà lại tránh tiếp xúc trực tiếp với không khí.

Hoàn thành

Đậy nắp và bảo quản cà ở nơi thoáng mát, sau 2-3 ngày là bạn có thể thu hoạch được mẻ cà pháo thơm ngon.

Thành phẩm

- Cà pháo ngâm có vị chua ngọt, ăn giòn giòn rất ngon. Mâm cơm mà có bát cà pháo ngâm, canh cua, thịt luộc thì đảm bảo rất hao cơm.

Cách bảo quản cà pháo muối

Ảnh minh họa: Internet

- Bạn cần đảm bảo cà pháo ngập trong nước ngâm. Nếu cà pháo bị nổi lên trên mặt nước thì sẽ dễ gây mốc và hư hỏng cà pháo.

- Ngâm cà pháo trong nhiệt độ phòng bình thường từ 2 - 3 ngày tuỳ số lượng cà. Sau đó bảo quản cà pháo trong ngăn mát tủ lạnh.

- Cà pháo có nhiều loại khác nhau, bạn nên chọn loại cà pháo nhỏ, vỏ màu trắng thì ngâm sẽ ngon hơn.